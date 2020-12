Internetul Obiectelor: Consiliul UE stabilește priorități privind asigurarea securității cibernetice a dispozitivelor conectate la internet

Premierul Ludovic Orban a precizat că valoare finanțării din fonduri europene pentru infrastructura de apă și canal pentru perioada 2021-2027 ar urma să fie de 3,4 miliarde de euro, sumă ce ar urma să provină din Politica de Coeziune, la care se adaugă 1,5 miliarde de euro, alocate investițiilor în acest domeniu prin Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare. Orban a subliniat de asemenea că, pentru Guvernul pe care îl conduce, creşterea calităţii vieţii cetăţenilor reprezintă un obiectiv fundamental, potrivit Agerpres.

”Creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii români reprezintă un obiectiv fundamental pentru Guvernul pe care-l conduc. Folosirea fondurilor europene pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare reprezintă o oportunitate pentru noi ca să asigurăm standarde de viaţă în toate localităţile României la nivelul Uniunii Europene. (…) Astăzi se semnează două noi contracte pentru judeţul Bacău şi pentru judeţul Brăila. Cu aceste două noi contracte, de la preluarea guvernării, putem să spunem că, pe lângă 10 contracte de finanţare care erau semnate în momentul preluării guvernării, încă 10 contracte de finanţare sunt semnate şi ele au fost semnate în mandatul Guvernului pe care-l conduc. Cele 10 contracte de finanţare din fonduri europene a investiţiilor în extinderea reţelelor de apă şi canalizare semnate în mandatul nostru au o valoare de 2,2 miliarde de euro, beneficiază de aceste contracte 212 unităţi administrativ-teritoriale şi 717.000 de locuitori. Mă refer, repet, la cele 10 contracte de finanţare care au fost semnate în mandatul Guvernului pe care-l conduc, adică într-un an de zile”, a spus Ludovic Orban, joi, prezent la semnarea a două contracte de finanţare pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare pentru judeţele Bacău şi Brăila.

Prim-ministrul României a punctat că anterior, în șase ani, vechile guverne au semnat 10 astfel de contracte de finanțare din fonduri europene pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare.

Acesta a compltat că autoritățile pregătesc alte 12 contracte de finanţare pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare.

”Suntem în fază finală pentru încă 12 contracte de finanţare pentru alte 12 judeţe şi ne propunem ca în prima parte a anului 2021 să finalizăm toate procedurile astfel încât să se poată semna contractele de finanţare şi pentru cele 12 judeţe printre care enumăr Braşov, Sibiu, Iaşi, Argeş, Călăraşi, Gorj”, a spus Orban.

Premierul a precizat că valoarea totală a celor 12 contracte care urmează să fie semnate au o valoare de 2,9 miliarde de euro.

Şeful Executivului a menţionat şi nivelul finanţării investiţiilor în infrastructura de apă şi canalizare în perioada 2021 – 2027.

”În ceea ce priveşte finanţarea investiţiilor în infrastructura de apă şi canalizare, pe exerciţiul financiar multianual 2021 – 2027, din Coeziune am alocat o sumă de 3,4 miliarde de euro. De asemenea, am prevăzut finanţarea unor proiecte în acest tip de infrastructură de apă şi canal şi din Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare cu o sumă în valoare de 1,5 miliarde de euro. De asemenea, pentru prima oară am gândit un program pentru acele localităţi unde nu este eficient să realizezi reţele de canalizare, am gândit un program pentru care am prevăzut alocarea unei sume de 500 de milioane de euro, pentru a permite realizarea de fose septice în astfel de sate în care nu este eficientă realizarea de reţele de canalizare”, a afirmat Orban.