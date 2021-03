INTERVIU Cristian Diaconescu își propune să relanseze PMP cu un “mesaj conservator în logică europeană și euro-atlantică”, devenind primul partid din România cu legătură directă în SUA

Interviu realizat de Dan Cărbunaru și editat de Robert Lupițu

Noul președinte al Partidului Mișcarea Populară, Cristian Diaconescu, are ca obiectiv ca formațiunea pe care o conduce să rămână consecventă cu “un mesaj conservator în logică europeană și euro-atlantică” la nivel politic și a subliniat că va urmări să stabilească punți de legătură la nivel politic în Europa și în Statele Unite. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, liderul PMP a insistat asupra faptului că partidul său își propune să devină prima formațiune care are o legătură directă cu mediul politic din SUA.

“În primul rând, pe termen scurt, este clar că un anume tip de solidaritate internă în Partidul Mișcarea Populară este necesară. Da, reprezentarea internațională este importantă (n.r. – PMP are doi eurodeputați), dar în egală măsură avem peste 2.200 de aleși locali, ceea ce înseamnă ceva pentru un partid politic. Suntem al treilea partid politic după PSD și PNL din această perspectivă. Vreau să rămânem consecvenți cu mesajul conservator. Un mesaj conservator în logică europeană și euro-atlantică. Am văzut că în România a fost preluat acest tip de atitudine politică și grefat pe un fundal total atipic, anormal și extremist. Vom încerca să demonstrăm, repet, faptul că un partid conservator de dreapta poate fi un partid care respectă valorile fundamentale pentru modernizarea statului român și care ne asigură apropierea și colaborarea cu partenerii noștri europeni și euro-atlantic. Conservatorismul sau naționalismul nu înseamnă agresivitate, delimitare și acceptare a statului de idiot util. Din acest punct de vedere, vă asigur că vom face diferența”, a afirmat Diaconescu.

Liderul PMP a invocat un anume tip de atitudine, precizând că Partidul Mișcarea Populară. prezintă soluții și elemente concrete privind planul național de redresare și reziliență sau oportunități pentru domeniile educației și sănătății, oamenii cu experiență din cadrul partidului funcționând sub forma unui guvern din umbră.

“În conducerea partidului am invitat oameni cu experiență instituțională. Practic, în acest moment avem guvern din umbră. Împreună cu ei încercăm să adăugăm ce credem noi că ar trebui făcut pe anumite domenii”, a spus el.

Fost ministru de externe, Diaconescu a dezvăluit elementele unei componentei politice internaționale de talie occidentală privind revirimentul PMP, formațiune care nu a făcut pragul la alegerile parlamentare din 2020, insistând asupra relațiilor politice cu SUA.

“Vom încerca în continuare să stabilim punți de legătură și la nivel politic în Europa și în Statele Unite. Practic, din punct de vedere al relației politice imediate, americanii nu au legătură directă cu vreun partid politic din România și mi-aș propune să încercăm să surmontăm această chestiune. Dincolo de aspectele funcționale foarte clare și de perspectivă extraordinară a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, mi-aș dori să adăugăm și o componentă politică standard care va fi utilă statului român în dialogul cu americanii. Ne raportăm la orice colaborare politică. Nu aș lăsa deoparte sub nicio formă intențiile de cooperare bilaterală cu Institutul Republican sau Fundația Heritage din SUA, cu care avem perspectivele unui dialog. În mod categoric, am semnale și de la Partidul Democrat și de la administrația americană astăzi care ar privi și către PMP cu aceeași disponibilitate și cu care privesc alte instituții din România, aici mă refer la diplomați cu care mă cunosc și am păstrat legătura. Fără intenții de a formaliza ideologic, ci pentru a acționa pragmatic. Să adăugăm PMP la instituțiile cu care americanii au un dialog foarte bun în România. Vom avea și câteva proiecte care se vor concretiza”, a detaliat el.

În interviul acordat, fostul șef al diplomației române și fost șef al Cancelariei prezidențiale a vorbit despre necesitatea ca România să fie o voce importantă în plan regional, fie că vorbim de regiunea Mării Negre, relațiile cu Ucraina sau Republica Moldova și Balcanii de Vest.

De asemenea, a abordat și chestiunea ascensiunii Chinei, subliniind noua etapă în care au intrat relațiile transatlantice între NATO, SUA și UE.

Amintim că Partidul Mișcarea Populară l-a ales pe 7 martie pe Cristian Diaconescu în funcţia de preşedinte al PMP, în cadrul congresului formaţiunii desfăşurat la Sinaia, el fiind totodată desemnat candidatul partidului la alegerile prezidenţiale din 2024.

PMP a ratat intrarea în Parlament la alegerile din decembrie 2020, după ce anterior, la alegerile europarlamentare şi locale, a obţinut rezultate considerate mulţumitoare. PMP deţine doi eurodeputaţi – Traian Băsescu şi Eugen Tomac, precum şi peste 2.000 de consilieri locali, peste 70 de consilieri judeţeni şi consilieri generali ai Capitalei şi 49 de primari.