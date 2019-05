INTERVIU cu Ludovic Orban, președintele PNL, partidul câștigător al alegerilor europene din România: Manfred Weber are legitimitatea democratică pentru a deveni președintele Comisiei Europene

Candidatul PPE la funcția de președinte al Comisiei Europene, Manfred Weber, are legitimitatea democratică de a obține această poziție, a afirmat Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, formațiunea care a câștigat alegerile europene în România și va trimite în Parlamentul European cel mai mare număr de eurodeputați, zece.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro după anunțul oficial al câștigării alegerilor europene, Orban a reiterat sprijinul celui mai mare partid de centru-dreapta din România și a formațiunii victorioase la europarlamentare pentru ca Manfred Weber să devină viitorul președinte al Comisiei Europene.



”Am fost printre primele partide din Partidul Popular European care am susținut candidatura la funcția de președinte al Comisiei Europene din partea PPE a domnului Manfred Weber. Practic, suntem implicați în efortul partenerilor noștri din Partidul Popular European de a reuși desemnarea lui Manfred Weber ca președinte al Comisiei Europene. Avem argumente solide. Noi am fost susținătorii procedurii care este cât se poate de democratică și transparentă, conform căreia prima șansă de a fi desemnat președinte al Comisiei Europene trebuie să fie a candidatului formațiunii politice care câștigă alegerile, care să fie prezentat dinainte, care să fie cunoscut de toți cetățenii din toate țările europene și, într-un fel, desemnarea președintelui Comisiei Europene să se facă pe baza votului oamenilor. Ceea ce s-a și întâmplat. Partidul Popular European a câștigat alegerile. Și în România am câștigat alegerile. Am câștigat alegerile în foarte multe țări (…) Practic, PPE beneficiază de cea mai mare încredere la nivel european, are grupul cel mai puternic și cred că acesta trebuie să fie cel mai puternic argument în desemnarea lui Manfred Weber, candidatul oficial, prezentat cetățenilor Uniunii Europene pentru că are legitimitate în obținerea acestei funcții de președinte al Comisiei Europene”, a declarat Ludovic Orban.

Președintele PNL a criticat jocul politic pe care președintele francez Emmanuel Macron și liberalii europeni încearcă să-l facă și să genereze o situație prin care viitorul președinte al Comisiei Europene să fie numit în urma unor negocieri în spatele ușilor închise.

”N-am înțeles ce joc au făcut Macron (n.r. – președintele Franței) și ALDE, care a fost în principiu de acord cu această procedură. Este un joc prin care vor să lase la masa negocierilor în spatele ușilor închise decizia de a stabili președintele Comisiei, care e un personaj cheie în arhitectura europeană viitoare. Pentru mine, lucrurile sunt foarte clare: cetățenii europeni au acordat cea mai mare încredere partidelor din Partidul Popular European. Noi am prezentat candidatul în toate țările europene. Noi am avut chiar cinstea ca Manfred Weber să vină în România și să-și prezintă programul pentru prima dată. Am făcut campanie lui Manfred Weber, l-am prezentat publicului din România. Suntem angajați total în susținerea candidatului Manfred Weber”, a continuat Orban.

Liderul liberal a arătat că beneficiile pentru România ale numirii lui Weber în fruntea Comisiei Europene stau în relația foarte bună dintre Manfred Weber și președintele Iohannis, pe de o parte, și de eurodeputații PNL, pe de altă parte.

”În Europa contezi, în măsura în care ești serios, te ții de cuvânt și ai întotdeauna argumente pentru poziția pe care o exprimi. (…) Ne vom bate pentru interesele României. Nu întâmplător în competiția pentru procuror-șef european a contat enorm implicarea Partidului Național Liberal”, a mai arătat Orban.

Vorbind despre obiectivele PNL la nivel european, dar și național, liderul PNL a vorbit că multe dintre acestea depind și de preluarea guvernării.

”Primul obiectiv este ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare. (…) Într-un an de zile de la preluarea guvernării putem să obținem ridicarea MCV. Și pentru Schengen se creează o anumită legătură, chiar dacă nu e o legătură directă. Mulți folosesc acest mecanism” în privința împiedicării aderării României la Schengen.

Președintele PNL a vorbit, în context, și despre faptul că liberalii reprezintă ”soluția normală, soluția competență, soluția serioasă pentru guvernarea României”.

”Nu știu dacă ați urmărit cariera mea. Eu m-am ferit de populisme, m-am ferit de declarații demagogice, m-am ferit de încercarea de a excita sentimente negative pentru a genera o mobilizare de natură negativă. (…) În ceea ce privește poziția de premier, eu sunt candidatul oficial desemnat de partid, de Consiliul Național, la funcția de prim-ministru. Este normal să fie așa pentru că sunt președintele partidului. În toate democrațiile din lumea asta, președintele partidului care câștigă alegerile este desemnat candidat de prim-ministru. Dacă vom câștiga alegerile, voi fi premier”, a conchis Orban.