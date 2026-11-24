România trebuie să intre într-o a doua etapă a apartenenței la Uniunea Europeană, în care competitivitatea să se bazeze pe inovare, educație și cercetare, depășind modelul susținut de costurile reduse ale forței de muncă, afirmă fostul premier italian Enrico Letta, președintele Institutului Jacques Delors. În viziunea sa, diaspora reprezintă un atu extraordinar, iar crearea condițiilor pentru revenirea românilor din străinătate trebuie să fie una dintre misiunile centrale ale acestei transformări.

Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, în marja lansării la București a raportului „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, Letta a subliniat că reconstrucția Ucrainei poate aduce investiții importante în Europa de Sud-Est și poate oferi României oportunitatea de a prelua un rol de lider în regiune, dacă alege să și-l asume.

„România are un atu fantastic în diaspora sa. Milioane de români au succes în străinătate. România trebuie să investească în oamenii săi talentați, să încerce să îi aducă înapoi și să le ofere posibilitatea de a avea succes aici”, a declarat Letta.

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Fostul premier italian a pledat, totodată, pentru o Românie mai încrezătoare în propriile capacități, care să valorifice integrarea piețelor europene de capital și energie, să investească în pregătirea pentru inteligența artificială și să extindă digitalizarea dincolo de marile orașe. În domeniul sănătății, el consideră industria farmaceutică și științele vieții oportunități pentru viitorul Europei, în care România poate ocupa un loc în prim-plan.

Raportul, realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, sub coordonarea lui Enrico Letta, la inițiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), propune o strategie națională integrată de competitivitate pentru perioada 2027–2035. Documentul recomandă reforme coordonate în guvernanță, finanțe publice, energie și dezvoltarea capitalului uman, susținute de un angajament politic și social larg, care să depășească ciclurile electorale.

Citiți mai jos interviul integral:

Calea Europeană: Domnule Letta, bine ați venit și vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi pentru acest interviu acordat CaleaEuropeană.ro, chiar în ziua în care prezentați un raport privind competitivitatea României până în 2035. Așteptăm cu interes să discutăm concluziile sale și ce înseamnă acestea pentru viitorul economic al României.

Aș începe cu un avertisment central din raportul dumneavoastră: prosperitatea viitoare a României nu se poate baza pe politicile trecutului. Ce politici trebuie schimbate mai întâi și cu ce ar trebui să fie înlocuite?

Enrico Letta: România a intrat în Uniunea Europeană în urmă cu 20 de ani. Au fost 20 de ani în postura de nou-venit, cu toate avantajele pe care le au noii-veniți. Știu despre ce vorbesc. Italia se afla exact în aceeași situație în urmă cu câteva decenii. La vremea respectivă, marea industrie a Comunității Europene se baza pe Germania și Franța. Italia avea costuri reduse cu forța de muncă, un mare avantaj și o competitivitate ridicată în postura de nou-venit. Exact aceeași situație a existat și pentru România în ultimii 20 de ani.

Însă experiența Italiei îmi spune că trebuie să începeți o a doua etapă a apartenenței României la Uniunea Europeană. Așa cum au făcut Italia și alte țări europene, nu mai puteți rămâne nou-venitul care beneficiază de toate avantajele costurilor reduse cu forța de muncă, ci trebuie să intrați într-o a doua etapă.

Această a doua etapă înseamnă să fie clar că forța de muncă ieftină nu mai reprezintă avantajul. În opinia mea, costurile reduse cu forța de muncă sunt ceea ce va aduce România într-o poziție de declin în Uniunea Europeană. România trebuie să fie mai conștientă de toate punctele forte și avantajele pe care le are.

Trebuie să intre într-o a doua etapă, în care inovarea, educația, cercetarea, nivelul producției și rolul acesteia să conteze, în care să fie mai conștientă de importanța capitalului privat alături de capitalul public și să lucreze la o misiune care, în opinia mea, este fundamentală. Aceasta este, aș spune, să-i convingă pe tinerii români să nu plece, iar pe cei aflați în afara României să nu rămână acolo, ci să se întoarcă.

România are un avantaj extraordinar în această diasporă. Milioane de români au succes în străinătate. România trebuie să investească în talentele sale, să încerce să le aducă înapoi și să le ofere posibilitatea de a avea succes aici.

Știți de ce spun acest lucru? Pentru că anii următori vor aduce o mare oportunitate pentru această parte a Europei. Reconstrucția Ucrainei după război — și sper că pacea va veni curând — va aduce în această parte a Europei, în sud-estul Europei, un rol de lider, multe investiții și posibilitatea ca România să conducă această nouă etapă de creștere.

În ultimii ani, Europa a fost condusă de nord-est. Polonia, țările baltice, țările scandinave au preluat conducerea la nivel european, atât politic, cât și economic, din cauza acestei agresiuni a Rusiei împotriva Ucrainei. Era clar că Europa era condusă de nord-est. În anii următori va fi sud-estul, dacă România dorește să își asume acest rol de lider.

Calea Europeană: Trecând la nivel european, foaia de parcurs „One Europe, One Market” urmărește aprofundarea integrării pieței europene, iar Uniunea Economiilor și Investițiilor urmărește atragerea finanțării. Ce trebuie schimbat la nivelul UE și la nivel național pentru ca firmele românești, în special cele mai mici, să transforme aceste inițiative în perspective de dezvoltare pe piața europeană?

Enrico Letta: Anul viitor, 2027, va fi un an important pentru viitorul Europei, deoarece va reprezenta etapa de concretizare a implementării celor două rapoarte: raportul Draghi privind competitivitatea și raportul meu privind integrarea pieței unice.

Piața Unică nu este finalizată. Energia, conectivitatea și piețele financiare sunt încă fragmentate. Sunt 27, nu una singură. Acest lucru ne plasează într-o poziție foarte marginală în aceste domenii. Costurile energiei sunt prea mari în Europa.

Conectivitatea nu funcționează bine. Vă spun o poveste. În anii ’90, Europa le vindea telefoane mobile americanilor. Vă puteți imagina? La acea vreme, o mare revoluție, revoluția telefoniei mobile, era condusă de europeni.

Astăzi, din cauza fragmentării pieței noastre, avem 27 de piețe de telecomunicații, 27 de piețe digitale, toate foarte mici, iar americanii sunt cei care conduc. De cealaltă parte, chinezii sunt cei care conduc. Prin urmare, integrarea în acest domeniu este fundamentală pentru a recâștiga poziția de lider.

În ceea ce privește IA, de exemplu, rămânem în urmă, deoarece pentru IA sunt necesare investiții din capital privat. IA reprezintă prima mare transformare tehnologică din lume impulsionată de capitalul privat, nu de bani publici. Statele Unite au câștigat pentru că au o singură piață financiară, integrată și foarte mare. Noi, în Europa, avem 27 de piețe financiare, foarte mici, deoarece nu le-am integrat.

Planul la care vă refereați, „One Europe, One Market”, este absolut fundamental. Sunt 42 de măsuri. Unele dintre acestea vor reduce costurile energiei prin crearea unei rețele europene, a unor interconexiuni între cele 27 de țări europene, pentru a reduce prețul energiei.

Un pas fundamental este, așa cum ați menționat corect, Uniunea Economiilor și Investițiilor. Avem multe economii în Europa, dar nu le folosim bine. Cei care economisesc nu sunt mulțumiți, deoarece randamentul este foarte scăzut. Își trimit banii în Statele Unite. Noi, cei care economisim, ne trimitem banii în Statele Unite.

Este o nebunie, pentru că acești bani, economiile noastre, consolidează companiile americane, care apoi se întorc în Europa pentru a cumpăra companiile noastre europene cu banii noștri. Este complet lipsit de sens.

Prin urmare, acest program al Uniunii Economiilor și Investițiilor reprezintă modalitatea de a le oferi celor care economisesc un randament mai bun, prin conturile de economii și investiții, și de a crea legătura prin care economiile sunt transformate în investiții în bunuri publice.

Ne aflăm, așadar, într-un moment de transformare profundă a economiei. Dacă reușim să integrăm complet piața europeană și să lansăm aceste investiții, acest lucru va fi fundamental pentru viitorul Europei, iar România poate fi în centrul acestui program.

Cred că planul „One Europe, One Market” are nevoie de o singură Românie. De multe ori, România este divizată; a fost divizată în trecut în mai multe Românii. O singură Românie este un proiect important pentru România, care să valorifice talentul extraordinar al românilor din străinătate, încercând să îi convingă să se întoarcă și să aducă în țară experiența lor.

Calea Europeană: Vorbind despre conectivitate, aș dori să vă întreb despre digitalizare și performanța instituțiilor publice. Știm că România are o conectivitate digitală puternică, dar ce trebuie schimbat în modul în care funcționează instituțiile publice pentru ca digitalizarea și IA să poată oferi servicii mai bune companiilor și clienților și să contribuie la competitivitatea economiei în ansamblu?

Enrico Letta: Să nu ne mai temem de IA. În Europa avem prea multe temeri. Credem că IA este diavolul. IA este, în prezent, cea mai mare oportunitate de dezvoltare. Ne oferă posibilitatea de a avea mai mult succes, de a crea locuri de muncă și noi oportunități.

Trebuie să fim pregătiți pentru IA. Altfel, pierdem locuri de muncă. Este o chestiune de formare, de pregătire. România este o țară cu o mare capacitate de a face acest lucru.

Tatăl meu este acum în vârstă și bolnav, dar a fost un mare matematician italian. Îmi spunea mereu: „Cei mai buni matematicieni din Europa sunt românii”. Îmi spunea mereu că școala românească de matematică este cea mai bună din Europa.

România are o tradiție care îi permite să se afle în avangarda acestei revoluții a inovării. România trebuie să aibă mai multă încredere în sine și să depășească această abordare a celor 20 de ani în care a fost un nou-venit.

Viitorul este diferit și presupune investiții mai bune, începând cu digitalizarea și inovarea, începând cu românii, cu universitățile, centrele de cercetare și capacitatea de a digitaliza întreaga țară, nu doar marile orașe. Acesta este cel mai important punct.

În raportul meu privind Piața Unică am lansat un slogan. Europa și Piața Unică europeană nu trebuie să însemne doar libertatea de circulație. Piața Unică europeană trebuie să însemne și libertatea de a rămâne. În cazul României, aș adăuga libertatea de a reveni.

Libertatea este cea mai importantă parte a vieții noastre de cetățeni europeni. Trebuie să avem libertatea de a rămâne, să nu fim obligați să plecăm. Aceasta este partea cea mai importantă și mai relevantă a planului „One Europe, One Market” pentru anii următori.

Calea Europeană: În ceea ce privește inovarea și libertățile, ați susținut recent că sănătatea este o investiție strategică în viitorul Europei. Pornind de la propunerea dumneavoastră privind o a cincea libertate pentru cercetare, inovare și cunoaștere, ce ar trebui să facă România pentru a atrage mai multă cercetare clinică și investiții în medicamente inovatoare, în condițiile constrângerilor bugetare?

Enrico Letta: Cred că aceasta este una dintre marile oportunități noi pentru România. Din mai multe motive. În primul rând, datorită dimensiunii României. România este o țară mare, cu o capacitate importantă și o experiență vastă.

Iar viitorul Europei este unul în care nevoile de sănătate vor deveni din ce în ce mai importante. Aceasta înseamnă investiții în inovare, investiții cu perspectivă pe termen lung, investiții în capacitatea de a corela nevoile oamenilor cu resursele și capacitățile de formare.

Europa este o societate care îmbătrânește. Astăzi, vârsta medie în întreaga Uniune Europeană este de 42 de ani. În Africa este de 19 ani. Patruzeci și doi, nouăsprezece. Diferența este incredibilă.

Este clar că, în viitor, va trebui să creștem vârsta de pensionare, deoarece speranța de viață crește. Dar este și un viitor în care trebuie să găsim modalități de a răspunde tuturor nevoilor diferite.

O societate care îmbătrânește înseamnă nevoi noi pentru vârsta a patra, pentru vârsta de argint, dacă îmi permiteți această expresie. Aceasta presupune capacitatea de a răspunde acestor nevoi. Înseamnă și capacitatea de a inova în ceea ce producem.

Industria farmaceutică și științele vieții reprezintă viitorul Europei. Sunt sigur că România se poate afla în avangarda acestui viitor.

Calea Europeană: Un alt domeniu important este energia. Raportul dumneavoastră evidențiază resursele energetice substanțiale ale României ca potențial avantaj competitiv. Ce trebuie să se întâmple pentru ca acest avantaj să se transforme în energie la prețuri competitive pentru companii și accesibile pentru gospodării?

Enrico Letta: Un singur răspuns, foarte scurt și foarte clar: avem nevoie de interconexiuni.

În Europa nu avem interconexiuni. Suntem o sumă de 27 de mixuri energetice naționale. Este o nebunie. Este o nebunie pentru că, în Europa, suntem cu toții țări mici în comparație cu China, Statele Unite sau India.

Spun de obicei că problema Europei este că este alcătuită din două grupuri de țări: țările europene mici și țările europene care nu își dau seama că sunt mici.

Suntem cu toții țări europene mici. Trebuie să conștientizăm acest lucru: Italia, Franța, Germania. Suntem mici în comparație cu China, Statele Unite sau India. De aceea trebuie să construim Europa ca pe un singur sistem energetic, cu interconexiuni între toate sistemele.

Dacă reușim, într-o zi, când acest proiect va fi realizat, în calitate de consumator casnic sau de companie, veți putea alege dimineața sursa de energie pe care doriți să o folosiți. Prețurile mai mici pot veni de la energia solară din sud sau de la cea eoliană din nord, de la energia nucleară ori geotermală.

Acest lucru poate fi realizat și valorificat zi de zi numai dacă interconexiunile funcționează. Dacă aceste interconexiuni nu există, așa cum nu există astăzi, pentru că funcționăm cu toții la nivel național, atunci prețurile vor crește.

Problema energiei în Europa este lipsa Europei. Nu Europa este problema. Trebuie să construim acest cadru de interconexiuni. Una dintre cele 42 de măsuri ale planului „One Europe, One Market” este construirea unei rețele europene. Am început. Este fundamental.

Calea Europeană: Domnule Letta, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru opiniile pe care ni le-ați împărtășit. A fost o plăcere.

Enrico Letta: Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.