Corespondență din Strasbourg

Eurodeputatul german, Tiemo Wölken, raportor al Parlamentului European pentru Regulamentul din cadrul pachetului legislativ farmaceutic al UE, a explicat într-un interviu acordar CaleaEuropeana.ro importanța implicării active a autorităților naționale pentru ca noua legislație farmaceutică europeană să producă rezultate concrete pentru pacienții români, dar și cum va putea recupera Europa, prin noile demersuri, decalajele de competitivitate în inovație. Astăzi, 25 noiembrie, deputații europeni, reuniți în sesiune plenară la Strasbourg, au dat undă verde celor trei dosare importante (1 directivă și 2 regulamente), care stau la baza reformei legislației farmaceutice europene.

Vorbim adesea despre disparitățile dintre statele membre atunci când discutăm despre accesul la medicamente inovatoare, dar, în același timp, Europa se confruntă cu un decalaj tot mai mare de competitivitate în raport cu China și Statele Unite. Întârzierea acestei reforme a afectat competitivitatea Europei în domeniul medicamentelor inovatoare?

Cred că este greu de spus, pentru că, până acum, Uniunea Europeană a fost locul în care au luat naștere numeroase invenții în domeniul farmaceutic, unde s-au înregistrat progrese și s-au desfășurat numeroase activități de cercetare. Dar este adevărat că alte țări și regiuni au încercat să ne preia poziția de lider.

De exemplu, în ceea ce privește studiile clinice, China și alte țări au fost mult mai atractive decât Uniunea Europeană. Astfel, după desfășurarea studiilor clinice, dezvoltarea și producția pot avea loc în altă parte. Dar, în general, cred că normele noastre erau adaptate vremurilor.

Această reformă a durat, într-adevăr, 20 de ani, dar trebuie să ținem cont de faptul că, într-adevăr, Comisia și-a acordat timpul necesar pentru a pregăti o evaluare de impact și pentru a elabora o propunere echilibrată. Cred că această evaluare de impact a fost foarte utilă. Din păcate, în cazul viitoarelor inițiative legislative, nu mai vedem aceste evaluări de impact. Așadar, da, a fost o perioadă lungă, dar nu neapărat timp pierdut.

Este bine că am actualizat acum normele și cred că acestea vor fi adecvate pentru mulți ani de acum înainte.

Așadar, poate această reformă să inverseze tendința și să facă Europa din nou mai atractivă pentru inovație și investiții în sectorul farmaceutic?

Cred că, prin perioadele suplimentare de protecție, în special pentru medicamentele orfane, destinate bolilor rare, prin discuțiile privind Actul legislativ european privind biotehnologia, care urmează să fie prezentat, dar și prin Actul legislativ privind medicamentele critice, în care am introdus criteriile „Fabricat în Europa”, toate aceste norme, împreună, vor stimula producția în Europa.

Însă rămâne adevărat faptul că s-ar putea să fie nevoie să investim și bani publici în dezvoltarea capacităților de producție. Așadar, la nivelul societăților noastre, trebuie să răspundem la întrebarea dacă merită să investim bani în dezvoltarea capacităților de producție pentru a beneficia, în cele din urmă, de un lanț de aprovizionare mai sigur. Eu cred că merită. Prin urmare, trebuie să ne uităm și la viitorul buget european. Negocierile sunt în desfășurare, așa că nimic nu este definitiv în acest moment.

Dar, da, cred că întregul ansamblu de norme a îmbunătățit situația Europei și a crescut șansele ca producția și inovația să aibă loc în Europa.

În România, pacienții se confruntă cu cea mai lungă perioadă de așteptare pentru a avea acces la medicamente noi. Ce ar trebui să facă autoritățile naționale după acest vot important de astăzi pentru a obține cele mai bune rezultate pentru pacienți?

Cred că merită subliniat faptul că acum avem, în această legislație, instrumente pentru a aduce companiile la masa negocierilor. Autoritățile române, Guvernul, le pot solicita acum companiilor să înceapă negocierile privind prețurile. În cele din urmă, decizia privind accesibilitatea unui medicament din punct de vedere financiar rămâne una națională. Acesta este un aspect pe care nu îl putem reglementa.

Dar le-am oferit statelor membre mai multe instrumente pentru a aduce companiile la masa negocierilor, pentru că este adevărat că unele companii evitau anumite state membre deoarece piața era prea mică sau prețurile nu erau suficient de mari. Însă acest lucru s-a schimbat acum.

În Actul legislativ privind medicamentele critice am introdus și posibilitatea achizițiilor comune la care să participe cel puțin cinci state membre. Astfel, România ar putea organiza o licitație publică împreună cu alte state membre pentru a-și spori puterea de negociere pe piață.

Așadar, există cu siguranță noi instrumente la dispoziția statelor membre pentru a le asigura cetățenilor accesul la mai multe medicamente.

După votul de astăzi și în încheierea discuției noastre, le puteți transmite un mesaj pacienților români care așteaptă trei ani pentru a avea acces la medicamente noi?

Tot ce pot spune este că noile instrumente, care vor intra în vigoare foarte curând, vor îmbunătăți situația dacă autoritățile naționale le vor utiliza. Așadar, aș recomanda autorităților să se implice activ și încurajez autoritățile naționale sau guvernele să utilizeze aceste noi instrumente cât mai rapid.

Așadar, trebuie să fie într-adevăr un efort de echipă, o adevărată muncă de echipă?

Da, exact.

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