INTERVIU | Gabriela Dancău, ambasadorul României la Roma: Pregătim semnarea unei noi declarații comune a Parteneriatului Strategic. Există premisele unei participări româno-italiene la proiecte pentru reconstrucția Ucrainei

Interviu realizat de Robert Lupițu

În timpul vizitei lor de lucru în România de săptămâna trecută, Jane Sargus și Maura Shelden, doamnele care conduc Congressional Office for International Leadership (COIL), o agenție a Congresului SUA, au acordat un interviu CaleaEuropeană.ro, pentru a discuta despre programul Open World, prin care aduc împreună, în America, actuali și viitori lideri din Europa de Est și construiesc o rețea de profesioniști pe tema “democrației bazate pe cunoaștere”.

După aproape 25 de ani de existență și peste 30.000 de persoane din Europa de Est și din țările post-sovietice selectate, dintre care două treimi erau ruși înainte de începerea războiului din Ucraina, programul se schimbă cu un accent mai special în țări precum România, Polonia, Ungaria, Țările Baltice, Republica Moldova și în Balcanii de Vest, adaptându-și totodată abordarea privind ajutorarea Ucrainei.

“Să vezi posibilitatea de succes pentru România este pur și simplu emoționant și cred cu adevărat că România alege acest lucru, iar noi suntem aici pentru a ajuta. Așadar, sprijinim efortul României de a realiza ceea ce ea decide a fi un succes, și asta face agenția noastră. O facem și pentru că și Congresul vrea să ne vadă pe noi obținând succesul în același interval, din aceleași motive”, a declarat Jane Sargus, director executiv al COIL, adăugând totodată că sunt prezenți și pentru nevoile Republicii Moldova.

În ceea ce privește Ucraina, Maura Shelden, director executiv adjunct al COIL, a subliniat că programul lor s-a schimbat după anexarea Crimeei de către Rusia, în funcție de nevoile Ucrainei, menționând crearea unui minister al veteranilor, a unui cimitir național sau a unor delegații medicale, cum ar fi medicii de pe câmpul de luptă și medicii de reabilitare.

“Abia recent am început în România, Polonia și Ungaria. Timp de 23 de ani ne-am ocupat de țările post-sovietice, dar acum avem programe în Serbia, Kosovo, Macedonia de Nord, țările baltice. Acum, Congresul vrea ca noi să lucrăm în aceste țări de frontieră, nu doar pentru a sprijini Ucraina, ci pentru a sprijini țările de frontieră ale Ucrainei”, a conchis Jane Sargus.

CaleaEuropeană.ro: Bună ziua! Sunt alături de noi doamna Jane Sargus, director executiv al Biroului Congresului pentru Leadership Internațional din cadrul Congresului SUA, și doamna Maura Shelden, director executiv adjunct al Biroului Congresului pentru Leadership Internațional. Dumneavoastră conduceți o agenție a Congresului menită să aducă în Statele Unite lideri talentați și viitori lideri pentru a împărtăși experiențe și a crea rețele în mod democratic. În primul rând, cum ați descrie activitatea dumneavoastră pentru cei care ne citesc și nu au auzit până acum despre program?

Jane Sargus: Aș spune că suntem un program menit să ofere acces și o oportunitate pentru acești lideri emergenți din țările în care lucrăm, să vină în Statele Unite și să împărtășească cele mai bune practici, să fie parteneri în proiecte viitoare, să vadă America din interiorul unei case, nu dintr-o cameră de hotel. Și care vor deveni parte a unei rețele în creștere a unei generații tinere de lideri care au început deja să fie lideri sau sunt pe această cale de a deveni lideri. Acești oameni sunt viitorul lumii și ne pasă cu adevărat să le oferim brandul nostru de democrație bazată pe cunoaștere, interacțiunea cu profesioniști americani care fac munca pe care o fac ei și o oportunitate de a avea schimburi de bune practici. Cu siguranță, este vorba de două căi. Fiecare delegație care vine în Statele Unite va avea ocazia să vorbească despre munca lor și despre ceea ce fac și apoi despre modul în care americanii pot beneficia de pe urma acestora. Dar, cu siguranță, toată lumea beneficiază de schimbul de informații. Pentru că, așa cum spunem Congresului. noi arătăm Americii negurile și toate aspectele. Este un program în care nu încercăm să ascundem nimic. Încercăm să împărtășim ceea ce credem că sunt cele mai bune lucruri pe care le putem face, dar și provocările pe care le avem în SUA și care se compară cu provocările de aici.

CaleaEuropeană.ro: Programul dumneavoastră are aproape 25 de ani de existență. Ați reunit peste 31.000 de actuali și viitori lideri din Europa de Est și din Eurasia. Cum funcționează programul Open World? De la procesul de candidatură, aplicare, selecție până la finalul programului și, bineînțeles, și comunitatea de alumni?

Jane Sargus: Bună întrebare. Sunt multe elemente care trebuie luate în considerare. Așadar, programul nu este un program de aplicații deschise. O persoană devine candidat pentru program pentru că este nominalizată de o persoană pe care noi o considerăm o sursă de încredere. De exemplu, lucrăm întotdeauna cu ambasadele noastre din țară, dar lucrăm și cu Consiliile Americane din țară. Împreună, acestea devin sursa nominalizărilor noastre. Cu toate acestea, Consiliile Americane contactează ONG-urile și alte birouri guvernamentale și le întreabă: “Ne puteți ajuta să nominalizăm?”. Și astfel, acești oameni fac parte dintr-o rețea de nominalizări. Cei care nominalizează sunt foarte importanți pentru că sunt în poziția de a ști cine este acel lider emergent. Ei lucrează cu ei, i-au văzut, i-au întâlnit, știu cine sunt. A doua parte a întrebării dumneavoastră se referea la a deveni un candidat nominalizat. Ei bine, aceste organizații care nominalizează prezintă nume. American Councils gestionează întregul proces de nominalizare și apoi procesul de verificare. În momentul în care se ajunge la ambasadă pentru eliberarea vizei, care este o viză J-1, toți candidații au fost examinați și s-a stabilit dacă sunt sau nu eligibili. Nu primim aproape niciodată candidați neeligibili din cauza surselor din care primim nominalizările, dar presupun că s-ar putea întâmpla. După aceea, urmează începutul comunicării, deci o delegație este formată din cinci persoane din România cu un facilitator. Facilitatorii, cum este Eliza (n.r. – Eliza Chirilă Pop, Country Director la American Councils for International Education – România), care cunosc cultura americană a fost acolo. Uneori sunt foști studenți ai programului FLEX care ajung să devină facilitatorii noștri, dar oameni care pot ajuta să reducă distanța dintre cultura americană și cultura română, pentru că vor fi diferențe foarte mari.

Acel grup de șase persoane vine la Washington DC pentru două zile. Se întâlnesc cu membri ai Congresului, avem vorbitori pe o varietate de subiecte, dar uneori ar putea fi doar un subiect de leadership, sau cum este format guvernul american și cum arată acesta. Ei petrec două zile cu asta. Întâlnirea cu membrii Congresului este modul nostru de a-i implica pe șefii noștri în program. Programul are nevoie de implicarea membrilor care, în cele din urmă, decid dacă primim sau nu finanțare pentru încă un an. Așadar, acesta este un proces important și este unul dintre lucrurile care îl fac să fie un program al Congresului. Dar, cu adevărat, îi implicăm și pe aceștia, deoarece alegătorii lor sunt familiile gazdă care îi țin pe delegații noștri în orașul gazdă.

Maura Shelden: Am vrut doar să menționez că, între nominalizare și verificare, aceștia completează o cerere în care cel care îi nominalizează precizează de ce ar beneficia persoana respectivă de Programul Open World și ce ar reuși să ofere înapoi în România, iar candidații au posibilitatea de a scrie un scurt eseu despre motivația lor de a participa la program. Selecția are loc fie la ambasadă, fie la Washington, între noi și, de multe ori, veți vedea că sunt prea multe persoane foarte bine calificate, așa că faceți un grup pentru că apar anumite teme comune și apoi îi păstrați pe ceilalți pentru, poate, următorul grup. Așadar, nu este vorba de a chema oamenii, ci mai degrabă de a-i repartiza în datele de călătorie potrivite cu oameni cu aceleași idei.

Jane Sargus: Nu ducem niciodată lipsă de candidați minunați. De asemenea, putem fi reactivi la peisajul politic în schimbare atunci când se schimbă ceva, cum ar fi 24 februarie 2022. Acea zi a schimbat totul. Suspendarea programului nostru pentru Rusia a creat cu siguranță un gol de 1/3 din capacitatea noastră.

CaleaEuropeană.ro: Și cum funcționează comunitatea absolvenților, pentru ca viitorii și actualii lideri să rămână în legătură?

Jane Sargus: Există câteva modalități diferite, dar în primul rând avem propriul nostru program de absolvenți. De obicei, lucrând cu ambasada sau cu Consiliile Americane, avem acces la absolvenți și, cu siguranță, Consiliile Americane știu unde se află toți oamenii noștri. Putem finanța anumite tipuri de evenimente în oricare dintre țările noastre, de obicei cu ajutorul Ambasadei SUA. Astfel, putem încheia un acord prin care ei vor găzdui un eveniment al absolvenților în numele nostru în țară. Iar acest lucru este important din mai multe motive. În primul rând, absolvenții se pot revedea, grupul care a călătorit împreună se va revedea, dar se vor întâlni și cu persoane care au călătorit după ei din România. Asta înseamnă că rețeaua are ocazia să se multiplice imediat. Asta este ceea ce face programul nostru. Îi prezentăm pe acești lideri unii altora și a funcționat. A fost un succes. (…) O mare parte din cei 30.000 de absolvenți pe care îi avem acum sunt din păcate în Rusia și sunt ruși. Noi nu suntem în contact cu ei. Dar suntem foarte activi în contact cu toți ceilalți, dacă putem.

CaleaEuropeană.ro: Până în 2020, programul Open World a găzduit cel de-al 20 000-lea delegat rus. Este un program care a încercat să reducă decalajul dintre societățile democratice și Rusia. Cu toate acestea, Rusia continuă să se scufunde într-un regim mai autocratic, cu războiul său brutal și agresiv și cu războiul împotriva Ucrainei. De ce credeți că nu a fost posibil să avem o Rusie mai deschisă și mai democratică după căderea Uniunii Sovietice, din punctul de vedere al acestei experiențe cu o mulțime de delegați ruși în ultimii 25 de ani? Vedeți un viitor în reluarea legăturilor cu acești oameni, în funcție, desigur, de cum se va încheia acest război ilegal?

Jane Sargus: Ați pus întrebarea de 64.000 de dolari. Două părți: partea întâi și partea a doua. În ceea ce privește partea a doua, rămâne de văzut când ne vom reangaja. Nu știm cum va decurge acest lucru. În cele din urmă, întrebarea nu este dacă rușii sunt sau nu dispuși să se angajeze în democrația bazată pe cunoaștere și nu dacă decidem să reînnoim programul. Depinde cu adevărat de modul în care Rusia se vede pe sine în viitor. Și dacă nu sunt interesați de democrația bazată pe cunoaștere, care este practic tot ceea ce facem, cum ne angajăm este o întrebare dificilă.

În ceea ce privește prima parte a întrebării dumneavoastră, nu sunt un cercetător al Rusiei. Aș spune că impactul nostru în Rusia, cu rușii pe care îi avem, ar putea fi interpretat ca fiind mai mult un impact individual decât unul social. Un impact individual este bun. Și se traduce într-un impact social. Dar, cel puțin la început, aș spune că am avut mult succes la nivelul impactului individual. Este o întrebare dificilă, pentru că nu știu ce gândesc acum absolvenții noștri ruși. Nu am nicio idee. Ei nu comunică cu noi. Probabil că există o mare teamă de a fi în contact cu guvernul american, ar putea fi foarte periculos pentru oameni, ei susțin războiul, știu că SUA nu o fac. Cine știe? Ar putea fi 100 de motive.

Maura Shelden: Dacă cei 20.000 de delegați veniți din Rusia și-au schimbat sau nu valorile din cauza Programului Lumea Deschisă este discutabil în acest moment, deoarece președintele lor nu le va permite libertatea de a se exprima pe deplin. Nu există o presă liberă. Iar acum există și mai puține contacte cu lumea exterioară din cauza președintelui lor. L-ați citit vreodată pe Mihail Bulgakov, scriitorul ucraineano – rus? El spune că manuscrisele nu ard, ceea ce înseamnă că puteți arde cărțile mele sau le puteți cenzura, dar povestea este încă acolo și oamenii o cunosc. În ceea ce mă privește, când vine vorba de absolvenții Open World din Rusia, cred că manuscrisele nu ard. Ei au avut această experiență.

CaleaEuropeană.ro: Și povestea este încă acolo. După mai bine de două decenii de la lansarea acestui program, aproape toate țările din Europa Centrală și de Est sunt membre NATO și UE. Altele încearcă să urmeze aceeași cale, în timp ce se luptă și ele pentru supraviețuire, și mă refer, bineînțeles, la Ucraina și Moldova. Ce am făcut bine în construirea de democrații și societăți rezistente în acest interval de timp și care credeți că sunt lecțiile învățate și nevoile de a face mai bine, din perspectiva programului dumneavoastră, desigur?

Jane Sargus: Ne uităm la atitudinea fiecărei țări în ceea ce privește avansarea programului. Astfel, țara în care lucrăm este cea care decide asupra viitorului său. Programul nostru nu schimbă viitorul nimănui. Programul nostru oferă o oportunitate dacă dorești o schimbare, dacă ești acel lider emergent, dornic să se întâlnească, să crească, să de dezvolte, să stabilească contacte, parteneriate și o rețea.

CaleaEuropeană.ro: Iar țări precum Ucraina și Moldova sunt țări care doresc să urmeze calea pe care au ales-o.

Janes Sargus: Pe care au ales să o urmeze. Noi nu spunem Moldovei că trebuie să facă acest lucru. Noi doar oferim oportunități, pentru că odată ce programul s-a extins dincolo de Rusia, în toate statele post-sovietice, a rămas același lucru, o oportunitate de a vă oferi cum arată o guvernare responsabilă. Asta este într-adevăr pe scurt. Participați la programul nostru și vedeți cum funcționează legile și cum se fac legile. Nu noi decidem că acea țară va fi orientată spre vest, ci ei decid. În mod evident, ei sunt pe calea autodeterminării. Dar succesul programului nostru ar putea foarte bine să depindă de această atitudine. Și adevărul este că, cu foarte puține excepții, ne aflăm în țări care doresc schimbarea, care au o cohortă tot mai mare de tineri lideri care doresc schimbarea sau o cohortă tot mai mare de lideri care doresc să vadă o generație mai tânără care să vină, să meargă mai departe și să ajute la conducere în viitor. Acestea sunt decizii pe care o țară trebuie să le ia în cadrul unui program civic.

Maura Shelden: De aceea stăm în această cameră. Suntem aici pentru a asculta. Chiar acum ne ascultați pe noi, dar noi ne petrecem timpul ascultându-i pe români, estonieni, lituanieni și letoni. De aceea am venit. Și apoi, datorită acestui sistem de nominalizare, România și alte țări au posibilitatea de a-și găsi cei mai buni și mai străluciți oameni. Nu este treaba noastră să alegem. Este alegerea țării dumneavoastră.

Janes Sargus: Aceasta este versiunea americană a democrației.

CaleaEuropeană.ro: Ultima întrebare este una la pachet. România este membră atât a NATO, cât și a UE, are un parteneriat strategic cu Statele Unite și și-a ales calea. Una democratică, foarte clar. Și Republica Moldova și Ucraina vor să facă acest lucru. Aceste țări reprezintă un domeniu foarte bun al programului dumneavoastră și ajută la formarea mai multor lideri. Ce puteți spune despre planurile dumneavoastră față de România, în primul rând, dar și față de Republica Moldova, care este foarte importantă pentru România, și față de Ucraina, care luptă pentru libertatea sa?

Jane Sargus: Am auzit din diverse surse că România încearcă să își consolideze capacitatea de a conduce țara spre o mai mare integrare în UE. Asta aud că își doresc liderii de aici. Am auzit asta de la ONG-uri, am auzit asta de la guvern și am auzit asta la ambasadă. Aceasta este o țară care nu are nicio problemă în a recunoaște de ce are nevoie și nici măcar nu are o problemă să o împărtășească, ceea ce cred că este primul pas pentru a-ți atinge cu adevărat obiectivele. Dacă nu încerci să îți ascunzi deficiențele, ca țară, înseamnă că încerci să te înțelegi cu ele și să creezi capacități sau să găsești succesul în vreun fel. În România există multe sectoare în care am putea lucra. Dacă aș avea toți banii din lume, ar fi incredibil, pentru că nu lipsesc lucrurile, delegațiile și tinerii care ar beneficia foarte mult. Vom face tot ce putem în orice condiții. Dar văd că sunt multe de făcut. Pentru mine, este o perspectivă foarte interesantă, pentru că toți ne dorim succesul. Să vezi posibilitatea de succes pentru România este pur și simplu emoționant și cred cu adevărat că România alege acest lucru, iar noi suntem acolo pentru a ajuta. Așadar, susținem efortul României de a atinge ceea ce se autodefinește a fi succesul, și asta face agenția noastră. O facem și pentru că și Congresul vrea să ne vadă obținând succesul în același interval și din aceleași motive.

Moldova este una dintre țările noastre de mai mulți ani. Suntem foarte apropiați de Moldova, vedem foarte mult ce are de făcut munca noastră. Moldova suferă foarte mult. Când am fost acolo în luna mai a anului trecut, exista o mare tensiune, nervozitate și teamă, evident, pentru că sunt atât de apropiați și probabil cred că ei sunt următorii. Am vorbit, am ascultat și am spus: de ce are nevoie Moldova, cum vă putem ajuta? Și nu este vorba doar de mici programe pentru societatea civilă sau ceva de genul acesta. Este vorba de un program mult mai puternic pentru a-i ajuta cu securitatea cibernetică, pentru a-i ajuta cu problemele de frontieră. Dar ascultăm, așa cum a spus Maura, ascultăm, ne spuneți de ce credeți că are nevoie țara dumneavoastră, iar noi vom sprijini acest lucru.

Maura Shelden: În cazul Ucrainei, programul nostru s-a schimbat în funcție de nevoile lor în 2014, odată cu invazia inițială a Ucrainei și anexarea Crimeei. Ne-am trezit lucrând foarte strâns cu ucrainenii. Ei au înființat Ministerul Afacerilor Veteranilor, înființau ONG-uri care puteau ajuta veteranii care se întorceau în comunitate. Nu au existat acest tip de sprijin pentru veterani. Într-adevăr, până în acel moment, era vorba doar de fiecare familie în parte, care se confrunta singură cu unele dintre traumele pe care veteranii le aduc înapoi în casele lor. Am colaborat cu parlamentul, am colaborat cu ministerele și cu organizațiile societății civile pentru a aborda cu adevărat această problemă. După 24 februarie 2022, facem o mulțime de delegații medicale, cum ar fi medicii de pe câmpul de luptă și medicii de reabilitare, tratamentul arsurilor și al altor răni găsite pe câmpul de luptă. Facem o mulțime de delegații parlamentare și personal parlamentar, astfel încât aceștia să scrie legislația de care au nevoie pentru a continua să avanseze și pentru a sigila orice fisură care ar putea exista acolo unde Rusia s-a cam infiltrat anterior. Dedicația față de programul pentru Ucraina este mai puternică ca niciodată și încă aducem cantități mari de ucraineni, inclusiv bărbați din Ucraina, în ciuda faptului că se află sub legea marțială. Avem absolvenți la cele mai înalte niveluri ale guvernului, astfel încât bărbații lor au permisiunea de a lua parte la aceste programe de 10 zile. Și întotdeauna s-au întors. Uneori se întorc direct pe câmpul de luptă. Avem o bună reputație și de aceea avem onoarea de a crea programe pentru ucraineni.

Jane Sargus: Programele despre care a vorbit Maura provin de la ucraineni. Ei au spus că avem nevoie de propriul nostru Departament al Afacerilor Veteranilor, avem nevoie de propriul nostru cimitir național. Au venit la noi și ne-au cerut să facem anumite lucruri. (…) Este într-adevăr șansa noastră de a sprijini un program care îi ajută pe ucraineni și asta facem. Nu încercăm să ne ajutăm pe noi înșine în acest sens. Ceea ce s-a întâmplat este că Congresului îi plac rezultatele. Congresul este șeful nostru. Le place ceea ce facem. Prin urmare, ne mențin în activitate și cântăresc foarte mult în ceea ce privește direcția pe care o luăm. De aceea, abia recent am început în România, Polonia și Ungaria. Acestea sunt complet noi. Timp de 23 de ani ne-am ocupat de țările post-sovietice, dar acum avem programe în Serbia, Kosovo, Macedonia de Nord, țările baltice. Acum, Congresul dorește ca noi să lucrăm în aceste țări de frontieră, nu doar pentru a sprijini Ucraina, ci pentru a sprijini țările de frontieră ale Ucrainei.

Maura Shelden: Pentru că este vorba despre ambele. Securitatea în acest moment se bazează pe o Ucraină sigură și liberă, iar până atunci, întreaga regiune este instabilă, iar noi ajutăm în mod civil să sprijinim alte inițiative. Dar ceea ce putem face este să ne angajăm la nivel local în numele Congresului.