INTERVIU | Matthew Kroenig (Atlantic Council), după vizita lui Nicușor Dan în SUA: Trump prețuiește relațiile personale mai mult ca orice președinte; SUA nu urmăresc fragmentarea ideologică a Europei

Corespondență din Washington

CaleaEuropeană.ro: Domnule președinte, bine ați venit pe Calea Europeană, aici, la Washington. Mulțumim pentru acest interviu!

Nicușor Dan: Cu mare plăcere!

CaleaEuropeană.ro: Domnule președinte, în spațiul public există o dezbatere legată de oportunitatea de a lua parte la cel mai înalt nivel, cel prezidențial, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele SUA. Din perspectiva relației strategice cu partenerul american cum ne vom da seama dacă această vizită a fost fructificată și a contribuit la dezghețarea relației?

Nicușor Dan: În opinia mea, din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată. Adică au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice. Cred însă că participarea la întrunirea de azi a avut un efect mai degrabă emoțional. Adică, chiar în momentul ăsta, sunt și consilieri de-ai mei și miniștri care participă la diverse lucruri și mi-au spus că au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite. Deci cam pe palierul ăsta, să-i spunem, emoțional.

CaleaEuropeană.ro: Înainte de a veni la Washington, ați oferit un interviu pentru Radio Public, în care ați spus că a existat un moment de neîncredere în relația cu Statele Unite, legat de episodul anulării alegerilor din 2024, dar ați spus că acest moment a fost depășit. Această vizită a venit în sprijinul depășirii acelui moment sau el fusese deja depășit?

Nicușor Dan: El fusese deja depășit. A fost și ghinionul că s-a suprapus peste schimbarea de putere americană și atunci toate contactele la niveluri tehnice, care au fost continue pe relația româno-americană, nu au avut interlocutor direct în administrație până când s-au produs toate schimbările astea. Toate au fost, din partea americană, reacții care nu au fost 100% verificate cu oamenii care erau în contact cu administrația noastră. Dar, din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat.

CaleaEuropeană.ro: Concomitent cu vizita dumneavoastră aici, se află și ministrul de interne, Cătălin Predoiu. Ne putem aștepta la pași în zona revenirii la decizia de primire în Visa Waiver?

Nicușor Dan: Domnul Predoiu vine constant aici pentru că este ministru de interne și se ocupă inclusiv de fenomenul migrației, care preocupă foarte mult Statele Unite, și al imigrației cu cetățeni români. Dar, din nou, pe relația asta cu Statele Unite, pe care ne întâlnim constant, România este foarte bine. Adică au fost, la un moment dat, cetățeni români, de ordinul zecilor, care voiau viză de ședere, au luat. Din partea americană, orice fel de solicitare a fost tratată cu politețea cuvenită.

CaleaEuropeană.ro: În România se discută foarte mult de viza noastră în Statele Unite. Ați spus că vreți să o faceți în momentul în care aveți pe masă o strategie de proiect economic pentru a avea cât mai multe avantaje din această vizită. Dar un președinte american n-a mai vizitat România din 2008, de la George W. Bush. Luați în calcul să-l invitați pe președintele Trump în România?

Nicușor Dan: Invitația este oricând deschisă, însă trebuie să fim realiști. Încă din primul mandat, președintele Trump a spus că strategia Statelor Unite se concentrează pe Pacific, pe competiția cu China. Și atunci vedem deja gradual o diminuare a preocupării față de Europa și, cu atât mai puțin, față de România. Ce e important pentru noi, însă, este, pe de o parte, să menținem relația de securitate, pe de altă parte, să extindem foarte mult zona economică și aici lucrăm. La asta lucrăm. Doamna ministru de externe a fost acum 2-3 săptămâni la acea reuniune pe Metale Critice, care o să continue pe zona de energie. Deci avem subiecte importante care să întâlnească foarte mult colaborarea economică.

CaleaEuropeană.ro: Revenind la Consiliul pentru Pace, ce valoare adăugată, dincolo de simbolism, are fraza „You can count on us” de la finalul intervenției dumneavoastră? Ce înseamnă concret acest lucru?

Nicușor Dan: În primul rând, ceea ce apreciez la acest Consiliu al Păcii este că este mult mai concret decât alte formate diplomatice. Adică ați văzut, ați urmărit reuniunea de azi, s-a vorbit de miliarde cu care diferite țări contribuie, s-a vorbit chiar de realizarea acelui plan în pași, a doua fază a planului de pace. În acest context, am fost și noi concreți, am venit cu cele patru puncte pe care le-am spus.

Mai avem câteva care pot să fie de ordin economic, dar nu sunt suficient de mature pentru a ne angaja la ele, deci le-am lăsat deoparte. Pe astea, care sunt ceva ce am făcut în alte părți, am făcut și în Gaza, la un nivel mai mic, la astea ne-am angajat și, prin fraza de la final, am spus că ne-am angajat, o să le facem.

CaleaEuropeană.ro: Ați afirmat că, în pregătirea acestei vizite, v-ați consultat și cu partenerii europeni și cu cei americani. Dar cu Turcia și cu Israel, care sunt parteneri importanți ai noștri, ne-am consultat și au avut vreun rol consultările cu ei, dacă le-am avut?

Nicușor Dan: Cu partenerii europeni ne consultăm tot timpul. Avem un ambasador la Bruxelles care, zi de zi, într-o săptămână, se întâlnește de 4-5 ori cu ambasadorii și, evident, că e în contact cu noi, cu doamna ministru de externe, deci noi toți știm unii de alții ce facem pe diferite subiecte și, de cele mai multe ori, ne coordonăm. Cu Turcia, cu Israel avem o relație foarte bună, chiar am stat de vorbă cu ministrul de externe israelian, puțin cu ministrul de externe turc azi, dar nu avem o relație atât de puternică încât să ne consultăm pe tipul acesta de participări.

CaleaEuropeană.ro: Având în vedere că ați fost singurul membru din Consiliul European care a participat și a luat cuvântul la această reuniune în calitate de observator, considerați că această prezență întărește sau afectează imaginea României în Uniunea Europeană?

Nicușor Dan: Să știți că aici, ca să fim foarte corecți, a existat o dezbatere în cadrul Uniunii, numai că până la un punct ne coordonăm, mai departe putem să avem opinii diferite. Nu știu numărul, dar cred că au fost cel puțin 15 din 27 care au avut reprezentanți aici și toată chestiunea a fost o simbolistică la nivelul de reprezentare. Deci nu o chestiune de decizie, ci o chestiune, cum am spus, simbolică. Avem fiecare marja noastră de apreciere, vorbind general, iar în relația cu Statele Unite noi suntem consecvenți. Adică noi tot timpul, în interiorul Uniunii, am spus că relația transatlantică este esențială pentru noi și trebuie să ne aducem aminte, doar nu trebuie să mergem în urmă mai mult de o lună, două, ca să ne aducem aminte cum, pe criza din Ucraina, am fost foarte bucuroși când Statele Unite s-au alăturat Coaliției de Voință.

CaleaEuropeană.ro: Intenționați să comunicați în perioada următoare cu omologi din Uniunea Europeană și cu liderii din instituțiile UE cu privire la concluziile acestei reuniuni, mai ales că, repet, ați fost singurul membru din Consiliul European care a participat ca observator?

Nicușor Dan: A fost un Consiliu săptămâna trecută, dar el a fost strict pe teme economice, competitivitate, dar pe la mijlocul lui ianuarie a fost un alt Consiliu în care nu venise încă invitația la această întâlnire, dar veniseră invitații pentru a fi membri ai Board of Peace și a fost o discuție în cadrul Consiliului. Chestiunea a fost, din nou, de nuanță diplomatică.

O largă majoritate a fost pentru faptul că Europa are un interes în Orientul Mijlociu, că e nevoie să stabilizăm, că Europa trebuie să contribuie la procesul de pace. De asemenea, o majoritate pe faptul că trebuie să flexibilizăm, să aducem în acord cu tratatul această cartă a organizației. Discuția era înainte să vină invitația pentru evenimentul de azi.

Țările Uniunii își doresc să contribuie la procesul de pace. După cum ați văzut la discuția de azi, statele membre sunt foarte deschise la a partaja responsabilități, inclusiv decizii, la un moment dat, cu observatori. Deci e o chestiune de finețe care poate să fie depășită, astfel încât și Statele Unite, și țările europene să contribuie la procesul de pace.

CaleaEuropeană.ro: Tema unei alegeri pe care România trebuie să o facă în politica externă, între Uniunea Europeană și Statele Unite, devine din ce în ce mai pregnantă. V-ați bazat campania pentru turul al doilea al prezidențialelor, dar și în anumite momente de cotitură în societatea românească, pe invitația la dezbatere în societate pe teme de interes. Considerați că este o temă în care trebuie continuată această dezbatere și ați fi dispus să coborâți în arena publică și să vă implicați personal în clarificarea conceptuală a acestei situații?

Nicușor Dan: Lucrăm la o serie de dezbateri pe care să le facem la Palatul Cotroceni în săptămâna dinainte de 9 mai, Ziua Europei, tocmai pentru a discuta despre Europa, apartenența, direcția europeană pe subiecte foarte precise ca educația, piața liberă și așa mai departe. Deci sunt absolut pentru o dezbatere.

Însă cred că relația transatlantică nu este cu adevărat un subiect de dezbatere, pentru că niciodată nu s-a pus în discuție ruperea acestei legături transatlantice.

Bineînțeles, au fost momente. Groenlanda, acum 2-3 săptămâni. Tarifele au fost momente de tensiune, dar care nu s-au dus până la a pune în discuție chiar. Am avut discursul lui Marco Rubio de săptămâna trecută. Europa are nevoie de Statele Unite puternice, Statele Unite au nevoie de o Europă puternică și pentru că amenințarea vine din altă parte.

CaleaEuropeană.ro: O ultimă întrebare. Ați spus mereu că doriți să vă canalizați eforturile pe teme punctuale, concrete, pentru a da maximum din tot ceea ce poate fi dat. Decizia favorabilă a CCR în privința reformei pensiilor magistraților poate fi privită drept piesa de domino care deschide calea pentru celelalte teme mari: numirea conducerilor serviciilor de informații și a marilor parchete?

Nicușor Dan: Pe decizia CCR am trei comentarii. Unul, că e bine că s-a rezolvat. Adică era o așteptare socială ca o anomalie, pensia cât salariul, să dispară. A dispărut, e bine că s-a rezolvat.

A doua observație, că nu a fost deloc bine că s-a demonizat o categorie profesională. Sunt oameni, întâmplător m-am învârtit în mediul ăsta și îi cunosc, sunt oameni, în imensa lor majoritate, foarte serioși și devotați meseriei și nu e bine că s-a făcut presiunea asta.

Au fost făcuți vinovați de toate relele din România și ar fi bine, în dezbatere, că evident că o să avem dezbateri din astea pe alte categorii. Ar fi bine să nu se reproducă fenomenul ăsta social.

Și trei, în momentul în care populația României spune că încrederea lor în justiție e cât în Parlament, înseamnă că avem totuși o problemă cu justiția și trebuie să ne uităm la mecanismele care fac ca oamenii să nu mai aibă, de fapt, încredere în sistemul ăsta.

Astea sunt comentariile mele pe decizia CCR. Pe celelalte subiecte interne e o dinamică în care avem patru partide și minorități. Ele formează o coaliție de guvernare, cu tensiuni între ele.

CaleaEuropeană.ro: Deci nu e neapărat piesa de domino?

Nicușor Dan: Nu, nicidecum. Și, plus, avem președintele, în relația asta cu serviciile pe care le invocați. Tot timpul fiecare dintre actorii ăștia se uită la publicul care l-a votat.

E foarte multă legitimitate. Bineînțeles că fiecare dintre categoriile sociale și-ar dori ca măsurile pe care le vizează să fie luate repede și în direcția pe care și-o doresc, dar politica este tocmai să armonizezi, să găsești balanțe și echilibru între diferite tendințe, uneori contrare.

CaleaEuropeană.ro: Domnule președinte, mulțumim pentru acest interviu de la Washington și vă mai așteptăm pe Calea Europeană!

Nicușor Dan: Eu vă mulțumesc!

Corespondența specială CaleaEuropeană.ro din Washington este susținută de Optoelectronica 2001 – Excelență în Cercetare și Dezvoltare.