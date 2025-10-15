INTERVIURI
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
Interviu realizat de Zaim Diana
Într-un interviu acordat CaleaEuropeana.ro, prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, coordonator al Centrului Național de Competență în Domeniul Cancerului (CNCC) și coordonator științific al Planului Național de Combatere și Control a Cancerului (PNCC), a oferit detalii despre procesul de implementare al Centrului de Competență în Domeniul Cancerului (CNCC), proiect pentru care Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca a obținut o finanțare europeană de 4,5 milioane de euro prin PNRR. Inițiativa reunește 11 parteneri din mediul public și privat, atât din sfera academică, cât și din cea medicală.
Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului vine în sprijinul implementării Planului Național de Combatere și Control a Cancerului
- Planul Național de Control și Combatere a Cancerului are nevoie de implementare concretă pe toți pilonii pentru a nu rămâne doar o declarație.
- CNCC se bazează un model de colaborare între 11 parteneri (cinci instituții publice și șase private): România trebui să dezvolte mecanisme interne, cât mai eficiente de colaborare.
- CNCC urmărește standardizarea serviciilor oncologice la nivel național, pentru ca pacienții din România să beneficieze de aceeleași șanse la diagnostic și tratament ca în statele vest-europene.
- CNCC are la bază cinci proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare care acoperă întreaga paletă de obiective ale Planului Național de Control și Combatere a Cancerului: prevenție, depistare precoce, diagnostic personalizat, tratament țintit și îngrijire/paliație.
„Planul Național de Control și Combatere a Cancerului rămâne o declarație frumoasă, dar fără efect, dacă nu este implementat pe toți pilonii. Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului vine în sprijinul implementării Planului Național de Control și Combatere a Cancerului. Un prim obiectiv al CNCC ar fi standardizare. Adică să oferim aceeași calitate a serviciilor oncologice oriune în țară, ținând cont de ghiduri și protocoale europene, pentru a oferi pacienților noștri aceeași șansă în acest drum complicat pe care îl au de parcurs în lupta cu această boală teribilă. Prin CNCC, aducem în țara noastră mijloacele moderne de prevenție, diagnostic, tratament și îngrijire.”
Apartenența țării noastre la spațiul european, fundamentul progresului în oncologia din România
- Planul European de Luptă împotriva Cancerului și misiunea europeană privind cancerul oferă României cadrul strategic, know-how-ul și finanțarea necesare pentru a construi un sistem modern de combatere a cancerului.
- Fără apartenența europeană la Uniunea Europeană, implementarea unui Centru de Competență și a unor programe complexe de cercetare ar fi aproape imposibilă, în condițiile în care bugetul național al cercetării și sănătății este insuficient.
- Finanțarea europeană, de peste 4 milioane de euro, reprezintă o investiție directă în România, nu o cheltuială, cu efecte asupra întregii populații: de la prevenție la tratament.
- Accesul la know-how european presupune nu doar resurse, ci și învățare și colaborare între instituții publice și private, pentru uniformizarea standardelor.
- Unul dintre obiectivele finale: reducerea inegalităților în accesul la diagnostic și tratament, astfel încât pacienții din zonele rurale sau defavorizate să beneficieze de aceleași șanse ca cei din marile orașe.
- Modelul francez de organizare în trei niveluri de centre oncologice (primare, regionale și de excelență) este un exemplu de eficiență și echitate, spre care România ar putea să evolueze, aducând beneficii medicale pentru pacienți și economii importante pentru sistemul public de sănătate, evitând tratamente greșite, întârzieri și costuri suplimentare.
„CNCC, prin proiectele sale, va aborda piloni cheie ai Planului European de Combatere a Cancerului și va ține cont de recomandările misiunii europene privind cancerul. Toate acestea sunt mecanisme europene. Sprijinul european pentru Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului este unul extrem de important și prin know-how, dar și în mod direct prin finanțare. CNCC este un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea din România, dar în definitiv ajută pacienții români, cât și populația generală.”
CNCC va sprijini modernizarea registrelor regionale de cancer, transformându-le într-un instrument modern de analiză
- Registrele de cancer sunt esențiale pentru evaluarea reală a calității actului medical, a ratei de supraviețuire și a calității vieții pacienților.
- CNCC sprijină aducerea registrelor existente în era digitală, trasformându-le într-un instrument modern de analiză și decizie.
„Fără registre digitale de cancer nu putem măsura calitatea muncii noastre, nici supraviețuirea, nici calitatea vieții pacienților. Doar prin modernizarea acestor registre putem aduce România în secolul XXI.”
România, parte din rețeaua europeană de centre oncologice de competență: colaborarea este cheia progresului
- Cooperarea internațională și transferul de cunoștințe sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a Centrelor de Competență.
- EUNET CCC (European Network of Comprehensive Cancer Centres) este rețeaua europeană de centre oncologice în care România participă, beneficiind de ghidare, acreditare și standarde comune.
- Profesorul Achimaș-Cadariu subliniază nevoia unei schimbări de mentalitate: România trebuie să învețe să colaboreze eficient nu doar la nivel european, ci și intern, între propriile instituții.
- Participarea mai multor centre românești la rețele și proiecte europene va accelera uniformizarea standardelor și consolidarea expertizei naționale în oncologie.
„Fără colaborare și fără transfer de cunoștințe totul devine utopic. Avem drepturi și oportunități ca membri ai Uniunii Europene, dar depinde de noi să le folosim. Cu cât vom fi mai multe centre românești implicate în rețele europene, cu atât vom învăța mai bine să colaborăm și între noi, acasă.”
Comunicarea privind prevenția trebuie susținută pe tot parcursul anului, pentru a deveni cu adevărat o componentă integrantă a Planului Național de Control și Combatere a Cancerului
- România are nevoie de o strategie național coerentă de comunicare pentru prevenirea cancerlor, nu doar acțiuni fragmentare sau campanii punctuale.
- Este esențială implicarea tuturor profesioniștilor din sănătate, de la medicii de familie la specialiști, pentru a transmite un mesaj unitar și credibil.
- Prevenția nu înseamnă doar informare, ci și infrastructură medicală funcțională: centre de screening, diagnostic și tratament conectate între ele.
„Într-o epocă în care vedem că se aruncă tot felul de mesaje antivacciniste, chiar împotriva screening-ului. Campaniile de informare și prevenție nu ar trebui să fie nici de o zi, nici de o lună, trebuie să fie de 365 sau 366 de zile pe an și să se constituie în final în acea parte componentă integrantă a Planului Național de Control și Combaterea Cancerului.”
Dezvoltarea și implementarea unui Centru de Competență în Cancer intitulat: Crearea, Operarea și Dezvoltarea Centrului Național de Competență în Domeniul Cancerului (NCCC) este axat pe îmbunătățirea managementului bolnavilor de cancer prin dezvoltarea de programe integrate bazate pe progresele recente în domeniul medicinei personalizate, telemedicină, caracterizare moleculară a tumorilor, sisteme de imagistică și inteligență artificială. NCCC se bazează pe un consorțiu de entități publice și private, conform Planului Național de Recuperare și Reziliență al României (PNRR), Pilonul III, secțiunea I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență PNRR-III-C9-2022 – I5.
Dezvoltarea CNCC se bazează pe implementarea a 5 proiecte CDI, ale căror obiective sunt interconectate între partenerii privați și publici, cu domenii interdisciplinare, astfel încât scopul principal al acestui consorțiu să fie atins.
Cei cinci parteneri ai acestui Proiect Complex au o distribuție geografică care acoperă trei mari zone administrative ale României:
- Regiunea de dezvoltare Nord-Vest: Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca (IOCN), în calitate de lider de parteneriat.
- Regiunea de dezvoltare Nord-Est: Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, în calitate de partener 3
- București – Regiunea de dezvoltare Ilfov:Universitatea de Medicină și Farmacia “Carol Davila” București (UMFCD), în calitate de partener 1;Universitatea Politehnica din București, în calitate de partener 2; Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale ”Victor Babeș” București, în calitate de partener 4.
Proiectul antrenează în consortiu și companii medicale private și IT, pentru servicii medicale digitalizate de ultimă generație:
- Centrul de Oncologie Sf Nectarie SRL, în calitate de partener 5
- SC Kol Medical Media SRL (KOL MEDICAL), în calitate de partener 6
- SC ONCOHELP TM SRL, în calitate de partener 7
- SC ONCOMED SRL, în calitate de partener 8
- SC NETVIBES SRL, în calitate de partener 9
- SC MED LIFE SA, în calitate de partener 10
