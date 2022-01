INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Noul Plan Național de Combatere a Cancerului este echivalentul unui ”PNRR al cancerului”. Există proiecte destinate finanțărilor europene

Entrevue par Robert Lupițu

La France reconnaît “pleinement” que la Roumanie remplit les critères techniques pour rejoindre l’espace Schengen, et l’extension de cet espace de libre circulation pourrait être envisagée dans le cadre des discussions sur la réforme de Schengen, a déclaré jeudi Laurence Auer, l’ambassadrice de France en Roumanie, dans une interview à CaleaEuropeană.ro.

À la veille de la présidence française du Conseil de l’UE, qui a débuté le 1er janvier et dont les objectifs seront présentés dans la période à venir dans toutes les capitales de l’UE, y compris Bucarest, et en séance plénière du Parlement européen à Strasbourg, Laurence Auer explique en exclusivité les objectifs énoncés par le président Emmanuel Macron le 10 décembre, lorsqu’il a exposé les priorités de la France pour une “Europe souveraine et maîtresse de son destin”.

Sur la question de la gouvernance de Schengen, dont Paris a annoncé qu’elle était une priorité, l’ambassadeur français a demandé à la Roumanie, qui a récemment célébré son 15e anniversaire d’adhésion à l’UE, de faire preuve de patience.

“La France a été à l’initiative d’efforts de réformes structurelles. Ainsi, pendant la Présidence française du Conseil, une nouvelle version du « code frontières » de Schengen sera examinée (…) Mais même en tant que Présidente en exercice, la France n’est qu’un Etat-membre parmi 27. Nous devons donc encore faire preuve de patience en vue des prochaines négociations”, a déclaré Mme. Auer.

Le diplomate français a rappelé que tous les Etats membres ont leur mot à dire sur l’avenir de l’Europe, “l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Europe du Nord et du Sud, mais aussi les pays d’Europe centrale et orientale et notamment la Roumanie”.

Mme. Auer s’est également félicité de l’efficacité avec laquelle la Roumanie et la France travaillent avec les institutions européennes sur la question de l’énergie nucléaire, que Paris et Bucarest souhaitent voir figurer dans la taxonomie de l’UE et donc sur la liste des investissements respectueux de l’environnement sur la voie de la neutralité climatique. “Nous sommes optimistes quant à la réussite rapide de ces efforts conjoints, du côté français et roumain“, a-t-elle déclaré.

Compte tenu de la crise sécuritaire à l’Est et des processus de réflexion simultanés sur la première boussole stratégique de l’UE et le nouveau concept stratégique de l’OTAN, Laurence Auer a assuré qu'”il n’a jamais été question que l’Union européenne rivalise avec l’OTAN, la concurrence ou l’affaiblisse”.

“La France est pleinement engagée dans l’OTAN“, a-t-elle déclaré, ajoutant que des discussions sur le soutien français aux alliés dans la région de la mer Noire étaient en cours.

CaleaEuropeană.ro: “Le modèle européen est notre force”. Ce sont les mots prononcés par le Président Emmanuel Macron lors de la présentation des priorités de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière présidence française (2008). Les ambitions affichées par la France pour cette présidence sont importantes, imposantes, mais aussi sensibles. Une Europe souveraine et maître de son destin dans laquelle la France envisage de réformer ses règles budgétaires concernant le déficit de 3%, une potentielle augmentation des fonds de relance, réformer l’espace Schengen, empêcher le monopole des géants du numérique et booster la défense. Que signifiera ce mandat pour la France et pour une Europe unie ?

Laurence Auer: La France a placé sa Présidence sous trois mots-clés : relance, puissance, appartenance. La relance, après la crise provoquée par la pandémie, c’est réussir ensemble la double transition, écologique et numérique, de notre économie. La France accueillera à ce sujet un sommet les 10 et 11 mars pour rénover le modèle européen de croissance et d’investissement.

La puissance, c’est, comme vous l’indiquez, une Europe souveraine, c’est à dire qui défend ses intérêts et ses valeurs, qui anticipe les crises, et qui devient un acteur plus fort hors de ses frontières. Il y aura au cours de la Présidence française l’adoption d’une „boussole stratégique” définissant les menaces auxquelles l’UE fait face ainsi que les instruments permettant d’y répondre. Jusqu’à la fin du mois de juin, la France prendra l’initiative de réunions internationales de haut niveau avec l’Indopacifique, l’Afrique et les Balkans occidentaux.

L’appartenance, c’est l’enjeu de nourrir le sentiment d’adhésion des citoyens européens par la culture et les valeurs de démocratie et d’Etat de droit. C’est aussi de donner de la parole aux citoyens européens, en particulier aux jeunes, la parole sur l’avenir de l’Europe. La France aura 6 mois pour faire avancer autant que possible la relance, la puissance et l’appartenance, avant de transmettre le flambeau à la Présidence tchèque. La France fait en effet partie d’un « trio » de présidences, avec la République tchèque et la Suède.

CaleaEuropeană.ro: La présidence française du Conseil de l’UE sera également placée sous le signe de nouvelles stars politiques. Paris a un nouvel interlocuteur à Berlin, le chancelier social-démocrate Olaf Scholz, tandis que la France a relancé ses relations avec l’Italie à travers le traité du Quirinal. Comment la France entend-elle valoriser cette approche favorable ?

Laurence Auer: Le Traité du Quirinal récemment signé avec l’Italie est une preuve supplémentaire pour dissiper l’idée fausse que la France serait dans un partenariat exclusif avec l’Allemagne. Bien sûr, les relations franco-allemandes sont particulièrement solides et ces deux pays sont un moteur pour la construction européenne. La nouvelle coalition à Berlin est déterminée, comme la France, à renforcer l’Union européenne. Mais les 27 ont tous leur mot à dire sur l’avenir de l’Europe : c’est donc l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Europe du Nord et du Sud, mais aussi les pays d’Europe centrale et orientale et en particulier la Roumanie. Même s’il est difficile d’accorder la même attention à des partenaires aussi nombreux, la France a souhaité ne laisser aucun pays de côté et écouter les positions de chacun avant de fixer l’agenda de sa présidence. C’est pourquoi le Président Macron a rempli sa promesse de visiter tous les Etats-membres de l’UE pendant son mandat. C’est aussi pourquoi les ministres français chargés des Affaires européennes et de la Transition écologique se sont rendus à Bucarest ces derniers mois pour consulter leurs homologues roumains.

CaleaEuropeană.ro: Toujours sur le plan politique, nous nous attendons à ce que ce mandat soit fortement personnalisé par le président Macron. Non seulement parce qu’il vise sa réélection, mais aussi parce qu’il a construit une carrière d’europhile à travers l’Initiative européenne à la Sorbonne ou sa lettre sur la “Renaissance européenne” envoyée aux citoyens européens. Comment la présidence française sera-t-elle influencée par la personnalité politique du Président Macron ?

Laurence Auer: Dans le système politique français tel que prévu par notre constitution, le Président de la République a effectivement un rôle prépondérant : c’est lui a déterminé lors de sa conférence de presse de décembre les priorités de la Présidence française du Conseil de l’UE. La mise en œuvre de cette présidence est assurée jusqu’à la fin du mois de juin avec un calendrier de réunions et d’événements. Nous avons déjà connu une situation similaire en 1995, où la présidence s’est déroulée concomitamment à des élections présidentielles et législatives, ce qui n’a en rien freiné son efficacité.

CaleaEuropeană.ro: La présidence française se déroulera également dans un contexte de crises concomitantes : du COVID-19 à la crise des prix de l’énergie et à la crise sécuritaire en Europe de l’Est. Dans le domaine de l’énergie, cependant, il y a une discussion plus approfondie sur le Green Deal et la taxonomie. La France et les pays partenaires, comme la Roumanie, parviendront-ils à imposer l’inscription du nucléaire sur la liste des investissements « verts » ? Que signifie l’énergie nucléaire pour l’avenir vert et l’indépendance énergétique de l’Europe ?

Laurence Auer: L’énergie figure parmi les sujets sur lesquels la France et la Roumanie collaborent de façon très efficace auprès des institutions européennes. Face à la crise actuelle des prix, nos deux pays veulent protéger les consommateurs en stabilisant les marchés de l’énergie. La coopération franco-roumaine sur ces questions européennes d’avenir porte notamment sur le nucléaire. Nous considérons tous les deux qu’il s’agit d’une énergie indispensable pour parvenir à réduire les émissions de carbone des économies européennes et ainsi atteindre nos objectifs de protection du climat. Bien sûr, il faut aussi investir davantage dans les énergies renouvelables que sont le solaire ou l’éolien. Mais le nucléaire figure également parmi les énergies qui produisent le moins de carbone. Un groupe d’experts mandaté par la Commission a clairement déterminé dans un rapport, l’automne dernier, que la production d’électricité d’origine nucléaire pouvait être considérée comme une activité verte. Il est important que l’Union européenne en tienne compte dans sa classification des investissements d’avenir. La France et la Roumanie sont totalement en accord sur ce point. La Commission européenne a proposé un texte qui va dans ce sens. Nous avons bon espoir pour que ces efforts aboutissent rapidement.

CaleaEuropeană.ro: La crise sécuritaire à l’Est a de multiples implications, même pour la France. Paris est traditionnellement favorable au dialogue avec Moscou, malgré son agressivité. Pour la Roumanie et les États de la région, cela signifie la volonté d’accroître la présence de l’OTAN dans la région et en mer Noire. Quelle est la position et la disponibilité de la France pour s’impliquer dans la région de la mer Noire ?

Laurence Auer: La France assure déjà une présence régulière et visible dans la région. Pendant tout le mois de décembre, la frégate Auvergne a ainsi mené une mission en mer Noire. Ce navire de 140m, le plus moderne de la marine française, a participé à des exercices avec les forces aériennes roumaines et fait escale à Constanta le 16 décembre, ce qui a été l’occasion de confirmer la qualité de notre relation de défense. C’est un exemple de la réalité de l’implication de la France en mer Noire, l’une des plus actives parmi les pays non-riverains. Alors que les tensions sont fortes dans cette région, la France compte bien sûr maintenir tout son soutien à ses alliés. Des réflexions sont en cours sur les moyens les plus adaptés pour le faire.

CaleaEuropeană.ro: L’année 2022 sera aussi l’année de la défense européenne. Un sommet accueilli par la France précédera l’adoption de la Boussole stratégique, présentée par le haut représentant, et la présidence française du Conseil prendra fin en même temps que l’OTAN adopte son prochain concept stratégique. La présidence française du Conseil de l’UE sera-t-elle l’occasion de dissiper le doute que l’Union européenne de défense puisse un jour rivaliser avec l’OTAN ?

Laurence Auer: Il important ici de clarifier les choses : il n’a jamais été question que l’Union européenne rivalise avec l’OTAN, la concurrence ou l’affaiblisse. Notre objectif à tous, c’est la complémentarité entre ces deux organisations. La France est pleinement engagée dans l’OTAN, qui demeure la principale organisation responsable de notre défense collective. A cet égard, je rappelle que la France dirige depuis le 1er janvier la Force opérationnelle interarmes à très haut niveau de préparation de l’OTAN (VJTF). Cette unité créée en 2014 est disponible en permanence et capable de se déployer en quelques jours afin de défendre tout pays de l’Alliance. Mais l’Union européenne, dont certains Etats-membres sont neutres et donc non-membres de l’OTAN, est aussi un acteur géopolitique qui possède des compétences de défense. Ces dernières années, ces compétences sont particulièrement développées. La France plaide donc pour une OTAN plus crédible, plus efficace et plus moderne, avec des objectifs clarifiés, tout en développant, grâce à l’UE, un pilier européen autonome de l’Alliance atlantique. Les Etats-Unis eux-mêmes soutiennent le principe d’une défense européenne plus forte pour contribuer à la sécurité transatlantique. Cette année, les exercices parallèles de Boussole stratégique de l’UE, et de concept stratégique de l’OTAN, peuvent contribuer à cette bonne complémentarité. La France s’y engagera pleinement avec ses partenaires.

CaleaEuropeană.ro: Le début de la présidence française du Conseil de l’UE coïncide avec le 15e anniversaire de l’adhésion de la Roumanie. Après cette décennie et demie – de progrès significatifs, mais aussi d’étapes latérales à certains égards de la part de la Roumanie – peut-on dire que l’Union européenne a une dette envers la Roumanie concernant son droit de faire partie de l’espace Schengen, puisque Bucarest respecte tous les critères ? Quand pourrons-nous terminer cette épopée ?

Laurence Auer: Je suis heureuse de saluer le 15ème anniversaire de l’adhésion de la Roumanie à l’UE. Les 15 années écoulées ont montré tout ce que l’Union européenne pouvait apporter à la Roumanie, mais aussi tout ce que la Roumanie apportait à l’Union. En ce qui concerne Schengen, la Roumanie, comme la Bulgarie et la Croatie, remplissent en effet les critères techniques nécessaires pour une adhésion. La France le reconnaît pleinement. Malheureusement, plusieurs crises, liées à l’arrivée de migrants ou à la pandémie, ont démontré que l’espace Schengen ne fonctionnait pas bien. C’est pourquoi la France a été à l’initiative d’efforts de réformes structurelles. Ainsi, pendant la Présidence française du Conseil, une nouvelle version du « code frontières » de Schengen sera examinée. Le Président Macron a également souhaité que soit renforcée la gouvernance politique de l’espace. L’élargissement de l’espace Schengen pourra être envisagé dans ce cadre. Le Secrétaire d’Etat Clément Beaune a indiqué à l’occasion de sa visite à Bucarest, en septembre dernier, que la France était prête à envisager un élargissement simultané à une réforme. Mais même en tant que Présidente en exercice, la France n’est qu’un Etat-membre parmi 27. Nous devons donc encore faire preuve de patience en vue des prochaines négociations.