INTERVIU Premierul Ludovic Orban, la Congresul PPE de la Zagreb: Aloc cea mai multă energie pentru a construi punți trainice și relații stabile bazate pe încredere cu liderii europeni

Premierul român și președintele PNL, Ludovic Orban, i-a asigurat joi, la Zagreb, pe liderii și delegații Partidului Popular European că România va rămâne o puternică parte a familiei politice a PPE după alegerile prezidențiale de duminică, în urma cărora Klaus Iohannis va rămâne ”un partener puternic și un lider care sprijină PPE-ul și proiectul european”.



”Suntem în ultima săptămână a alegerilor prezidențiale din România. Așa cum știți, președintele Klaus Iohannis este implicat în ultimele zile de campanie. Vreau să vă asigur că Klaus Iohannis va fi președinte al României în următorii cinci ani și că PPE va avea în următorii cinci ani un președinte în România, un partener puternic și un lider care sprijină PPE-ul și proiectul european”, a spus Ludovic Orban, în debutul discursului său în cadrul Congresului PPE de la Zagreb.

”Cetățenii europeni au votat pentru PPE și au oferit o victorie pentru PPE la nivel european. Am obținut majoritatea în Parlamentul European, chiar dacă socialiștii au visat timp de o săptămână că vor putea să pune ei președintele Comisiei chiar dacă nu au câștigat alegerile. În cele din urmă, PPE a reușit, așa cum era și normal, să impună președintele Comisiei Europene. Dar când am analizat numărul de comisari, am descoperit o situație injustă. PPE nu avea majoritate în Comisia Europeană. Socialiștii aveau 10 comisari, iar PPE 9 comisari. Noi am decis în România să nu acceptăm această situație injustă. Cetățenii au vrut să ofere o majoritate PPE-ul, iar noi am vrut să oferim majoritatea PPE-ul și în Comisia Europeană. Am schimbat guvernul socialist cu un guvern PPE pentru a putea oferi un comisar PPE din România în persoana Adinei Vălean. ”Aceasta este contribuția noastră modestă pentru o foarte bună Comisie. O Comisie care trebuie să reprezinte voința majorității cetățenilor europeni care au votat cu PPE.”, a completat Ludovic Orban, în aplauzele sălii.

Premierul român și-a încheiat discursul glumind pe seama numelui identic de familie pe care el și omologul său maghiar îl au.

”Numele meu este Orban. Dar pentru a elimina orice confuzie, numele meu este Ludovic Orban. Sunt prim-ministrul României și trebuie să fiți siguri că, după alegerile prezidențiale, România va rămâne o puternică parte a familiei europene, cu președintele Iohannis, cu coaliția guvernamentală, care nu este susținută doar de PNL, ci și de celelalte partide PPE din România, UDMR și Partidul Mișcarea Populară. Puteți conta pe noi și pe participarea noastră pentru un proiect european de succes”, a conchis Ludovic Orban.

Partidul Popular European a organizat, miercuri și joi, la Zagreb, Congresul său statutar pentru alegerea conducerii formațiunii pan-europene. Delegații din 40 de țări europene l-au ales miercuri pe Donald Tusk în funcția de președinte al PPE, acesta devenind primul est-european în funcția de lider al popularilor europeni, și au completat conducerea partidului cu alegerea a zece vicepreședinți, între care și eurodeputatul român Siegfried Mureșan, a trezorierului și a secretarului general.

La reuniunea PPE au luat parte atât prim-ministrul Ludovic Orban, cât și președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a fost prezent miercuri seară la summitul șefilor de stat sau de guvern din PPE, în timp ce șeful executivului a avut mai multe întrevederi bilaterale, inclusiv cu Angela Merkel, Ursula von der Leyen și Donald Tusk, și a susținut un discurs în plenul Congresului.