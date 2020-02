INTERVIU Premierul Ludovic Orban, la finalul Conferinței de Securitate de la München: ”Menținerea relației transatlantice este esențială pentru securitatea europeană”

Orice cetățean al Uniunii Europene aflat în România este protejat, prin lege, împotriva discriminării, asemenea cetățenilor români, care, la rândul lor, sunt apărați prin lege în orice țară membră a UE în baza principiului egalității și descriminării, a afirmat Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) într-un interviu acordat pentru CaleaEuropeană.ro. Potrivit acestuia, majoritatea cazurilor în care CNCD a fost sesizat de cetățeni europeni din alte state membre aflați în România au vizat relațiile de muncă.

”Orice cetățean al Uniunii Europene aflat în România, și am avut cazuri, mai ales în relațiile de muncă, este protejat împotriva discriminării, așa cum este protejat un cetățean român. Am avut plângeri din Belgia, expați care au lucrat aici la multinaționale, privind accesul la servicii, elemente de homofobie sau contracte de muncă legate de aceste aspecte. Am putut face ceva pentru ei. Dacă îmi aduc aminte, am avut și cetățeni din Marea Britanie. Noi avem o lege distinctă care vorbește de protecția cetățenilor Uniunii Europene în România împotriva discriminării”, a spus Asztalos Csaba.



Președintele CNCD a arătat că, în baza legii, a fost înființată o structură în acest sens, care se află în ”proces de dezvoltare”. Totodată, acesta a spus că CNCD încearcă să comunice în mai multe limbi cu cei care înaintează plângeri de discriminare.

”Chiar dacă ne scriu în engleză, am acceptat plângerile, am comunicat, nu am refuzat”, a spus.

Asztalos Csaba a ținut să informeze că, asemenea cetățenilor europeni din țara noastră, și cetățenii români aflați în alte state membre ale UE sunt protejați prin lege împotriva discriminării

”Ceea ce trebuie să știe cetățenii români este că și ei sunt protejați în orice stat membru al Uniunii Europene. Fiecare stat membru are obligație să gestioneze acest aspect. Fiecare stat are o instituție de drepturile omului care gestionează principiul egalității și nediscriminării”, a declarat președintele CNCD.

Acesta a mai spus că la nivelul Uniunii Europene există o rețea a institutelor de egalitate – Equinet.

”Nu suntem doar instituțiile din Uniunea Europeană, ci și din statele care se află în curs de negociere pentru aderare la Uniunea Europeană. Ne consultăm reciproc pe diferite spețe. Suntem conectați la asta”, a mai susținut Asztalos Csaba.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este o agenție a Guvernului României, formată în 2001. Este garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte.