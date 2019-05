INTERVIU Traian Băsescu: Dacă negocierile PPE cu Macron eșuează, e posibilă o majoritate PPE, Socialiști și Verzi. Ales eurodeputat PMP, fostul președinte al României analizează jocurile de putere dintre marile familii politice europene pentru poziția de președinte al Comisiei Europene

Frans Timmermans este primul oficial de rang înalt de la Bruxelles care votează în alegerile pentru Parlamentul European chiar la el acasă, în orașul natal Heerlen, din Olanda.

Olanda și Marea Britanie sunt primele state membre ale Uniunii Europene care au deschis astăzi secțiile de votare pentru cetățenii care vor să participe la conturarea viitorului Europei în următorii cinci ani.

I just voted in my home town Heerlen in the #EuropeanElections2019 🗳 When and where will you be voting? pic.twitter.com/Y6atOuU8IJ



Timmermans, Prim Vicepreședinte al Comisiei Europene și candidatul cap-de-listă al Partidului Socialiștilor Europeni (PES) la șefia Executivului european, a transmis un mesaj tinerilor europeni de a participa la vot chiar ieri seară, de la Varșovia:

,,Dacă nu vă lăsați părinții să vă aleagă hainele, de ce să îi lăsați să vă aleagă viitorul?”, a scris oficialul european pe pagina sa de Twitter. ,,Cea mai importantă alegere pe care trebuie să o faceți în perioada alegerilor europene este să vă duceți să votați”, a adăugat acesta.

Frans Timmermans și-a petrecut ultimele ore de campanie pentru alegerile europene în Polonia, la Varșovia, alături de Robert Biedroń, liderul noului partid Wiosna (Primăvară, tr.), o formațiune politică de stânga și pro-europeană, lansată în aprilie ca alternativă la cele două mari fiare ale politicii poloneze, Partidul conservator de la guvernare, Lege și Justiție (PiS) și Platforma Civică de centru-dreapta (PO).

Last night I asked young people in Warsaw the same question I ask all over Europe

“You don’t let your parents choose your clothes, so why would you let them choose your future?”

In the #EuropeanElections2019 the most important choice you will make is the choice to go and vote. pic.twitter.com/kZfxLIHmf0

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) May 22, 2019