INTERVIU | Ziua Internațională a Bolilor Rare. Damaris, pacientă cu fibroză chistică, și tratamentul inovativ care i-a redat șansa la o viață normală: ”Nu știam cum este să trăiești fără antibiotic”
28 februarie, Ziua Internațională a Bolilor Rare | Interviu realizat de Zaim Diana
Sunt zeci de milioane de europeni care trăiesc, zi de zi, cu o boală rară. De Ziua Internațională a Bolilor Rare, gândul nostru se îndreaptă către cei care au parcurs un drum lung și dureros până la diagnostic, către pacienții care au așteptat ani întregi pentru a avea acces la un tratament inovator, dar și către echipele medicale care fac ca acest drum să fie mai sigur, mai scurt și mai uman.
- În Uniunea Europeană, între 27 și 36 de milioane de persoane suferă de o boală rară. În prezent, se estimează că există între 6.000 și 8.000 de boli rare distincte.
- În timp ce unele boli rare afectează doar câteva zeci de persoane, altele pot ajunge la până la 245.000 de pacienți.
- Aproximativ 80% dintre aceste boli sunt de origine genetică, iar 70% debutează încă din copilărie, ceea ce transformă diagnosticul precoce și accesul rapid la tratamente într-o prioritate esențială.
- Potrivit INSP, în România, în evidențe se află doar peste 8.000 de persoane diagnosticate cu boli rare, însă specialiștii estimează că numărul real al pacienților este semnificativ mai mare, având în vedere dificultățile de diagnostic și subraportarea cazurilor.
În România de astăzi, parte a Uniunii Europene a Sănătății, o pacientă diagnosticată cu fibroză chistică ne va împărtăși parcursul său: de la primele semne de boală, la momentul diagnosticului, la primele opțiuni terapeutice disponibile și până la momentul în care accesul la o terapie inovativă i-a redat nu doar stabilitatea clinică, ci și calitatea vieții.
Povestea lui Damaris este una despre așteptare, speranță, credință și reziliență, dar și despre impactul concret pe care inovația medicală și politicile europene în domeniul sănătății îl pot avea asupra vieții unui pacient cu boală rară.
Care au fost primele semne că ceva nu este în regulă și care a fost parcursul medical până la diagnosticul de fibroză chistică? Cât a durat până ai primit diagnosticul și cum a fost acea perioadă de incertitudine?
„La vârste de 13 ani au fost primele semne legate de o pneumonie care părea să nu mai treacă. A urmat o perioadă de un an în care eram internată cu simptome de pneumonie, primeam tratament intravenos, antibiotice. La externare analizele erau bune, dar la scurt timp starea mea se agrava din nou. După care am fost suspectată de TBC și astm bronșic. Așa am ajuns la București și a fost șansa mea să fiu diagnosticată cu fibroză chistică. Dar aproximativ un an și jumătate, aveam controale din 3 în 3 luni, în care aveam perioade mai bune, dar și perioade cu infecții repetate, în care aveam din nou tratamente cu antibiotice. Într-un final, rezultatul unui CT a arătat suspiciunea de fibroză chistică, iar testele genetice au confirmat boala.
La 15 ani am fost preluată de o echipă medicală, unde am început protocoalele de tratament pentru fibroză chistică (aerosoli, enzime pulmozyme speciale pentru mucul dens pe care îl produce fibroza chistică, și tratament pentru funcția pancreatică.”
Damaris a urmat protocoale clasice de tratament pentru fibroză chistică de la vârsta de 15 ani, până în anul 2022, când împlinise 23 de ani. Timp de 8 ani, în care petrecea ore întregi zilnic, pentru a urmări schema completă de tratament, capacitatea ei pulmonară a scăzut la 40%.
A fost greu să urmezi protocoalele clasice de tratament?
„A fost teribil de greu. În sensul că învățam de dimineață la liceu și plecam cu trenul. Făceam naveta. Aveam la șase dimineața trenul, că intram la șapte la școală. Iar procedura cu aerosoli, curățare mască, pauză între substanțe, dura aproape două ore schema de tratament, pe care o repetam zilnic, dimineața și seara. Protocoalele clasice au mai îmbunătățit situația, nu se mai infecta atât de repede plămânul, dar tot se infecta. În perioada de iarnă aveam cel puțin trei internări. Dar din 2022 situația a început să se complice. Pe lângă clasicile infecții pulmonare, au început episoadele în care aveam expectorații cu sânge. În iarna lui 2022 am avut un episod foarte grav, în care sângerările nu se opreau. Am ajuns la urgențe și am fost internată.
A fost o perioadă grea, dar am primit mereu îngrijire adecvată. Primeam încurajări de la doctorița mea, știind că urmează să fie disponibil acest tratament. Sunt foarte recunoscătoare pentru felul în care am fost îngrijită în spital și tratamentele de care am beneficiat și analize. M-au ajutat să rezist până la momentul în care s-a putut și ceva mai bun.”
Ce s-a schimbat de când urmezi terapia inovativă?
„Din vara anului 2022, de când am început să urmez tratamentul inovativ, lucrurile au început să se regleze. S-a schimbat tot. Nu am mai avut exacerbări, nu am mai avut tratamente cu antibiotice. Pentru mine a fost uimitor. Eu nu știam cum este să trăiești fără antibiotic. Nu am renunțat total la schema clasică de tratament, dar oricum și în privința asta, lucrurile s-au simplificat și nu am mai fost nevoită să port mască atâtea ore. În urma tratamentului inovativ, capacitatea pulmonară mi-a crescut cu 20%. De la 40% am ajuns la 60%. Nu am ajuns la valori normale, pentru că plămânii au fost afectați permanent de infecțiile repetate pe care le-am avut. De când iau tratamentul nu am mai avut internări. Am dus o viață normală.”
Damaris a fost printre puținele paciente cu fibroză chistică din țară și din UE, care a putut să ducă o sarcină fără riscuri. Fratele ei, diagnosticat imediat după Damaris, a fost tratat corespunzător de la primele simptome, iar în urma tratamentului inovator, capacitatea lui polmonară a revenit la valori normale.
„Și pentru medicul meu e ceva nou. În domeniul fibrozei chistice se vorbea de o speranță de viață de 30 de ani, iar acum se discută de pacienți care devin mame sau tați. Fratele meu are și el fibroză chistică și recent a devenit și el tată. Fără tratamentul acesta, nu știu dacă puteam să duc sarcina, pentru că aveam nevoie de antibiotice, făceam infecții. Pentru mine era clar imposibil să am o sarcină în contextul respectiv. De când am luat tratamentul, nemaiavând antibiotice o perioadă lungă și văzând că sunt bine, sunt stabilă, am început să prind speranță că totuși poate s-ar putea. Și am discutat și cu medicul și mi-a zis că într-adevăr s-ar putea. Riscul pe care mi l-am asumat a fost că nu sunt încă suficiente studii despre efectul tratamentului asupra copilului, pentru că pe perioada sarcinii nu am putut să opresc, era riscant să revină pneumoniile. Sarcina a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă. Încă mi-e dor într-un fel. Nu am avut niciun fel de disconfort, de probleme respiratorii, să simt că nu pot să duc. Până înainte să nasc, am fost la înot.”
Ce le-ai spune altor tineri care trăiesc cu o boală rară și poate încă așteaptă accesul la un tratament inovator?
„Eu le-aș transmite să nu deznădăjduiască, să continue să spere că o să primească tratamentul și să nu se încarce cu, dezamăgire sau cu mâhnire, că uite cât de rău e la noi, cât de greu ajung tratamentele și așa mai departe. Chiar dacă poate asta e o parte tristă a realității pe care o trăim, dar cred că face mult rău. Într-o boală, eu cred că foarte mult contează să reușești să-ți menții o stare generală bună psihică. Trebuie un echilibru, între a lupta ca să reușești să ajungi să ai un tratament bun și în același timp în a rămâne liniștit și mulțumitor și încrezător că la momentul potrivit o să-l primești și o să beneficiezi de el.”
- Este o boală genetică rară, moștenită, care afectează în special plămânii și sistemul digestiv. Din cauza unei modificări a unei gene (CFTR), organismul produce un mucus gros și lipicios care se acumulează în plămâni și alte organe, favorizând infecții repetate și îngreunând respirația și digestia.
- Fibroza chistică afectează aproximativ 70.000 de persoane din întreaga lume, dintre care aproximativ 30.000 de persoane în Statele Unite (SUA), 35.000 de persoane în Uniunea Europeană (UE), 4.000 de persoane în Canada și 3.100 de persoane în Australia.
- Datele din Registrul European al Fibrozei Chistice indică 424 de pacienți pentru România în 2024 și aproximativ 35.000 la nivelul UE. Dar potrivit unei informări oficiale publicate de CNAS în iunie 2024, în România sunt în evidență aproximativ 700 de pacienți diagnosticați, ceea ce ar sugera o subraportare la nivel european.
- În timp, infecțiile cronice sau persistente provoacă leziuni ale căilor respiratorii și plămânilor și pot duce la insuficiență pulmonară.
- Afectarea mai multor organe face ca fibroza chistică să fie o boală complexă, care necesită tratament multidisciplinar și monitorizare constantă pe tot parcursul vieții.
- De la un pacient la altul, există o mare diversitate de expresie clinică, atât pentru vârsta de apariție a primelor simptome, cât și pentru gravitatea evoluției.
- La nivel gastrointestinal, 80% dintre pacienții afectați de fibroză chistică au funcția pancreatică exocrină anormală. Aceste tulburări gastrointestinale duc la tulburări de creștere în înălțime și greutate ( întârzierea creșterii), în special la copiii mici.
- Colonizarea bacteriană pulmonară se instalează rapid în evoluția bolii și este responsabilă de alterarea funcției pulmonare.
- Boala pulmonară este cauza principală de morbiditate și mortalitate în rândul persoanelor care suferă de FC.
Damaris urmează tratament cu ivacaftorum + tezacaftorum + elexacaftorum, un medicament inovator dezvoltat special pentru fibroza chistică și desemnat de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) drept medicament orfan, statut acordat terapiilor destinate bolilor rare, pentru care dezvoltarea ar fi dificilă în lipsa unor mecanisme speciale de sprijin.
În UE, aproximativ 80% dintre pacienții cu FC au mutația F508del pe cel puțin o alelă și 40% sunt homozigoți pentru F508del.
Tratamentele actuale pentru FC includ modulatori CFTR și suplimente de enzime, mucolitice, antibiotice și vitamine. Ghidurile de tratament recomandă medicamente modulatoare și non-modulatoare CFTR administrate concomitent pentru a menține și îmbunătăți funcția pulmonară, pentru a reduce exacerbările și riscul de infecții și pentru a îmbunătăți calitatea vieții.
- Terapia triplă modulatorie CFTR tratează cauza fibrozei chistice, nu doar simptomele. Este o combinație de trei substanțe (elexacaftor, tezacaftor și ivacaftor) care ajută proteina defectă CFTR să funcționeze bine. Practic medicamentul permite transportul corect al sării și apei la nivel celular, reducând acumularea mucusului gros din plămâni și alte organe. Terapia poate îmbunătăți funcția pulmonară, reduce exacerbările și contribui la creșterea speranței și calității vieții.
Am ales să analizez situația rambursării tratamentului cu ivacaftorum + tezacaftorum + elexacaftorum în Germania, Austria, Italia și Franța deoarece acestea se numără constant printre statele europene cu cel mai ridicat nivel de disponibilitate și cea mai rapidă rambursare a medicamentelor inovatoare, inclusiv a celor orfane, după cum urmează:
Terapia triplă modulatorie CFTR a primit autorizație din partea EMA de punere pe piață valabilă în întreaga Uniune Europeană la 21 august 2020, marcând un moment important în tratamentul fibrozei chistice, prin abordarea directă a defectului genetic care stă la baza bolii.
- În România, terapia triplă modulatorie CFTR a devenit accesibil pacienților începând cu data de 1 aprilie 2022, după ce Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, modificarea Listei medicamentelor compensate și gratuite (HG nr. 720/2008). Pacienții români cu fibroză chistică au așteptat aproximativ 588 de zile (1 an, 7 luni și 11 zile) de la autorizarea europeană și până la accesul efectiv la tratament.
- În Germania, evaluarea oficială și includerea în sistemul public de asigurări au intrat în vigoare la 18 februarie 2021, la aproximativ 181 zile de la aprobarea EMA.
- În Italia a fost inclusă în sistemul public de rambursare la data de 6 iulie 2021, la aproximativ 319 zile de la aprobarea EMA.
- În Austria a fost inclusă în rambursarea standardizată la 1 iulie 2021, la aproximativ 314 zile de la aprobarea EMA.
- În Franța, a fost inclusă pe lista medicamentelor rambursabile începând cu data de 7 iulie 2021, la aproximativ 320 de zile de la aprobarea EMA.
Care este situația medicamentelor orfane, destinate pacienților cu boli rare, în cel mai recent „Studiu EFPIA Patient W.A.I.T 2024”:
Dintre cele 66 de medicamente aprobate la nivel european în perioada 2020-2023, la începutul lui 2025 erau compensate în România 17 medicamente destinate pacienților care suferă de o boală rară. În aceeaşi analizǎ, Germania a compensat 59 de medicamente din cele 66, dintre care 10 aprobate la nivel european în 2023.
Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest
România va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași, a subliniat joi, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, în cadrul discursului susținut la lansarea Comunicării privind regiunile de graniță estice și a mecanismului de finanțare EastInvest.
În discursul său, von der Leyen a evidențiat rolul României în consolidarea securității și dezvoltării regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene, subliniind atât creșterea investițiilor în apărare, cât și un nou proiect strategic în domeniul sănătății, la Iași.
În acest context, România a fost nominalizată explicit drept unul dintre statele care „dau un exemplu remarcabil” prin creșterea investițiilor în apărare și în mobilitate militară, alături de Estonia, Letonia și Lituania. Potrivit președintei Comisiei, aceste măsuri nu doar că sporesc securitatea, ci contribuie și la creșterea competitivității, la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea infrastructurii.
Referindu-se direct la România, președinta Comisiei a anunțat că țara noastră va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași.
„România va produce medicamente critice la un nou Centru de Cercetare din Iași. Această unitate de înaltă tehnologie va fabrica vaccinuri și antibiotice inovatoare”, a afirmat ea, în cadrul evenimentului la care a participat și premierul Ilie Bolojan, cu care anterior von der Leyen a avut o întrevedere bilaterală.
Centrul de cercetare-dezvoltare la care s-a referit șefa Comisiei Europene este INOVA a+, care va beneficia de investiții de 75 de milioane de euro prin programul STEP.
Compania Antibiotice S.A. a semnat în noiembrie anul trecut, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), contractul de finanțare în valoare de 75 milioane euro pentru implementarea proiectului „Centru cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice”, finanțat prin Programul Sănătate – Prioritatea 9 (STEP).
Proiectul a fost prezentat de Ursula von der Leyen drept un exemplu concret al modului în care investițiile europene pot transforma provocările de securitate în oportunități de dezvoltare economică și industrială. Noul centru de la Iași ar urma să consolideze autonomia strategică a Uniunii Europene în domeniul producției de medicamente esențiale, într-un context în care lanțurile de aprovizionare au fost afectate de crize succesive, de la pandemie la războiul Rusiei în Ucraina.
România, integrată parțial în Rețelele Europene de Referință: Doar 10 din cele 58 de centre naționale de expertiză în boli rare au acces la know-how-ul european
28 februarie, Ziua Internațională a Bolilor Rare
România are în prezent 58 de centre naționale de expertiză în boli rare recunoscute oficial, dintre care doar 10 sunt și conectate la 11 dintre cele 24 de Rețele Europene de Referință (ERN), care reunesc centre spitalicești europene de expertiză și de referință pentru a aborda bolile și afecțiunile rare sau complexe.
- Reamintim că în Uniunea Europeană, între 27 și 36 de milioane de persoane suferă de o boală rară. În prezent, se estimează că există între 6.000 și 8.000 de boli rare distincte. În timp ce unele boli rare afectează doar câteva zeci de persoane, altele pot ajunge la până la 245.000 de pacienți.
- Potrivit INSP, în România, în evidențe se află doar peste 8.000 de persoane diagnosticate cu boli rare, însă specialiștii estimează că numărul real al pacienților este semnificativ mai mare, având în vedere dificultățile de diagnostic și subraportarea cazurilor.
Citiți și: România atinge borna de 58 de centre de expertiză în boli rare. Obiectivele MS: Acces rapid la terapie pentru fiecare pacient și conectarea la mecanismele europene
O analiză comparativă a tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene arată însă o diferență semnificativă între România și alte state europene în ceea ce privește gradul de integrare în aceste rețele europene. Germania, Franța, Italia, Spania, Țările de Jos sau Belgia sunt conectate la toate cele 24 de Rețele Europene de Referință. Centrele naționale din aceste țări participă activ la registrele europene dedicate bolilor rare, ghidurile clinice și platformele de expertiză transfrontalieră.
Cele 24 de rețele europene de referință au fost lansate în martie 2017 și au inclus 956 de unități medicale foarte specializate din 313 de spitale din UE.
- Italia, Germania, Franța, Spania, Țările de Jos și Belgia au o integrare completă în cele 24 de Rețele Europene de Referință. Toate aceste țări se află și în topul accesului la medicamente orfane.
- Luxemburg, singura țară UE, care are un singur centru cu o integrare completă în cele 24 de ERN.
- România se află în grupul statelor cu integrare redusă-medie, alături de Cipru și Grecia. Media europeană de integrare este aproximativ de 19 ERN. Țara noastră ocupă poziția 21 din 27 la număr de ERN.
Participarea activă în ERN înseamnă acces la expertiză multidisciplinară, implicare în studii clinice, contribuție la registre europene și o mai bună fundamentare a deciziilor de rambursare a medicamentelor. De reținut faptul că pacienții individuali nu pot avea acces direct la ERN.
Doar 10 centre de expertiză din țara noastră, din totalul celor 58, sunt conectate și la ERN. Aproximativ 17% dintre centrele de expertiză din România sunt conectate la Rețelele Europene de Referință în boli rare.
Unități medicale din România care sunt conectate în cadrul ERN:
- Spitalul de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” (ENDO-ERN și EpiCARE).
- Spitalul Clinic Colentina (ERN-SKIN).
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj (ReCONNET și Endo-ERN).
- Spitalul Municipal de Urgență Timișoara (ERN-EYE).
- Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” (GUARD-HEART și PaedCAN).
- Institutul Clinic Fundeni (ERKNet).
- IOCN (EURACAN și ENDO-ERN).
- IOCB (PaedCAN).
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca (MetabERN și EndoERN).
- RoNetwork Multiple Congenital Abnormalities with ID (ITHACA).
Ce activități se desfășoară în cadrul Rețelelor Europene de Referință
- Discuții virtuale la nivel de experți: Specialiștii europeni discută cazuri de pacienți cu boli rare, cu prevalență redusă și complexe, oferind consiliere cu privire la diagnosticare și tratament. Aceste discuții sunt facilitate de sistemul clinic de gestionare a pacienților (CPMS), o platformă informatică, în vigoare din 2017, care a fost recent modernizată pentru a fi mai ușor de utilizat, mai sigură, conformă cu RGPD și cu sursă deschisă (CPMS (2.0).
- Elaborarea de orientări privind practica clinică: ERN elaborează, actualizează și evaluează orientări privind practica clinică.
- Activități de formare și educație: ERN oferă cursuri de formare și de educație.
- Registre: ERN lucrează la registrele bolilor rare. Registrele sunt un element foarte important al activității ERN. Orice cercetare privind bolile rare poate avea loc numai dacă sunt disponibile date, iar registrele sunt esențiale ca depozite de date privind sănătatea. Comisia Europeană a asigurat finanțare continuă pentru dezvoltarea, coordonarea și sprijinirea funcționării registrelor ERN.
- Comunicare: RER desfășoară mai multe inițiative pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la bolile rare și la serviciile pe care le furnizează.
Interesant este faptul că statele europene care au o integrare completă în Rețelele Europene de Referință se află și în topul accesului la tratamentele inovative pentru bolile rare. Din cele 66 de medicamente orfane aprobate la nivel european în perioada 2020-2023, Germania a făcut disponibile 59 (aproximativ 89%), în timp ce România doar 17 (aproximativ 26%). Corelația indică doar o tendință: statele cu o integrare cât mai completă în Rețelele Europene de Referință sunt, în general, și cele care oferă pacienților acces mai rapid și la o gamă mai largă de terapii inovative.
Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
Alexandru Rogobete a semnat Acordul de Colaborare Bienal 2026–2027 între Ministerul Sănătății și Biroul Regional pentru Europa al OMS: Pentru România, avantajele sunt concrete
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a semnat joi, la Nicosia, alături de dr. Hans Henri P. Kluge, director regional pentru Europa, am semnat Acordul de Colaborare Bienal 2026–2027 între Ministerul Sănătății și Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății.
„Acest acord nu este unul formal. El este construit pe realitățile sistemului nostru de sănătate și pe obiectivele asumate prin Strategia Națională de Sănătate 2023–2030, oferind României sprijin tehnic și expertiză internațională pentru reformele pe care le implementăm”, a subliniat Rogobete în cadrul unui mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Pentru România, arată ministrul Sănătății, „avantajele sunt concrete”. El prezintă o serie dintre acestea:
Consolidarea eforturilor de a reduce mortalitatea evitabilă și a inegalităților dintre mediul urban și rural
Prin acest acord, România va beneficia „de sprijin pentru întărirea asistenței medicale primare, pentru dezvoltarea programelor de screening și pentru intervenții mai eficiente în domeniul bolilor cardiovasculare, oncologice și transmisibile.”
Potrivit ministrului Sănătății, acest lucru „înseamnă diagnostic mai timpuriu, tratament mai rapid și o presiune mai mică asupra spitalelor.”
Documentul sprijină modernizarea politicilor privind resursa umană
România va primi sprijin pentru „actualizarea strategiei naționale de personal medical, pentru o planificare realistă a necesarului de medici și asistenți și pentru măsuri de retenție în zonele deficitare”, conform lui Alexandru Rogobete, care a adăugat că obiectivul este de a aduce „serviciile mai aproape de pacient”, asigurând, în egală măsură, „o distribuție mai echilibrată a specialiștilor.”
Digitalizarea
Acordul sprijină interoperabilitatea sistemelor, guvernanța clară a datelor, integrarea tehnologiilor moderne și alinierea la Spațiul European al Datelor privind Sănătatea, a explicat oficialul român.
Pentru România, potrivit acestuia, va însemna „mai puțină fragmentare, mai puțină birocrație și decizii bazate pe date reale.”
Mai mult, „colaborarea consolidează capacitatea de pregătire și răspuns la situații de urgență”, mai spune Rogobete.
„România beneficiază de sprijin pentru evaluarea riscurilor, actualizarea planurilor naționale de intervenție și organizarea de exerciții operaționale, inclusiv pentru evenimente cu victime multiple sau riscuri de tip CBRN. Într-un context regional complex, această componentă este esențială pentru siguranța populației. În ansamblu, acest acord oferă României validare internațională, acces la expertiză de nivel european și un cadru coerent pentru accelerarea reformelor. Modernizarea sistemului de sănătate se face cu responsabilitate, cu parteneri puternici și cu politici bazate pe dovezi”, a conchis ministrul Sănătății.
