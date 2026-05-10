Într-o discuție telefonică cu Stubb, Zelenski a subliniat importanța menținerii unității europene: „Efectul combinat al sancțiunilor împotriva Rusiei și al altor forme de presiune dă rezultatele dorite”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, în contextul pregătirilor pentru întâlnirile și negocierile diplomatice programate în această săptămână. Cei doi lideri au abordat cooperarea la nivel european, coordonarea pozițiilor comune și stadiul eforturilor diplomatice desfășurate împreună cu Statele Unite și partenerii europeni.

Potrivit comunicatului oficial, președinții au discutat, de asemenea, despre stadiul eforturilor diplomatice cu Statele Unite și la nivel european. Zelenski a subliniat că efectul combinat al sancțiunilor împotriva Rusiei și al altor forme de presiune dă rezultatele necesare.

„Ca întotdeauna, o discuție bună cu Alexander Stubb. Ne-am coordonat pozițiile înaintea întâlnirilor și negocierilor din această săptămână. Este important ca unitatea europeană să rămână puternică, iar acum există noi perspective pentru a lucra împreună”, a scris Zelenski, pe X.

As always, a good conversation with @alexstubb. We coordinated our positions ahead of this week’s meetings and negotiations. It is important for cooperation in Europe to remain strong, and there are now new prospects for working together. We also discussed the state of diplomatic… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 10, 2026

„Am discutat, de asemenea, despre stadiul eforturilor diplomatice – atât cu Statele Unite, cât și la nivel european. Este evident că efectul combinat al sancțiunilor împotriva Rusiei și al altor forme de presiune dă rezultatele dorite. Mulțumesc tuturor celor care contribuie la acest demers”, a spus el.







