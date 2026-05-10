Într-o discuție telefonică cu Stubb, Zelenski a subliniat importanța menținerii unității europene: „Efectul combinat al sancțiunilor împotriva Rusiei și al altor forme de presiune dă rezultatele dorite”

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in1 min.
© President of Ukraine Official Website

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, în contextul pregătirilor pentru întâlnirile și negocierile diplomatice programate în această săptămână. Cei doi lideri au abordat cooperarea la nivel european, coordonarea pozițiilor comune și stadiul eforturilor diplomatice desfășurate împreună cu Statele Unite și partenerii europeni.

Potrivit comunicatului oficial, președinții au discutat, de asemenea, despre stadiul eforturilor diplomatice cu Statele Unite și la nivel european. Zelenski a subliniat că efectul combinat al sancțiunilor împotriva Rusiei și al altor forme de presiune dă rezultatele necesare.

„Ca întotdeauna, o discuție bună cu Alexander Stubb. Ne-am coordonat pozițiile înaintea întâlnirilor și negocierilor din această săptămână. Este important ca unitatea europeană să rămână puternică, iar acum există noi perspective pentru a lucra împreună”, a scris Zelenski, pe X.

De asemenea, Zelenski a subliniat că discuțiile au vizat și coordonarea eforturilor diplomatice cu SUA și partenerii europeni, apreciind totodată impactul sancțiunilor și al presiunilor internaționale exercitate asupra Rusiei. 

„Am discutat, de asemenea, despre stadiul eforturilor diplomatice – atât cu Statele Unite, cât și la nivel european. Este evident că efectul combinat al sancțiunilor împotriva Rusiei și al altor forme de presiune dă rezultatele dorite. Mulțumesc tuturor celor care contribuie la acest demers”, a spus el. 




Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Președintele Senatului, de Ziua Independenței: „Apartenența noastră la spațiul valoric european completează astăzi sensul independenței naționale”
Președintele Senatului, de Ziua Independenței: „Apartenența noastră la spațiul valoric european completează astăzi sensul independenței naționale”
Articolul următor
Oana Țoiu, de Ziua Independenței: Cinstim memoria celor care au făcut posibilă independența României și ne reafirmăm atașamentul față de valorile libertății, suveranității și solidarității europene
Oana Țoiu, de Ziua Independenței: Cinstim memoria celor care au făcut posibilă independența României și ne reafirmăm atașamentul față de valorile libertății, suveranității și solidarității europene
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare