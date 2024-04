Într-o discuție telefonică, Joe Biden i-a transmis lui Xi Jinping ”îngrijorările față de sprijinul acordat de China bazei industriale de apărare a Rusiei și față de impactul său asupra securității europene și transatlantice”

Premierul olandez Mark Rutte a declarat miercuri că a discutat în timpul întâlnirii sale cu președintele chinez Xi Jinping despre un incident de spionaj cibernetic pentru care Olanda a învinovățit Beijingul, informează Reuters.

Agenția de informații MIVD a susținut luna trecută că spioni cibernetici sprijiniți de statul chinez au obținut acces la o rețea militară anul trecut, calificând gestul ca fiind parte a unei tendințe de spionaj politic practicat de Beijing asupra Olandei și a aliaților săi, mărturie în acest sens stând recentele acuzații venite din partea SUA, Marii Britanii și Noii Zeelande.

”Desigur, discutăm toate subiectele dificile”, inclusiv atacurile cibernetice, a declarat Rutte reporterilor după discuțiile de la Beijing.

”Desigur, acest lucru a fost atribuit foarte deschis Chinei de către Țările de Jos. A fost un atac asupra Ministerului Olandez al Apărării pe care agenția noastră de informații l-a identificat și, de asemenea, atribuit Chinei. Deci, da, desigur, am discutat despre asta”, a continuat Rutte.

De altfel, într-un scurt mesaj de reflecție asupra vizitei sale în China, premierul olandez a recunoscut că ”din calitatea sa de putere geopolitică, China joacă un rol crucial în lume când vine vorba de stabilitatea economică, securitatea internațională și tranziția la o economie verde. În plus, China este un partener comercial important. Din toate aceste motive, Țările de Jos trebuie să colaboreze și să se angajeze în dialog cu China.

”Există, de asemenea, spațiu pentru discuții sincere și de fond pentru a aborda preocupări, cum ar fi poziția Chinei față de Ucraina. Aici, în Europa, dorim ca China să-și folosească influența pentru a-l forța pe Putin să pună capăt războiului său de agresiune fără sens. Am avut, de asemenea, o conversație sinceră despre relațiile noastre economice – despre cooperare, dar și despre preocupările că China pune obstacole nedrepte pentru companiile europene care doresc să facă afaceri aici. Și, bineînțeles, am vorbit despre sectorul semiconductorilor, în care Țările de Jos și China sunt ambele jucători majori. Mi-am exprimat încă o dată îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului. De exemplu, poziția uigurilor și lipsa libertății presei. Pe scurt, am avut o conversație deschisă și sinceră nu numai despre tot ceea ce ne leagă, ci și despre problemele asupra cărora avem opinii foarte diferite”, a spus Rutte pe platforma X, fostă Twitter.

I look back on a successful visit to China, which concluded with positive meetings with President Xi Jinping and Premier Li Qiang.

As a geopolitical superpower, China plays a crucial role in the world when it comes to economic stability, international security and the transition… pic.twitter.com/X4UjAfLBbh

— Mark Rutte (@MinPres) March 27, 2024