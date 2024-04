Într-o discuție telefonică, Mark Rutte l-a anunțat pe Zelenski că țara sa va pune la dispoziția Ucrainei în acest an un ajutor suplimentar de un miliard de euro: Kievul trebuie să câștige această luptă

Premierul olandez Mark Rutte a promis vineri un ajutor suplimentar de un miliard de euro pentru Ucraina ”devastată zilnic de invazia rusă”, anunță AFP, citat de Agerpres.

”În acest an, Țările de Jos vor pune la dispoziția Ucrainei un alt miliar de euro sub formă de sprijin militar. Acesta se adaugă celorlalte două miliarde de euro deja convenite”, l-a anunțat Mark Rutte pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o convorbire telefonică, conform anunțului făcut de oficialul olandez pe platforma X, fostă Twitter.

Ukraine is being subjected to Russian aggression on a daily basis. This week large-scale attacks were carried out against power plants. And yet more civilians died in attacks on the city of Kharkiv. Ukraine needs more to protect itself.

That is why @DefensieMin Ollongren,… pic.twitter.com/NnDuiaHSUG

— Mark Rutte (@MinPres) April 12, 2024