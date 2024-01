Într-o epocă a conflictelor și confruntărilor, a fragmentării și a fricii este imperios să ”reconstruim încrederea”, Europa fiind pregătită să joace un rol-cheie, subliniază Ursula von der Leyen la Davos

Într-o epocă a conflictelor și confruntărilor, a fragmentării și a fricii este imperios să ”impulsionăm colaborarea globală” și să ”reconstruim încrederea”, Europa fiind pregătită să joace un rol-cheie, a evidențiat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său susținut la Forumul Economic de la Davos în care semnalează că lumea ”nu se află într-un singur punct de inflexiune”, ci în ”mai multe puncte de inflexiune, cu riscuri care se suprapun și se potențează reciproc”.

Global competition is intensifying.

It makes the theme of this #WEF24 meeting even more relevant.

Rebuilding Trust.

This is not a time for conflicts.

But the time to drive global collaboration.

Businesses have a crucial role to play

