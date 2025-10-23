Într-o întâlnire cu Mark Rutte la Casa Albă, Donald Trump a acuzat Spania că nu este un „jucător de echipă” în NATO: „Toți ceilalți sunt 100% dedicați”

Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri Spania că nu este un „jucător de echipă” pentru că reprezintă excepția în ceea ce privește angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor NATO, informează EFE, potrivit Agerpres.

Într-o intervenţie în Biroul Oval alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită surpriză în SUA, Trump a declarat că şeful Alianţei nord-atlantice „va trebui să discute cu Spania”, dar şi-a exprimat încrederea că sporirea angajamentului Spaniei este ceva ce Rutte „poate rezolva cu uşurinţă”.

Trump a făcut din nou referire la acordul încheiat între NATO şi Spania vara trecută, în urma summitului Alianţei, de a aloca maximum 2,1% din PIB bugetului armatei şi de a avea flexibilitate în îndeplinirea angajamentului de 5%, pentru care Trump a insistat.

Președintele american a afirmat că are „o relaţie excelentă cu ţările NATO”, după ce acestea au convenit în iunie să crească cheltuielile de apărare de la 2% la 5% până în 2030, „cu excepţia Spaniei”.

„Toţi ceilalţi sunt 100% dedicaţi”, a adăugat Trump, numind acordul de creştere a cheltuielilor pentru apărare în cadrul NATO „o concesie uriaşă”.

Săptămâna trecută, Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Spaniei, amenințând cu impunerea unor tarife vamale ca răspuns la cheltuielile sale insuficiente pentru apărare. Liderul de la Casa Albă a calificat refuzul Madridului de a respecta criteriile NATO drept „incredibil de lipsit de respect”.

La rândul său, Mark Rutte a declarat miercuri la Washington că, în opinia sa, Spania nu poate îndeplini obiectivele de capabilitate impuse de alianţă investind mai puţin de 3,5% din PIB, aşa cum a propus Madridul.

„Spania s-a angajat să îndeplinească obiectivele de capabilitate. Ei spun ‘putem face asta cu un procent sub 3,5%’. Le-am spus că nu pot şi vom şti în curând cine are dreptate”, le-a declarat Rutte reporterilor în faţa Casei Albe.

Secretarul general al NATO a adăugat că s-a întâlnit „în mai multe rânduri” cu premierul spaniol Pedro Sanchez, despre care a spus că îl cunoaşte bine.

Spania susţine că poate îndeplini obiectivele de capabilitate stabilite de alianţă investind doar 2,1% din PIB – sub pragul de 3,5% considerat minim la reuniunea de la Haga – iar NATO a acceptat formula, deşi insistă că va revizui periodic aceste angajamente.

În iunie, țările NATO s-au angajat în cursul unui summit la Haga să își crească substanțial cheltuielile militare, o „mare victorie” revendicată de Donald Trump.

Liderii celor 32 de state membre ale NATO, reuniți la Haga, pe coasta vestică a Mării Nordului, au reafirmat angajamentul pentru articolul 5 din Tratatul NATO potrivit căruia un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor și au stabilit că „se angajează să investească anual 5% din PIB în apărare (…) până în 2035” pe fondul provocărilor profunde la adresa securității, în special “amenințarea pe termen lung reprezentată de Rusia la adresa securității euro-atlantice”.

Declarația finală adoptată de Donald Trump, Emmanuel Macron, Nicușor Dan, Keir Starmer, Friedrich Merz și ceilalți lideri euro-atlantici arată că aliații sunt de acord că acest angajament de 5% va cuprinde două categorii esențiale de investiții în apărare, respectiv cel puțin 3,5% din PIB anual, pe baza definiției convenite a cheltuielilor de apărare ale NATO până în 2035 și până la 1,5 % din PIB anual pentru protejarea infrastructurii critice și a rețelelor, pentru a asigura pregătirea și reziliența civilă, pentru a stimula inovarea și pentru a consolida baza industrială de apărare.