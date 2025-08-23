U.E.
Într-o lume dominată de război și geopolitică nemiloasă, „UE trebuie să se transforme și să treacă de la un rol secundar sau de sprijin la cel de actor principal”, subliniază Mario Draghi
Uniunea Europeană trebuie să se apere mai bine într-o lume nouă dominată de război și geopolitică nemiloasă, a avertizat vineri fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, autorul raportului privind competitivitatea Europei, informează Politico Europe.
„Timp de ani de zile, Uniunea Europeană a crezut că dimensiunea sa economică, cu 450 de milioane de consumatori, îi conferă putere geopolitică și influență în relațiile comerciale internaționale. Anul acesta va rămâne în istorie ca anul în care această iluzie s-a evaporat”, a declarat Draghi la reuniunea anuală de la Rimini, un eveniment cheie în politica italiană.
Draghi, care anul trecut a redactat un raport care conține propuneri pentru stimularea creșterii economice a blocului, a subliniat că UE trebuie să se adapteze dacă dorește să supraviețuiască.
Provocarea crucială vine din partea unui „semnal de alarmă foarte brutal din partea lui Trump”.
„A trebuit să ne resemnăm cu tarifele impuse de cel mai mare partener comercial și aliat de lungă durată al nostru, Statele Unite”, a spus el despre schimbarea de politică sub administrația Trump. „Am fost împinși de același aliat să creștem cheltuielile militare, o decizie pe care probabil ar fi trebuit să o luăm oricum, dar într-un mod care probabil nu reflectă interesele Europei”, a continuat Draghi.
În pofida puterii sale economice, UE joacă doar un rol „marginal” în eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina, a fost „un observator” al masacrului din Gaza, iar „China a clarificat că nu consideră Europa un partener egal”.
„Europa este slab echipată într-o lume în care geoeconomia, securitatea și stabilitatea surselor de aprovizionare, mai degrabă decât eficiența, inspiră relațiile comerciale internaționale. Organizația noastră politică trebuie să se adapteze la cerințele vremii sale în condițiile în care acestea sunt existențiale”, a avertizat Draghi, fost prim-ministru italian.
Revenind la apelul său familiar de a stimula competitivitatea Europei, Draghi a menționat că Fondul Monetar Internațional estimează că, dacă barierele interne ale UE ar fi reduse la nivelul celor din SUA, productivitatea muncii în blocul european ar putea crește cu aproximativ 7% în șapte ani.
Aceste bariere comerciale interne fac, de asemenea, ca dezvoltarea apărării europene să fie mai puțin eficientă. Deși țările UE intenționează să își mărească investițiile militare cu 2 trilioane de euro până în 2031, „avem bariere interne care impun o taxă vamală de 64 % pentru echipamente și de 95 % pentru metale”, a afirmat Draghi.
„Acest lucru duce la licitații mai lente, costuri mai mari și aprovizionări mai mari de la furnizori din afara Uniunii Europene”, a spus el.
Draghi a declarat că blocul ar trebui să emită datorii comune pentru a stimula cheltuielile pentru apărare, cercetare și dezvoltare, infrastructuri comune și tehnologii disruptive. Acest lucru a fost respins de așa-numitele țări frugale.
„Numai formele de datorie comună pot susține proiectele europene de anvergură, care nu ar putea fi niciodată implementate prin eforturi naționale fragmentate și insuficiente”, a spus el.
Guvernele ar trebui, de asemenea, să ia decizii privind politicile industriale și comerciale, să elimine barierele și „trebuie să cadă de acord asupra modului de finanțare a investițiilor semnificative necesare în viitor, care se ridică la aproximativ 1 trilion sau 2 trilioane de euro pe an”, a afirmat el.
O creștere economică mai rapidă și reforme politice pentru a asigura o mai bună funcționare a UE sunt prețul de pornire pentru a garanta că blocul exercită puterea geopolitică.
„Pentru a face față provocărilor actuale, UE trebuie să se transforme și să treacă de la un rol secundar sau de sprijin la cel de actor principal”, a afirmat Draghi.
Mario Draghi a prezentat anul trecut un raport privind care evidenția nevoia unor investiții substanțiale în politici sectoriale și orizontale, însoțite de reforme, pentru a opri declinul continentului într-o lume în care nu toți actorii joacă după reguli.
Piața unică reprezintă puterea Uniunii Europene pentru a-și spori competitivitatea, arată documentul completat de un raport elaborat de un compatriot a lui Draghi, Enrico Letta, care sugerează o nouă libertate în cursa europeană de recuperare a decalajelor, aceea a inovării.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
La 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov, Dan Motreanu semnalează asemănarea dintre Rusia lui Putin și URSS: Vladimir Putin încearcă să reinstaureze teroarea, promovează războiul și moartea
Eurodeputatul Dan Motreanu atrage atenția asupra încercărilor lui Vladimir Putin de a „reinstaura teroarea și disprețul față de drepturile omului”, la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov.
Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare este marcată în fiecare an pe 23 august, o dată cu valoare simbolică.
Această dată a fost aleasă pentru a aminti Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat în 1939, de Germania nazistă și de Uniunea Sovietică, document care conține și un protocol secret prin care cele două își împărțeau Europa de Est.
„Stalin și Hitler au redesenat discreționar granițele Europei și au extins și în alte țări deportarea, torturarea și asasinarea a milioane de persoane, practicate deja în URSS și Germania nazistă. Pentru România a început o perioadă groaznică. URSS ne-a luat Basarabia și Bucovina de Nord și a impus comunismul cu forța în țara noastră. Regimul comunist din România, sprijinit de URSS, a încercat să controleze populația prin teroare și să elimine elita politică și intelectuală a țării”, a amintit Motreanu.
Eurodeputatul a evidențiat teroarea prin care au trecut cei care s-au opus dictaturii comuniste.
„Oamenii care s-au opus dictaturii comuniste au fost arestați, bătuți, torturați fără milă, omorâți. Libertatea a fost obținută în decembrie 1989, când românii s-au ridicat împotriva dictaturii comuniste”, a continuat Dan Motreanu.
El a reliefat și diferențele fundamentale dintre Rusia lui Putin și Uniunea Europeană tocmai pentru a arăta că Moscova urmărește aceleași obiective ca acum 86 de ani.
„La 86 de ani după semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, Rusia condusă acum de Vladimir Putin, fost ofițer KGB, încearcă să reinstaureze teroarea și disprețul față de drepturile omului. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a provocat deja numeroase victime, inclusiv printre civilii ucraineni. Propaganda rusă lansează minciuni pe bandă rulantă, după modelul practicat de URSS. În timp ce Rusia condusă de Vladimir Putin promovează războiul și moartea, Uniunea Europeană este un proiect menit să mențină pacea. Așa l-au gândit fondatorii săi și așa este și în ziua de astăzi. Pentru a păstra acest model, trebuie să nu ne lăsăm mintea otrăvită de mizeriile emanate de propaganda rusă”, a conchis eurodeputatul.
„Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și apărate în mod corespunzător. Uniunea Europeană va fi întotdeauna de partea celor care se dedică promovării demnității umane, justiției și egalității. Este responsabilitatea noastră colectivă să protejăm aceste valori”, a transmis și Comisia Europeană prin vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath.
Mesajele pe fondul unor informații revelatoare și îngrijorătoare privind România.
Potrivit unui sondaj INSCOP realizat în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Comunist (IICCMER), 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România.
În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita „proclamarea zilei de 23 august ca Zi europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare să fie comemorată cu demnitate și imparțialitate”.
Potrivit unui Eurobarometru publicat în mai 2025, aproape șapte din zece respondenți (69 %) sunt de acord că Uniunea Europeană este un loc de stabilitate într-o lume tulbure. Aproape nouă din zece europeni (88 %) sunt de acord că ar trebui să existe o cooperare bazată mai mult pe norme între țările și regiunile lumii.
În martie 2025, un Eurobarometru a arătat că aproape două treimi (65 %) dintre tinerii europeni sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în UE, în timp ce peste o treime (34 %) dintre aceștia consideră că informațiile false și înșelătoare reprezintă cea mai mare amenințare la adresa democrației.
Estonia este dispusă să participe cu o companie la o eventuală operațiune de menținere a păcii în Ucraina, anunță premierul Kristen Michal
Estonia este dispusă să participe la o eventuală operațiune de menținere a păcii în Ucraina cu efective de până la o companie, a anunțat vineri premierul Kristen Michal, într-o conferință desfășurată alături de omologul finlandez, Petteri Orpo, ce a avut loc la Tallinn, anunță Reuters, citat de Agerpres.
Michael nu a menționat numărul exact al efectivelor.
Statele Unite doresc ca europenii să-și asume cea mai mare parte a poverii” pentru a garanta securitatea Ucrainei, în contextul în care liderul de la Casa Albă a exclus trupe americane în teren, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune. The Times titrează că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, care ar urma să fie definitivat în maximum zece zile.
Conform unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, liderii europeni care l-au însoțit pe Zelenski la Casa Albă au discutat cu Trump și despre aderarea Ucrainei la UE, considerată o formă de garanție de securitate pentru Kiev.
Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.
Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene au prezentat le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Acest pachet reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump, deși posibilitatea unui astfel de eveniment pare din ce în ce mai îndepărtată.
Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire. Pare că Donald Trump confirmă blocajul discuțiilor prin comparația conform căreia o întâlnire între Zelenski și Putin este precum amenstecarea „oțetului cu uleiul”.
Liderul american apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după ce, într-un mesaj publicat pe Truth Social, ar fi lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să treacă în ofensivă.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană onorează memoria victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare: Libertatea, democrația, statul de drept sunt principii câștigate cu greu. Avem responsabilitatea colectivă de a le proteja
Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și păzite în mod corespunzător, atrag atenția vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath.
Avertismentul celor doi oficiali ai Comisiei Europene apare într-o declarație publicată cu ocazia Zilei europene de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare.
„În urmă cu 86 de ani, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat pactul Molotov-Ribbentrop, o alianță de sânge între două dintre cele mai brutale regimuri din istorie, lăsând o cicatrice profundă asupra Europei. Opresiunea pe care au provocat-o aceste regimuri totalitare și autoritare și suferința îndurată de nenumărate victime rămân amintiri vii pentru mulți europeni”, amintesc Virkkunen și McGrath.
Aceștia evidențiază responsabilitatea neobosită de a onora povestea victimelor regimurilor totalitare și autoritare.
„Pe 23 august, le onorăm povestea. Sărbătorim căutarea neobosită a libertății și democrației de către europeni de-a lungul istoriei, care au rezistat tiraniei, au cerut dreptate și s-au străduit pentru o Europă mai dreaptă, egală și liberă. Le datorăm faptul că, pentru prima dată în istorie, fiecare țară din UE găzduiește acum o generație care a crescut liberă, fără umbra tiraniei”, au reliefat cei doi răsplata sacrificiului făcut de cei care au căzut în mâinile regimurilor opresive.
Henna Virkkunen și Michael McGrath semnalează că „semințele urii, intoleranței și opresiunii continuă să fie semănate, iar adversarii noștri sunt dornici să le exploateze”.
„Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și apărate în mod corespunzător. Uniunea Europeană va fi întotdeauna de partea celor care se dedică promovării demnității umane, justiției și egalității. Este responsabilitatea noastră colectivă să protejăm aceste valori”, conchid cei doi oficiali ai Comisiei Europene.
Mesajul Comisiei Europene vine pe fondul unor informații revelatoare și îngrijorătoare privind România.
Potrivit unui sondaj INSCOP realizat în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Comunist (IICCMER), 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România.
În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita „proclamarea zilei de 23 august ca Zi europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare să fie comemorată cu demnitate și imparțialitate”.
Potrivit unui Eurobarometru publicat în mai 2025, aproape șapte din zece respondenți (69 %) sunt de acord că Uniunea Europeană este un loc de stabilitate într-o lume tulbure. Aproape nouă din zece europeni (88 %) sunt de acord că ar trebui să existe o cooperare bazată mai mult pe norme între țările și regiunile lumii.
În martie 2025, un Eurobarometru a arătat că aproape două treimi (65 %) dintre tinerii europeni sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în UE, în timp ce peste o treime (34 %) dintre aceștia consideră că informațiile false și înșelătoare reprezintă cea mai mare amenințare la adresa democrației.
