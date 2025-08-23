Într-o lume dominată de război și geopolitică nemiloasă, „UE trebuie să se transforme și să treacă de la un rol secundar sau de sprijin la cel de actor principal”, subliniază Mario Draghi

Uniunea Europeană trebuie să se apere mai bine într-o lume nouă dominată de război și geopolitică nemiloasă, a avertizat vineri fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, autorul raportului privind competitivitatea Europei, informează Politico Europe.

„Timp de ani de zile, Uniunea Europeană a crezut că dimensiunea sa economică, cu 450 de milioane de consumatori, îi conferă putere geopolitică și influență în relațiile comerciale internaționale. Anul acesta va rămâne în istorie ca anul în care această iluzie s-a evaporat”, a declarat Draghi la reuniunea anuală de la Rimini, un eveniment cheie în politica italiană.

Draghi, care anul trecut a redactat un raport care conține propuneri pentru stimularea creșterii economice a blocului, a subliniat că UE trebuie să se adapteze dacă dorește să supraviețuiască.

Provocarea crucială vine din partea unui „semnal de alarmă foarte brutal din partea lui Trump”.

„A trebuit să ne resemnăm cu tarifele impuse de cel mai mare partener comercial și aliat de lungă durată al nostru, Statele Unite”, a spus el despre schimbarea de politică sub administrația Trump. „Am fost împinși de același aliat să creștem cheltuielile militare, o decizie pe care probabil ar fi trebuit să o luăm oricum, dar într-un mod care probabil nu reflectă interesele Europei”, a continuat Draghi.

În pofida puterii sale economice, UE joacă doar un rol „marginal” în eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina, a fost „un observator” al masacrului din Gaza, iar „China a clarificat că nu consideră Europa un partener egal”.

„Europa este slab echipată într-o lume în care geoeconomia, securitatea și stabilitatea surselor de aprovizionare, mai degrabă decât eficiența, inspiră relațiile comerciale internaționale. Organizația noastră politică trebuie să se adapteze la cerințele vremii sale în condițiile în care acestea sunt existențiale”, a avertizat Draghi, fost prim-ministru italian.

Revenind la apelul său familiar de a stimula competitivitatea Europei, Draghi a menționat că Fondul Monetar Internațional estimează că, dacă barierele interne ale UE ar fi reduse la nivelul celor din SUA, productivitatea muncii în blocul european ar putea crește cu aproximativ 7% în șapte ani.

Aceste bariere comerciale interne fac, de asemenea, ca dezvoltarea apărării europene să fie mai puțin eficientă. Deși țările UE intenționează să își mărească investițiile militare cu 2 trilioane de euro până în 2031, „avem bariere interne care impun o taxă vamală de 64 % pentru echipamente și de 95 % pentru metale”, a afirmat Draghi.

„Acest lucru duce la licitații mai lente, costuri mai mari și aprovizionări mai mari de la furnizori din afara Uniunii Europene”, a spus el.

Draghi a declarat că blocul ar trebui să emită datorii comune pentru a stimula cheltuielile pentru apărare, cercetare și dezvoltare, infrastructuri comune și tehnologii disruptive. Acest lucru a fost respins de așa-numitele țări frugale.

„Numai formele de datorie comună pot susține proiectele europene de anvergură, care nu ar putea fi niciodată implementate prin eforturi naționale fragmentate și insuficiente”, a spus el.

Guvernele ar trebui, de asemenea, să ia decizii privind politicile industriale și comerciale, să elimine barierele și „trebuie să cadă de acord asupra modului de finanțare a investițiilor semnificative necesare în viitor, care se ridică la aproximativ 1 trilion sau 2 trilioane de euro pe an”, a afirmat el.

O creștere economică mai rapidă și reforme politice pentru a asigura o mai bună funcționare a UE sunt prețul de pornire pentru a garanta că blocul exercită puterea geopolitică.

„Pentru a face față provocărilor actuale, UE trebuie să se transforme și să treacă de la un rol secundar sau de sprijin la cel de actor principal”, a afirmat Draghi.

Mario Draghi a prezentat anul trecut un raport privind care evidenția nevoia unor investiții substanțiale în politici sectoriale și orizontale, însoțite de reforme, pentru a opri declinul continentului într-o lume în care nu toți actorii joacă după reguli.

Piața unică reprezintă puterea Uniunii Europene pentru a-și spori competitivitatea, arată documentul completat de un raport elaborat de un compatriot a lui Draghi, Enrico Letta, care sugerează o nouă libertate în cursa europeană de recuperare a decalajelor, aceea a inovării.