Într-o „lume în care conflictele tragice continuă să facă ravagii”, Japonia se angajează să „rămână neclintită în promovarea păcii”, subliniază premierul nipon

Japonia și-a exprimat vineri dorința de a contribui la o lume pașnică prin lecțiile învățate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la capitularea sa care a marcat sfârșitul conflictului, anunță EFE, citat de Agerpres.

În cadrul unui discurs susținut la ceremonia de comemorare a victimelor japoneze din timpul războiului, premierul nipon Shigeru Ishiba a subliniat că „regretele și lecțiile învățate din acest război trebuie să rămână gravate în inimile noastre”.

„Nu vom uita niciodată, nici măcar pentru o clipă, că pacea și prosperitatea țării noastre de astăzi au fost construite pe viețile prețioase ale celor care au murit în război și pe o istorie a adversităților”, a declarat premierul japonez, care a transmis angajamentul țării asiatice „de a nu mai purta niciodată război”.

Premierul nipon a amintit că, astăzi, „generațiile care nu au trăit războiul constituie marea majoritate” și că „ororile războiului nu trebuie repetate niciodată”.

„Nu trebuie să ne mai rătăcim niciodată. Trebuie să ne însușim din nou, din adâncul inimii, remușcările și lecțiile învățate din acel război. În același timp, în ultimii 80 de ani, Japonia a urmat în mod consecvent calea unei națiuni iubitoare de pace și a depus toate eforturile posibile pentru pacea și prosperitatea mondială”, a amintit Ishiba.

Indiferent cât timp va trece, „vom transmite din generație în generație amintirile dureroase ale războiului și angajamentul nostru ferm de a renunța la război și vom rămâne neclintiți în acțiunile noastre de promovare a unei păci durabile”, a promis prim-ministrul Japoniei.

„În această lume în care conflictele tragice continuă să facă ravagii, Japonia, prin respingerea diviziunii și cultivarea toleranței, va pava calea către un viitor mai bun, atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare”, și-a încheiat acesta mesajul.

Japonia marchează încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial pe 15 august, zi care coincide cu anunțul istoric de capitulare făcut de împăratul de atunci Hirohito, mesaj transmis la radio, fiind pentru prima dată când vocea sa a fost auzită public și marcând efectiv încheierea războiului.