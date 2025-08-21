INTERNAȚIONAL
Într-o schimbare majoră de ton, Trump recunoaște tacit invazia Rusiei în Ucraina, anticipând “vremuri interesante”: “Este foarte greu să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare”
Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut joi în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, într-o schimbare bruscă de ton, relatează Kyiv Post.
“Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile și în cazul Ucrainei și Rusiei”, a scris Trump, pe propria sa rețea de socializare, Truth Social.
Declarațiile lui Trump – unele dintre cele mai pro-ucrainene de până acum – au venit după ce rachetele rusești au distrus facilitățile unui producător de electronice cu sediul în SUA din vestul Ucrainei, deși nu este clar dacă evenimentele sunt legate între ele.
În poziția sa, liderul de la Casa Albă l-a atacat pe predecesorul său, Joe Biden.
“Nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta? Indiferent, acesta este un război care nu ar fi avut loc NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte – NICI O ȘANSĂ. Ne așteaptă vremuri interesante!!!”, a mai spus el.
Între timp, The Guardian relatează că președintele american intenționează să lase Rusia și Ucraina să organizeze o întâlnire între liderii lor fără a juca un rol direct pentru moment, potrivit unor oficiali ai administrației familiarizați cu situația, făcând un pas înapoi din negocierile pentru a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina.
De asemenea, planificatorii militari vor prezenta opțiuni privind Ucraina consilierilor de securitate națională, a afirmat un oficial american
Liderii militari din SUA și țările europene au elaborat noi propuneri și le vor prezenta consilierilor lor de securitate națională, a declarat un oficial american pentru Reuters, bazându-se pe ultimele discuții din culise pe această temă.
„Aceste opțiuni vor fi prezentate consilierilor de securitate națională ai fiecărei țări pentru a fi luate în considerare în eforturile diplomatice în curs”, a spus oficialul.
La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
După vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a liderilor europeni la Casa Albă, liderii Coaliției de Voință pentru Ucraina au stabilit că planificatorii militari europeni și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui acord de pace cu Rusia.
Astfel, generalul-locotenent Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA și fost pilot de F-16, i-a găzduit pe omologii săi din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a analiza logistica sprijinului.
În context, publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei. Într-o poziție oficială, Ministerul Apărării Naționale de la București a transmis că România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina și că infrastructura militară aeriană a țării constituie un punct forte pe flancul estic NATO.
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a avut miercuri o convorbire telefonică cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la solicitarea părții franceze, a anunțat administrația prezidențială de la Ankara.
Discuțiile au vizat relațiile bilaterale dintre Turcia și Franța, dar și ultimele evoluții regionale și globale, cu accent pe procesul de pace din Ucraina și situația din Fâșia Gaza.
Erdogan a subliniat eforturile continue ale Turciei pentru „terminarea războiului dintre Rusia și Ucraina printr-o pace justă” și a precizat că urmărește îndeaproape discuțiile desfășurate la Alaska și Washington, D.C.. Liderul de la Ankara a adăugat că Turcia „este pregătită să găzduiască fiecare inițiativă privind negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia”.
President @RTErdogan spoke by phone with President Emmanuel Macron of France.
The call, held at the request of the French side, addressed the bilateral relations between Türkiye and France, as well as the latest regional and global developments, particularly the Russia-Ukraine…
— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) August 21, 2025
Marți, președintele turc i-a transmis, într-o convorbire telefonică, omologului rus Vladimir Putin, că „urmărește cu atenție evoluțiile procesului de pace și a subliniat eforturile sincere depuse de Turcia pentru a ajunge la o pace justă de la izbucnirea războiului”. Profitând de bunele relații bilaterale cu Rusia și Ucraina, Turcia a încercat de la declanșarea invaziei ruse o mediere între Kiev și Moscova, fiind gazda mai multor reuniuni între delegațiile celor două state aflate în conflict, precum și facilitatorul unui acord care a permis exportul de grâne ucrainene prin Marea Neagră.
Referindu-se la Gaza, Erdoğan a arătat că țara sa depune eforturi pentru stabilirea unui armistițiu în zonă, unde are loc „o tragedie umanitară majoră”. El a avertizat că este „imperativ să fie oprită iresponsabilitatea manifestată de Israel, care și-a accelerat planurile de ocupare a Gazei”.
Cei doi lideri au convenit să discute în detaliu aceste subiecte în marja Summit-ului ONU de la New York. În același timp, Erdoğan a subliniat importanța pe care Turcia o acordă extinderii cooperării cu Franța, menționând în special domeniul industriei de apărare.
Suedia va găzdui un centru logistic al NATO: Prezența Alianței ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare
Suedia a anunțat că va găzdui un sediu logistic al NATO în orașul Enkoping, aflat în nord-vestul țării, care va coordona transportul de trupe în Europa de Nord, anunță France Presse, citat de Agerpres.
Guvernul de la Stockholm a detaliat că va transmite instrucțiuni „forțelor armate suedeze să îi ofere NATO posibilitatea de a deschide un sediu logistic în Suedia”.
Regeringen har fattat beslut om att bjuda in Nato till att upprätta ett logistikcenter (JSLG HQ) i Sverige. Upp till 70 personer från Natos medlemsländer ska kunna börja etablera sig i Enköping under 2027. Natonärvaro stärker svensk säkerhet och vår avskräckningsförmåga.
— Pål Jonson (@PlJonson) August 21, 2025
„Prezența NATO în Suedia ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare. Acest centru logistic susține apărarea flancului nordic al NATO”, a declarat ministrul apărării suedez Pal Jonson, citat într-un comunicat.
Potrivit Suediei, în baza logistică ar urma să activeze 70 de persoane pe timp de pace. În cazul unei stări de alertă sporită și al unui război deschis, personalul va putea crește până la 160 de persoane, mai arată comunicatul.
Personalul va face parte din structura de comandă a NATO, iar gestionarea acestuia va fi asigurată la nivel central de către NATO. Toate țările aliate vor avea posibilitatea de a detașa ofițeri de stat major.
Forțele armate au fost însărcinate cu luarea dispozițiilor necesare pentru ca baza să fie „operațională până la finalul anului 2027”.
Ministrul Pal Jonson a declarat la postul de radio public suedez SVT că activitatea centrului „va implica transportul de diverse produse, precum carburant, muniții și piese de schimb”. „Obiectivul este de a putea transporta mari cantități de echipament și personal pe teritoriul suedez”, a precizat el.
Suedia a renunțat la secole de nealiniere militară după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Țara nordică a solicitat aderarea la NATO și a devenit al 32-lea membru al Alianței în martie 2024.
Stockholm are în vedere să majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2030, o creștere mai mare și mai rapidă decât era planificat anterior, în cadrul celui mai amplu program de reînarmare al țării de la Războiul Rece.
În contextul amplelor discuții referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe care Kievul le așteaptă în maximum zece zile, Suedia a anunțat că este gata să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian și prin operațiuni maritime.
Următorul summit al NATO va avea loc în perioada 7-8 iulie 2026 la Ankara, anunță secretarul general Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că summitul Alianței Nord-Atlantice din 2026 va avea loc în perioada 7-8 iulie 2026 la complexul prezidențial Beştepe din Ankara.
„Doresc să mulțumesc Turciei pentru găzduirea acestei importante reuniuni. Turcia este un aliat puternic al NATO de peste 70 de ani, aducând contribuții neprețuite la securitatea noastră comună. La următorul summit, liderii vor continua să facă din NATO o alianță mai puternică, mai echitabilă și mai eficientă, pregătită să răspundă provocărilor critice la adresa securității noastre”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte.
Este pentru a doua oară când Turcia găzduiește un summit NATO, după cel de la Istanbul din 2004.
Summiturile NATO reunesc liderii aliați pentru a lua decizii cu privire la problemele importante cu care se confruntă Alianța.
📣 Türkiye to host 2026 #NATOSummit in Ankara @SecGenNATO Mark Rutte announced that the next #NATOSummit will be held on 7 and 8 July 2026 at the Beştepe Presidential Compound (Külliye) in Ankara, Türkiye 🇹🇷
— NATO (@NATO) August 20, 2025
