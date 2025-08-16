Într-o schimbare majoră, Trump propune ca Rusia și Ucraina “să ajungă direct la un acord de pace și nu la un simplu acord de încetare a focului”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, deoarece „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”, la o zi după summitul din Alaska cu președintele Vladimir Putin care nu a dus la un acord de încetare a focului.

Într-o schimbare majoră, Trump a mai spus că a convenit cu Putin că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului este de a se ajunge direct la un acord de pace, și nu printr-un armistițiu, așa cum au cerut până acum Ucraina și aliații săi europeni, cu sprijinul SUA, conform Reuters.

Comentariile lui Trump au venit după ce s-a întâlnit cu Putin timp de aproape trei ore în Alaska, vineri, la primul summit SUA-Rusia de la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, în februarie 2022.

„Toți au fost de acord că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia și Ucraina este să se ajungă direct la un acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care de multe ori nu este respectat”, a scris Trump pe Truth Social.

Poziția liderului de la Casa Albă a fost exprimată și după ce a discutat telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl așteaptă luni la Casa Albă, și cu principalii lideri europeni.

Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.

Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.

Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, arată The Guardian.

Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.

“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație.

Într-o poziție publicată pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a Statelor Unite”.