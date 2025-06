Într-un apel cu președintele Israelului, Ursula von der Leyen a îndemnat toate părțile să acționeze cu ”maximă reținere”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele Israelului, Isaac Herzon, cu privire la escaladarea situației din Orientul Mijlociu.

Președinta Executivului European a reiterat dreptul Israelului de a se apăra și de a-și proteja poporul: „În același timp, menținerea stabilității regionale este vitală.”

În mesajul său, Ursula von der Leyen, a îndemnat toate părțile să acționeze cu maximă reținere și să depună eforturi pentru a detensiona situația: „Eforturile diplomatice sunt esențiale pentru a preveni o escaladare suplimentară.”

Spoke with President @Isaac_Herzog concerning the escalating situation in the Middle East.

I reiterated Israel’s right to defend itself and protect its people. At the same time, preserving regional stability is vital.

I urge all parties to act with maximum restraint and work…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 13, 2025