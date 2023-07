Într-un discurs în Congresul SUA, președintele Israelului avertizează împotriva antisemitismului: Deși ne confruntăm cu probleme dureroase, democrația este înscrisă în ADN-ul Israelului

Președintele israelian, Isaac Herzog, a apărat cu fermitate miercuri, în Congresul SUA, democrația în țara sa, în pofida controverselor care plutesc în jurul reformei judiciare, atrăgând atenția celor care critică Israelul despre riscul de a cădea în antisemitism, anunță France Presse, citat de Agerpres.

”Nu sunt insensibil la critici între prieteni, inclusiv la cele exprimate de membrii respectaţi ai acestei Adunări”, a afirmat el într-un discurs în fața celor două camere ale Congresului, reunite în sesiune plenară.

To stand here today, in the name of the Jewish and democratic State of Israel, in its 75th year, at the same podium from which my late father – President Chaim Herzog – spoke, is a once-in-a-lifetime privilege.

