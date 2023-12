Într-un nou avertisment adresat Congresului, Casa Albă semnalează că SUA vor rămâne fără fonduri pentru Ucraina în această lună

Președintele american Joe Biden a avut o discuție telefonică cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan, prima de la atacul abominabil comis de Hamas, din 7 octombrie, ce a atras după sine represalii din partea Israelului.

Potrivit unui comunicat al Casei Albe, cei doi lideri au abordat aspectele legate de importanța ”consolidării NATO, inclusiv despre importanța primirii cât mai curând posibil a Suediei ca aliat și a consolidării în continuare a interoperabilității NATO a Turciei”, convenind să rămână în contact în perioada premergătoarea summitului Alianței din iulie 2024, desfășurat la Washington.

Președintele Biden ”și-a exprimat sprijinul pentru pașii constructivi recent făcuți în relația dintre Grecia și Turcia”.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre ”războiul din Gaza, iar președintele Biden și-a reiterat sprijinul pentru dreptul Israelului de a se apăra”.

Liderii au discutat, de asemenea, despre ”eforturile de a spori asistența umanitară în Gaza și de a proteja civilii, precum și despre necesitatea unui orizont politic pentru poporul palestinian”.

Punând în oglindă comunicatele celor două administrații, Președinția turcă oferă informații mai nuanțate despre reacțiile lui Erdogan, care a recurs la termeni mai fermi pentru a reitera opoziția sa față de acțiunile militare ale Israelului în teritoriile ocupate de palestinieni, mergând până la a sugera că SUA trebuie să își retagă sprijinul pentru această țară.

President @RTErdogan spoke by phone with President Joe Biden of the U.S.

The call addressed Israel’s attacks on Palestinian territories, particularly Gaza, the Türkiye-U.S. bilateral relations and Sweden’s NATO membership process as well as global and regional issues.…

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 14, 2023