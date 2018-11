Intrând într-o polemică cu președintele Curții Supreme, Donald Trump acuză că justiția din SUA e politizată, invocând existența unor ”judecători pro-Obama”

Președintele american, Donald Trump, a acuzat existența unor ”judecători pro-Obama” și s-a implicat astfel într-o polemică cu președintele Curții Supreme, John Roberts, care își permisese anterior să îi atragă atenți asupra atacurilor împotriva magistraților, anunță AFP, informează Agerpres.

”Sunt dezolat, dle preşedinte John Roberts, dar există efectiv <<judecători pro-Obama>>”, a scris Trump pe Twitter, acuzându-i pe aceştia că iau decizii ”şocante” care îi blochează politica de fermitate împotriva imigraţiei.

Sorry Chief Justice John Roberts, but you do indeed have “Obama judges,” and they have a much different point of view than the people who are charged with the safety of our country. It would be great if the 9th Circuit was indeed an “independent judiciary,” but if it is why……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2018