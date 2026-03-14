Întreaga bază industrială de apărare a Iranului, aproape de ”distrugere completă”. Hegseth: Ne asigurăm că nu mai au capacitatea de a fabrica alte rachete

Diana Zaim
© DoW photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Milton Hamilton

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că „foarte curând” companiile de apărare ale „regimului terorist iranian” vor fi distruse.

Potrivit acestuia, pe lângă pagubele considerabile pe care armatele americane și israeliene le-au provocat forțelor de luptă active ale regimului terorist iranian, baza industrială de apărare a țării se apropie acum, de asemenea, de distrugerea completă: „În curând, foarte curând, toate companiile de apărare din Iran vor fi distruse”, a spus Hegseth în timp ce oferea informații actualizate despre Operațiunea Epic Fury.

„De exemplu, începând de acum două zile, întreaga capacitate de producție a rachetelor balistice a Iranului — fiecare companie care fabrică fiecare componentă a acestor rachete — a fost neutralizată din punct de vedere operațional și distrusă”, a mai declarat Hegseth, precizând totodată că această evaluare include clădiri, complexe și linii de producție din toată țara.

„Doborâm și distrugem rachetele pe care [inamicul] le mai are în stoc; dar, mai important, ne asigurăm că nu mai au capacitatea de a fabrica altele. Liniile lor de producție, fabricile militare [și] centrele de inovare în domeniul apărării [sunt] neutralizate”, a punctat înaltul oficial american.

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

