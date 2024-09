Întrevedere Odobescu – Wang Yi la New York: România a prezentat Chinei preocupările generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Pe 25 septembrie, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, s-a întâlnit cu ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, în cadrul celei de-a 79-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, desfășurată la New York. Discuțiile s-au concentrat pe situația geopolitică actuală și principalele provocări și amenințări cu care se confruntă atât Uniunea Europeană, cât și China.

Unul dintre subiectele centrale a fost războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Borrell a subliniat că sprijinul material și diplomatic continuu al Chinei pentru Rusia „contribuie la prelungirea conflictului și reprezintă o amenințare directă la adresa securității europene”. În acest context, el și-a exprimat îngrijorarea față de creșterea exporturilor chineze de bunuri cu utilizare dublă către Rusia, bunuri care contribuie semnificativ la dezvoltarea bazei industriale militare a acesteia.

