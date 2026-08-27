Introducerea unei taxe europene pentru coletele mici, în special cele provenite din China, a generat o scădere cu până la 40% a importurilor în Europa, anunță ministrul francez al Economiei

Introducerea unei taxe europene pentru coletele mici, în special cele care provin din China, a generat o scădere cu 30% până la 40% a importurilor în Uniunea Europeană, a anunțat joi ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, citând datele oferite de administrația vamală franceză, informează AFP, citat de Agerpres.

Acesta a participat la un eveniment organizat de Medef, cea mai mare federație patronală din Franța, salutând măsurile care vizează principalele platforme asiatice de vânzări online precum Stein, Temu și AliExpress.

„Dacă implementăm politicile publice corecte, putem câștiga, vom câștiga”, a adăugat ministrul francez al Economiei și Finanțelor.

Franța a luat decizia de a introduce o taxă de 2 euro pentru coletele extra-comunitare a căror valoare se situează sub 150 de euro, măsură care a intrat în vigoare de la 1 martie.

Taxa franceză urmează să fie înlocuită cu un sistem similar, 100% european, planificat pentru noiembrie, armonizând astfel regulile pentru cele 27 de state membre.

Cu toate acestea, la mijlocul lunii mai, directorul general al Administrației Vamale franceze, Florian Colas, a estimat veniturile colectate de pe urma acestei taxe la 2,3 milioane de euro pe lună, mult sub cele 400 de milioane de euro preconizate în bugetul pe 2026, arată Le Figaro.

În practică, pentru a ocoli această taxă franceză, platformele își trimiteau coletele în țările vecine și apoi le transportau rutier în Franța. În acest context, Franța și-a schimbat strategia și și-a suspendat propria taxă, în numele armonizării europene.

Începând cu 1 iulie, Uniunea Europeană a introdus o taxă vamală fixă de 3 euro, care se aplică coletelor mici cu valoarea sub 150 euro care intră în UE în mare măsură prin comerțul electronic.

Taxa de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie tarifară de produse, nu pentru fiecare articol în parte. Astfel, o comandă care conține cinci tricouri este taxată cu 3 euro, deoarece toate produsele aparțin aceleiași categorii tarifare. În schimb, o comandă care include trei tricouri și un ceas este taxată cu 6 euro, întrucât produsele se încadrează în două categorii tarifare diferite.

Responsabilitatea declarării și achitării taxei revine vânzătorului sau importatorului, în cadrul procedurilor vamale.