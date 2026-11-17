Invest Qatar, agenția guvernamentală pentru promovarea investițiilor din Qatar, analizează posibilitatea deschiderii unui birou în România, cu acoperire pentru Europa Centrală și de Est, în urma discuțiilor avute la Doha de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, cu reprezentanți ai instituțiilor și ai mediului de afaceri qatarez, informează un comunicat.

Poziția României la Marea Neagră, accesul către piețele europene prin Portul Constanța și Dunăre, precum și potențialul agricol au fost printre avantajele prezentate în discuții. Invest Qatar a transmis că poate facilita prezentarea unor proiecte românești de anvergură către investitorii qatarezi. Au fost abordate și posibilitățile de export pe piața din Qatar și de dezvoltare a unor capacități locale de producție, inclusiv în industria auto și sectorul agroalimentar.

„Ne dorim ca discuțiile cu partenerii din Qatar să se transforme în investiții și colaborări între companii. Urmărim atât atragerea capitalului qatarez în România, cât și sprijinirea firmelor românești care vor să își dezvolte activitatea pe piața din Qatar și în regiune”, a declarat ministrul Daniel Zamfir.

Ministrul Daniel Zamfir a participat și la o reuniune cu reprezentanții Camerei de Comerț a Qatarului. Companiile românești și-au prezentat proiectele și capacitățile în domenii precum infrastructura portuară, energia regenerabilă, echipamentele industriale, inteligența artificială, vehiculele electrice și turismul. Partea qatareză și-a exprimat disponibilitatea de a facilita contactele cu potențiali parteneri de afaceri din Qatar și din regiune.

La întâlnirea cu Qatari Businessmen Association, discuțiile au vizat în special investițiile în sectorul hotelier din România și cooperarea în domeniul securității cibernetice. Programul ministrului a inclus și o întrevedere cu Barzan Holdings, compania națională de apărare și securitate deținută de Ministerul Apărării din Qatar.

Din delegația economică a României fac parte opt companii românești: COMES SA și Rig Service SA, din energie și industria petrolieră; SOCEP SA, din infrastructura portuară, Humans.ai, din tehnologie și inteligență artificială, Autovehicule DAC SA, producător de vehicule comerciale electrice, Compania Națională ROMARM SA, din industria de apărare, Prime Batteries Technology, din producția de baterii și soluții de stocare a energiei, și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale. Este prezentă și Camera de Comerț și Industrie a României.

În aprilie 2027, România va găzdui reuniunea Comisiei Mixte Româno-Qatareze. În marja acesteia, este avută în vedere organizarea unui forum bilateral de afaceri, la care vor fi invitate companii qatareze interesate de investiții și parteneriate în România.