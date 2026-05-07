Investițiile în educație și cultură în viitorul cadru financiar multianual trebuie să fie pe măsura ambițiilor UE, subliniază reprezentanții locali și regionali din cele 27 de țări membre

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a adoptat în unanimitate două avize prin care îndeamnă UE să finanțeze în mod adecvat programele Erasmus+ și AgoraEU în următorul cadru financiar multianual (CFM) 2028-2034 și avertizează cu privire la reducerile sau realocările din cadrul politicii de coeziune, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Cele două avize, adoptate în sesiunea plenară a CoR din 6 mai 2026, solicită implicarea semnificativă a autorităților locale și regionale în conceperea, punerea în aplicare și guvernanța acestor inițiative.

În contextul în care dezbaterea privind viitorul cadru financiar multianual post-2027 se intensifică, Comitetul European al Regiunilor a solicitat ca finanțarea Erasmus+ și AgoraEU să fie protejată în termeni reali, avertizând cu privire la reducerea programelor care sprijină educația, cultura și participarea democratică. CoR a afirmat că orice extindere a inițiativelor ar trebui asigurată cu resurse suplimentare în următorul CFM.

Erasmus+: un lift social

Avizul privind „Programul Erasmus+ pentru perioada 2028-2034”, elaborat de raportorul Roberto Pella (IT-PPE), primarul orașului Valdengo, salută propunerea Comisiei, dar solicită un buget semnificativ mai ambițios.

Regiunile și orașele subliniază că Erasmus+ ar trebui să funcționeze ca un adevărat ascensor social, mai degrabă decât ca un simplu program de mobilitate destinat celor care beneficiază deja de avantaje.

Prin urmare, avizul îndeamnă Comisia să sporească caracterul incluziv al programului și să acorde prioritate extinderii accesului pentru cursanții cu șanse reduse, tinerii din zonele defavorizate și din teritoriile care se confruntă cu provocări structurale, precum depopularea, declinul demografic sau izolarea geografică. În acest sens, CoR solicită acordarea unei atenții speciale participării instituțiilor din regiunile mai puțin reprezentate în cadrul Alianțelor universităților europene.

În ceea ce privește guvernanța și punerea în aplicare, autoritățile locale pledează pentru menținerea și consolidarea sistemului de gestionare descentralizată a programului, precum și pentru maximizarea sinergiilor cu instrumentele structurale și de coeziune.

Comitetul European al Regiunilor insistă asupra faptului că aceste sinergii ar trebui să țină seama de realitățile teritoriale și demografice pentru a asigura un impact durabil pe termen lung.

În document, reprezentanții locali și regionali își exprimă, de asemenea, regretul pentru lipsa de claritate privind alocarea resurselor între prioritățile și acțiunile programului, avertizând că opțiunile de punere în aplicare incoerente riscă să ducă la suprapuneri și ar putea submina flexibilitatea și incluziunea.

În plus, CoR împărtășește poziția raportorului PE cu privire la importanța sprijinirii sportului ca element-cheie al programului Erasmus+. De asemenea, recomandă programe-pilot pentru a oferi asistență tehnică și consolidarea capacităților municipalităților din zonele îndepărtate și defavorizate și solicită să se pună un accent mai puternic pe mobilitatea în domeniul educației și formării profesionale (EFP).

AgoraEU: cultura și valorile în centrul CFM

Avizul AgoraEU, elaborat de raportorul Csaba Borboly (RO-PPE), vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita, îmbrățișează abordarea holistică propusă de Comisie, remarcând că acest nou cadru reprezintă piatra de temelie a următorului CFM, întruchipând valorile comune ale UE.

„AgoraEU readuce Europa acolo unde a trăit întotdeauna cu adevărat: în comunitățile locale, în culturile minoritare și în atelierele creative din mediul rural. Pentru județele Harghita și Covasna, acest aviz transmite un mesaj clar: satele, meșteșugarii, ONG-urile minoritare și tinerii creatori trebuie să se afle în centrul finanțării culturale europene. Am obținut o recunoaștere mai puternică a minorităților etnice, naționale și lingvistice, un acces mai simplu pentru beneficiarii mai mici și o monitorizare teritorială pentru a reduce decalajul dintre orașe și zonele rurale. Unitatea Europei începe acolo unde diversitatea nu este doar declarată, ci trăită — iar AgoraEU trebuie să-și respecte acum această promisiune”, a subliniat Csaba Borboly (RO-PPE), vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita.

Prin urmare, CoR subliniază că trebuie să fie finanțat în mod adecvat pentru a îndeplini acest rol. În același timp, Comitetul avertizează că consolidarea programelor Europa creativă și CEDV+ nu trebuie să submineze componentele individuale ale programului – cultură, mass-media, implicarea cetățenilor, egalitate și drepturi – fiecare dintre acestea trebuind să își păstreze propria identitate și propriul scop.

CoR insistă asupra faptului că autoritățile locale trebuie să fie recunoscute ca principali parteneri de implementare, având în vedere rolul lor central în asigurarea spațiilor în care democrația este trăită, practicată și reînnoită.

De asemenea, regretă absența unei liste orientative de măsuri și acțiuni eligibile, pe care CoR o consideră esențială pentru transparență, permițând beneficiarilor să se pregătească și să se implice în mod semnificativ în program.

În ceea ce privește accesul și simplificarea, regiunile și orașele solicită formate simplificate pentru accesarea granturilor, cum ar fi cereri în două etape și granturi în cascadă, cerințe reduse privind contribuția proprie (care să nu depășească 10 % din costurile eligibile totale) și puncte de contact AgoraEU la nivel național și, după caz, regional.

Avizul subliniază, de asemenea, importanța promovării utilizării responsabile a inteligenței artificiale în sectoarele culturale și creative ca provocare transversală pe care programul trebuie să o abordeze în mod explicit.

CoR solicită un sprijin specific pentru producția mediatică locală și regională și pentru serviciile publice de radiodifuziune, în special în zonele rurale expuse riscului de a deveni „deșerturi mediatice”, precum și recunoașterea explicită a protecției patrimoniului cultural ca prioritate autonomă, cu finanțare specifică.