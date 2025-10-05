Învingător în alegerile legislative din Cehia, Andrej Babiš se declară loial Europei și afirmă că își dorește ca aceasta „să funcționeze bine”

Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieșit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, a ținut să-i asigure pe alegători de sentimentele sale pro-europene, după o întâlnire cu președintele Petr Pavel duminică dimineață, pentru a începe discuțiile privind viitorul guvern, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Am discutat despre rezultatele alegerilor și despre imaginea noastră în cadrul NATO și al UE. Văd informații negative care circulă în străinătate și cred că este nedrept”, a declarat Babis, adăugând că dorește ca „Europa să funcționeze bine”.

Cu 34,51% din voturi, sau 80 din cele 200 locuri din parlament, conform rezultatelor finale, partidul său, Ano (Acțiunea cetățenilor nemulțumiți), nu are majoritate, dar Babis a afirmat că intenționează să guverneze singur țara central-europeană cu 10,9 milioane de locuitori, membră a NATO și a Uniunii Europene.

„Avem 108 locuri cu Motoriștii (dreapta, 6,8%, 13 locuri) și SPD (Partidul libertății și democrației directe, extremă dreapta, 7,8% din voturi, 15 locuri), aceeași poziție de plecare ca și guvernul actual. Nu este preferința noastră, dar asta este ceea ce e posibil”, a explicat Babis duminică.

Intervievat seara de media publică ucraineană Suspilne, Babis a menționat și că Praga nu va renunța la sprijinul său pentru Kiev. „Ajutăm Ucraina prin intermediul UE, care ajută Ucraina (…) și așa vom continua să ajutăm”, a spus el.

El a mai notat că Ucraina „nu este pregătită pentru UE”, subliniind: „Trebuie mai întâi să punem capăt războiului”.

Potrivit observatorilor, revenirea sa la putere ar putea însemna o apropiere de Ungaria și Slovacia, care au refuzat orice ajutor militar Ucrainei și blochează sancțiunile împotriva Rusiei.

Om de afaceri miliardar în domeniul agricol, Babiš a mai fost prim-ministru între 2017 și 2021. În 2023, a candidat la președinție, dar a pierdut în fața generalului de armată Petr Pavel.

Babiš este o figură cunoscută la Bruxelles, mai ales din cauza unui proces de lungă durată, în care este suspectat că ar fi fraudat UE cu 2 milioane de euro, pentru ca imperiul său agricol, Agrofert, să poată beneficia de subvenții destinate întreprinderilor de dimensiuni medii.