Invitația pentru participarea lui Trump la summitul B9 a fost trimisă de Casa Albă către secretarul de stat Marco Rubio, confirmă Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Timișoara, că invitația trimisă președintelui american Donald Trump pentru a participa la summitul formatului București 9 a fost direcționată către secretarul de stat Marco Rubio.

Precizările șefului statului au venit după ce surse oficiale au declarat luni pentru CaleaEuropeană.ro că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a răspuns invitației adresate de România pentru participarea la summitul B9, însă nu va fi prezent fizic la reuniune. Sursele au precizat că există posibilitatea participării șefului diplomației americane Marco Rubio.

În declarațiile de presă susținute după vizita la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență Timiș, șeful statului a precizat că scrisoarea diplomatică a venit în urmă cu câteva zile și conține aprecieri pentru colaborarea dintre cele două părți, inclusiv pentru facilitarea accesului tehnicii militare și a soldaților americani în bazele din România, precum cele de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu și Baza Militară Turda.

”Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt organizatoarele Summit-ului B9. O scrisoare diplomatică, în care ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la bazele de la Kogălniceanu și Turda. Ni s-a spus că această invitație a fost trimisă către secretarul de stat (Marco Rubio n.r.), dar nu aș vrea să avansez acum în detalii”, a declarat președintele.

Deși Statele Unite sunt nemulțumite pentru că mai mulți aliați au refuzat să le sprijine în conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv prin întrebuințarea unor baze militare unde sunt staționați militari americane, acesta nu este și cazul României. La București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării condus de președintele Nicușor Dan și Parlamentul au parcurs în aceeași zi solicitarea Statelor Unite de dislocare temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. După analiza din CSAT, Parlamentul a aprobat scrisoarea președintelui Nicușor Dan pentru dislocarea acestor echipamente și forțe.

Citiți și Nicușor Dan: România s-a poziționat “clar” prin găzduirea echipamentelor defensive ale SUA, care întăresc și scutul de la Deveselu. A fost o nevoie a aliatului și asta înseamnă să fii aliat

Declarațiile lui Nicușor Dan vin în contextul pregătirilor pentru summit-ul B9.

Formatul București 9 este un format de coordonare în domeniul apărării care reunește nouă state membre NATO de pe flancul estic al Alianței: Polonia, România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia.

Grupul a fost creat în 2015 de președinții României și Poloniei de la acea vreme, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării ilegale a peninsulei Crimeea de către Rusia și destabilizării Ucrainei pentru a alinia pozițiile regionale înaintea summiturilor NATO și pentru a consolida cooperarea militară între statele de pe flancul estic al Alianței.

La summitul de la București au fost invitați și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României.

Citiți și De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările nordice în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic

Anunțul a fost făcut la începutul lunii martie la Varșovia de președinții Poloniei și României, Karol Nawrocki și Nicușor Dan.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro despre posibilitatea extinderii formatului la B11 sau B12, idee menționată anterior de președintele Poloniei, președintele Nicușor Dan a explicat că statele nordice au fost deja invitate la reuniuni recente ale acestui format.

„După cum știți, și la Vilnius, în urmă cu un an, au fost invitate țările nordice – Finlanda a fost acolo, Suedia a fost, Norvegia a fost, Danemarca a fost. Acum se pune în discuție ca o parte dintre aceste țări să devină chiar membre ale acestui format.Sunt discuții în curs. N-ar fi profesionist să vorbesc în avans de niște discuții care nu au un rezultat predictibil în momentul de față, ci doar o intenție reciprocă de ambele părți”, a adăugat șeful statului.