Invocând sprijinul acordat Kievului, România solicită să participe la masa unității europene pentru Ucraina și la tratativele de pace: Acest război nu trebuie pierdut de Ucraina și în niciun caz nu trebuie câștigat de Rusia

Corespondență din München

Europa are nevoie de propriul plan de acțiune pentru Ucraina și pentru propria securitate, altfel viitorul ei va fi decis de alte puteri, a declarat sâmbătă premierul polonez Donald Tusk.

“Europa are nevoie urgentă de propriul plan de acțiune privind Ucraina și securitatea noastră, altfel alți actori globali vor decide cu privire la viitorul nostru. Nu neapărat în conformitate cu propriul nostru interes”, a scris Tusk pe platforma de social media X ca urmare a evoluțiilor de la Conferința de Securitate de la München.

“Acest plan trebuie să fie pregătit acum. Nu există timp de pierdut”, a completat el.

Europe urgently needs its own plan of action concerning Ukraine and our security, or else other global players will decide about our future. Not necessarily in line with our own interest. This plan must be prepared now. There’s no time to lose.

