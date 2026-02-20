SĂNĂTATE
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, în calitate de lider de parteneriat a lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening, din România, pentru cancerul de sân. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite cu ajutorul unităților mobile, dar și prin înființarea și dotarea a cinci centre regionale de prevenție. Managerul proiectului DARIA este Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.
Proiectul este implementat în parteneriat cu instituții medicale și academice de prestigiu din România, precum și cu organizații neguvernamentale active în domeniul sănătății publice, contribuind la consolidarea rețelei naționale de prevenție și la dezvoltarea unui model sustenabil de screening, centrat pe pacient și comunitate, potrivit comunicatului oficial al IOCN.
Obiective specifice ale proiectului
- Asigurarea participării a 119.000 de femei la nivel național la testare gratuită, dintre care dintre care 107.000 din regiuni mai puțin dezvoltate și 12.000 din regiuni mai dezvoltate.
- Înființarea și dotarea a 5 centre regionale de prevenție și utilizarea de unități mobile pentru extinderea accesului în comunități greu accesibile.
- Formarea și instruirea personalului medical implicat în screening pentru 592 de persoane (radiologi, medici de familie, anatomopatologi, tehnicieni, mediatori, psihologi, personal DSP.
- Organizarea unei campanii de informare și educare în domeniu screeningului cancerului de sân, cu accent pe comunități marginalizate și grupuri vulnerabile/defavorizate socio-economic și informarea, consilierea, conștientizarea și mobilizarea unui număr de 149.000 de femei.
- Implementarea unui registru electronic unic interoperabil, dezvoltarea de metodologii și protocoale standardizate, monitorizarea indicatorilor de calitate și asigurarea continuității programului după finalizarea proiectului.
Proiectul are ca obiectiv general creșterea accesului echitabil la servicii moderne de prevenție și diagnostic precoce al cancerului de sân, printr-o abordare integrată, multidisciplinară și centrată pe pacient.
Proiectul este finanțat în proporție de peste 81% din fonduri europene (FSE+), iar aproape 97% din valoarea totală este nerambursabilă.
- Valoare totală eligibilă: 261.263.760,67 lei
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri FSE+: 212.156.477,75 lei
- Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 40.190.817,66 lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2029
Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de cancer, pentru că nu erau disponibile în momentul procesului de analiză.
Citiți și: OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei, atât la nivel mondial, cât și european și național, arată o analiză a INSP.
În România, acesta ocupă primul loc în rândul cancerelor feminine, reprezentând 26,9% din totalul cazurilor noi, cu peste 12.000 de diagnostice înregistrate în 2020.
În același an, aproape 3.500 de femei au murit din cauza acestei boli, rata mortalității fiind de 30,7 la 100.000 de femei. Deși incidența este ușor sub media europeană, mortalitatea rămâne mai ridicată, iar supraviețuirea la 5 ani (75%) este sub media UE (82%), situație corelată în principal cu rata foarte scăzută de participare la screening mamografic, de doar 9% în România.
SĂNĂTATE
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
Uniunea Europeană alocă 225 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării vaccinurilor antigripale de nouă generație, care vor oferi protecție împotriva unei game mai largi de variante ale virusului gripal și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice, potrivit comunicatului oficial.
Este pentru prima dată când Comisia Europeană va utiliza achizițiile precomerciale pentru a avansa produsele prin etapele de studii clinice, asigurând respectarea unor criterii stricte de siguranță, calitate și eficacitate, dar și sprijinind inovații care, în lipsa intervenției publice, ar putea stagna.
Finanțarea va susține vaccinuri concepute pentru a fi administrate mai ușor — pe cale nazală, orală sau prin plasturi cutanați — și care pot fi produse rapid la scară largă în situații de urgență.
Virusurile gripale evoluează constant, ceea ce înseamnă că tehnologia vaccinurilor trebuie să țină pasul cu aceste schimbări. Această investiție va accelera dezvoltarea vaccinurilor și va consolida capacitatea Europei de a răspunde la scară largă.
Prin dezvoltarea clinică completă a unor candidați promițători, Uniunea Europeană urmărește extinderea portofoliului de vaccinuri aflate în dezvoltare, sporind astfel șansele ca produse inovatoare să ajungă pe piață și să facă tranziția de la descoperiri de laborator la protecție reală.
Aceasta înseamnă că noile soluții vor putea fi integrate mai rapid în programele naționale de vaccinare, oferind vaccinuri mai ușor de administrat și permițând statelor să răspundă mai rapid și mai coordonat atunci când focarele se intensifică.
Contractele semnate vor avea o durată de 98 de luni, acoperind întregul parcurs de dezvoltare clinică până la obținerea autorizației de punere pe piață.
Prin extinderea capacității de producție a vaccinurilor și introducerea unor tratamente inovatoare, această investiție va contribui la o mai bună pregătire a Europei și a comunității internaționale pentru viitoare focare de gripă sau pandemii.
Această investiție utilizează modelul de achiziții precomerciale, care finanțează activitățile de cercetare și dezvoltare în condiții favorabile pentru a stimula o piață mai incluzivă, în special pentru IMM-uri. Programul acoperă trei etape ale achizițiilor precomerciale, inclusiv dezvoltarea studiilor clinice de fază I, II și III, precum și activități premergătoare intrării pe piață, care conduc la obținerea autorizației de comercializare.
Acțiunile sunt finanțate prin Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în Situații de Urgență Sanitară a Comisiei Europene, în cadrul programului EU4Health, și sunt gestionate de Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digitalizare.
SĂNĂTATE
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”
Forumul Român Pro-Vaccinare (FRPV) atrage atenția asupra scăderii îngrijorătoare a ratelor de vaccinare din România, un fenomen care expune populația la îmbolnăviri severe, complicații și decese cauzate de boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola, tusea convulsivă, pneumonia și gripa, informează într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
Acoperirea vaccinală se situează sub pragul de 95% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru menținerea imunității colective, ceea ce poate favoriza reapariția unor boli prevenibile prin vaccinare.
Conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică, acoperirea vaccinală este:
- 55% este acoperirea la 12 luni pentru vaccinurile din PNV (Hepatita B, DTPa, VPI, Hib);
- 47,4% este acoperirea pentru ROR ;
- 54% este acoperirea pentru vaccinul pneumococic;
- 6,1% acoperire pentru gripă la nivelul populației generale, pe grupe de vârstă rata este de 2,5% pentru persoane sub 18 ani și 20,2% pentru persoane cu vârsta de 65 de ani și peste.
„Scăderea ratei de vaccinare înseamnă că tot mai mulți oameni rămân expuși în fața unor boli care pot fi severe și chiar amenințătoare de viață. Vaccinarea ramane una dintre cele mai sigure modalități prin care fiecare dintre noi își poate proteja propria sănătate și sănătatea celor dragi.”, a precizat prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, președintele Societatii Române de Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății.
Aceste procente reflectă ca aproape jumătate dintre copiii eligibili nu sunt protejați prin vaccinare împotriva unor boli care pot avea o evoluție severă.
Inclusiv vaccinarea împotriva HPV, care previne cancere evitabile, rămâne subutilizată, lăsând generații întregi expuse unor riscuri grave pe termen lung.
Citiți și: 6 femei mor zilnic de cancer de col uterin în România. Vaccinarea anti-HPV și screeningul pot schimba această realitate
Creșterea dramatică a cazurilor de rujeolă reprezintă un pericol major pentru sănătatea publică
Între ianuarie 2023 și decembrie 2025 au fost confirmate 35.736 cazuri de rujeolă și 30 de adulți și copii au murit.
Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România (27.568). A doua țară din top este la mare distanță – Italia, cu 1.097 de cazuri.
- În perioada 2024-2025, România a înregistrat 85,4% dintre toate cazurile de rujeolă din UE.
- România are de peste 25 de ori mai multe cazuri decât Italia în perioada menționată.
Citiți și: CE va lansa o inițiativă globală pentru reziliența în sănătate, pe fondul dezinformării. România, epicentrul rujeolei în UE, cu cea mai scăzută rată de vaccinare ROR
Vaccinul ROR protejează împotriva a trei boli infecțioase virale: R – rujeolă; O – oreion și R – rubeolă.
Mai multe informații regăsiți în raportul Salvații Copiii.
Un alt semnal major de alarmă îl reprezintă evoluția tusei convulsive
Incidența acestei boli a crescut în 2024 de 62 de ori față de anul anterior, iar în 2025 au fost raportate 519 cazuri de tuse convulsivă și 2 decese, ambele la sugari nevaccinați.
Situația vaccinării împotriva gripei sezoniere este la fel de îngrijorătoare
În acest sezon gripal 68 de oameni au murit. Vârful îmbolnăvirilor de gripă a fost înregistrat în săptămâna 51 din 2025 când au fost raportați de 4 ori mai mulți bolnavi comparativ cu aceeași perioadă din anul 2024, mai exact – 11.174 cazuri de gripă.
„Nivelurile scăzute de acoperire vaccinală pot favoriza creșterea numărului de cazuri de boli prevenibile, afectând în special persoanele vulnerabile și punând presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate”, a declarat prof. univ. dr. Adriana PISTOL, președintele Societatii Române de Epidemiologie.
România dispune de vaccinuri gratuite pentru copii prin Programul Național de Vaccinare și compensate integral sau parțial pentru persoanele cu boli cronice, grupele la risc și vârstnici. În ciuda acestui acces, vaccinarea rămâne insuficient utilizată, pe fondul dezinformării și al scăderii încrederii în beneficiile prevenției.
„Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă. A atins un nivel chiar mai mic decât în anii în care aveam probleme cu aprovizionarea. Astăzi avem vaccinuri, sunt compensate, dar nu le facem. Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem.”, a adăugat conf. univ. dr. Gindrovel DUMITRA, vicepreședintele Societatii Naționale de Medicina Familiei.
Forumul Român Pro-Vaccinare face apel la autorități, profesioniștii din sănătate și populația generală să trateze vaccinarea ca pe o prioritate imediată de sănătate publică. Printre măsurile susținute de specialiștii din cadrul Forumului se numără: campanii susținute de informare; soluții administrative care să aducă vaccinarea cât mai aproape de oameni, consolidarea dialogului medic–pacient și reconstrucția încrederii în vaccinare.
Despre Forumul Român Pro-Vaccinare
Forumul este o platformă de dialog ce reunește într-un efort comun pro-vaccinare reprezentanți ai societăților medicale și asociațiilor de pacienți, ai industriei farmaceutice, membri ai comunității academice și de cercetare, autorități centrale si locale, și, nu în ultimul rând, reprezentanți ai organizațiilor internaționale.
Forumul Român Pro-Vaccinare își propune să contribuie la conturarea și implementarea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea, promovarea și aplicarea strategiilor de prevenție prin vaccinare în România.
SĂNĂTATE
Noua arhitectură europeană în evaluarea medicamentelor inovatoare: ce arată raportul HTA 2025 și primele evaluări clinice comune
De la 12 ianuarie 2025, Regulemantul (UE) 2021/2282 privind evaluarea tehnologiilor medicale (HTA) a devenit aplicabil, marcând începutul unei noi etape în cooperarea europeană în domeniul medicamentelor inovatoare. Implementarea regulamentului este realizată cu ajutorul Grupului de Coordonare al statelor membre privind HTA, din care face parte și România, fiind reprezentată de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR). Astfel, începând cu anul trecut, analiza clinică a anumitor medicamente nu mai este realizată separat de fiecare stat, ci în comun, la nivel european, prin mecanismul Joint Clinical Assessment (JCA).
Primul raport anual de activitate publicat de Comisia Europeană, analizat de CaleaEuropeană.ro, explică principalele etape de evaluare ale unui medicament inovativ în cadrul JCA, cum se sincronizează Unitatea HTA a Comisiei Europene cu Agențiea Europeană a Medicamentelor (EMA) și ce beneficii rezultă pentru pacienți din acest nou mod de lucru.
Join Clinical Assessment, ce este, de fapt?
JCA reprezintă „motorul” regulamentului HTA. Este o analiză amplă care măsoară eficacitatea relativă a unui medicament (comparativ cu tratamentele existente), calitatea și robustețea datelor clinice, siguranța relativă, dar și rezultatele relevante pentru pacienți.
Important:
- Analiza va fi utilizată de statele membre în decizia națională privind stabilirea prețului și rambursarea.
- JCA se realizează în paralel cu procedura centralizată de autorizare din cadrul EMA. Această sincronizare JCA-EMA are ca scop reducerea întârzierilor dintre autorizare și evaluare, dar și evitarea solicitărilor duble de către industrie.
- JCA nu autorizează medicamentul și nu stabilește prețul.
În conformitate cu abordarea eșalonată a regulamentului HTA, în perioada 2025-2027, domeniul de aplicare al evaluării clinice comune a medicamentelor se concentrează pe substanțele active noi pentru tratamentul cancerului și pe medicamentele pentru terapii avansate (ATMP).
Cum este evaluat un medicament în cadrul JCA? (5 pași)
- Inițiere: EMA notifică depunerea cererii de autorizare. Sunt desemnate două state membre: assessor și co-assessor.
- Scoping: Se stabilește ce va fi analizat (comparatoare, populație, rezultate clinice). Statele membre și experții contribuie cu observații.
- Pregătirea dosarului: Compania transmite documentația conform cerințelor. Comisia verifică conformitatea dosarului.
- Evaluarea prorpiu-zisă: Se redactează raportul de evaluare clinică. Documentele sunt revizuite de statelel membre și experți. Compania verifică exactitatea factuală.
- Aprobare și publicare: Raportul este aprobat (endorsement). Devine document oficial utilizat de toate statele membre.
Primele date pentru 2025: 13 evaluări în curs
În 2025 au fost demerate 13 evaluări clinice comune, dintre care 10 produse oncologice și 3 terapii avansate.
La finalul anului 2025, nicio evaluare comună nu a ajuns încă la faza finala de endorsment. 4 dintre acestea se aflau în etapa de scoping, 5 în pregătirea dosarului, 3 în verificarea conformității dosarului și 1 în faza de evaluare prorpiu-zisă.
Fiecare evaluare este condusă de un assessor și un co-assessor din două state diferite. Până la finalul lui 2025, 15 state membre au deținut aceste roluri. Potrivit raportului, România nu a deținut pe perioada anului trecut unul dintre cele două roluri.
În schimb, țara noastră se regăsește printre statele reprezentate la nivel de experți și pacienți. Pentru fiecare evaluare a fost selectate cel puțin un pacient și un clinician expert. Până la finalul lui 2025, au fost implicați 38 de pacienți și/sau clinicieni.
JCA rămâne un mecanism care își propune să elimine duplicarea evaluărilor clinice și să accelereze procesul dintre autorizare și rambursare.
JCA armonizează analiza științifică în UE, dar nu poate garanta acces uniform la noiile terapii, în contextul în care decizia de rambursare rămâne națională, iar diferențele bugetare și administrative pot menține decalaje între statele membre.
Concluzionând, 2025 marchează începutul unei noi arhitecturi europene în evaluarea medicamentelor, cu ajutorul Joint Clinical Assessment. Rămâne de văzut dacă această nouă practică va reuși să se traducă într-un acces mai rapid și echitabil pentru pacienții din toate statele membre, inclusiv din România.
Reamintim că ultimul „Studiu EFPIA Patient W.A.I.T 2024” arată că pacienții din România așteaptă mai mult de doi ani de zile până când pot accesa un medicament inovativ, mai exact 828 de zile. De asemenea, pacienții din România au acces la un număr foarte limitat de tratamente inovative, în comparație cu pacienții din Germania sau Italia. În România erau disponibile la 5 ianuarie 2024 doar 33 de medicamente, adică o rată de disponibilitate de 19%.
Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Robert Cazanciuc, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE: Am arătat că sprijinirea rezilienței R. Moldova poate fi o poveste de succes pentru organizație
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
OCDE publică un ghid privind diligența necesară pentru inteligența artificială responsabilă
Protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, afirmă ministrul german al apărării
UE susține Declarația liderilor la Summitul AI din India și lansează noi inițiative pentru consolidarea capacităților europene în domeniul inteligenței artificiale
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
Berlinul trebuie convins să își schimbe poziția cu privire la ideea unei datorii comune la nivelul UE, consideră guvernatorul Băncii Centrale a Greciei: Fără obligațiuni comune, economia UE nu va putea concura pe scena mondială
Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității”, afirmă Zelenski
MApN: Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România pentru misiuni sub comandă NATO, alături de militari români și germani
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Trending
-
ROMÂNIA1 day ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
INTERVIURI6 days ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA5 days ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
NATO1 week ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
INTERVIURI5 days ago
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU