IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, în calitate de lider de parteneriat a lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening, din România, pentru cancerul de sân. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite cu ajutorul unităților mobile, dar și prin înființarea și dotarea a cinci centre regionale de prevenție. Managerul proiectului DARIA este Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.

Proiectul este implementat în parteneriat cu instituții medicale și academice de prestigiu din România, precum și cu organizații neguvernamentale active în domeniul sănătății publice, contribuind la consolidarea rețelei naționale de prevenție și la dezvoltarea unui model sustenabil de screening, centrat pe pacient și comunitate, potrivit comunicatului oficial al IOCN.

Obiective specifice ale proiectului

Asigurarea participării a 119.000 de femei la nivel național la testare gratuită, dintre care dintre care 107.000 din regiuni mai puțin dezvoltate și 12.000 din regiuni mai dezvoltate.

Înființarea și dotarea a 5 centre regionale de prevenție și utilizarea de unități mobile pentru extinderea accesului în comunități greu accesibile.

Formarea și instruirea personalului medical implicat în screening pentru 592 de persoane (radiologi, medici de familie, anatomopatologi, tehnicieni, mediatori, psihologi, personal DSP.

Organizarea unei campanii de informare și educare în domeniu screeningului cancerului de sân, cu accent pe comunități marginalizate și grupuri vulnerabile/defavorizate socio-economic și informarea, consilierea, conștientizarea și mobilizarea unui număr de 149.000 de femei.

Implementarea unui registru electronic unic interoperabil, dezvoltarea de metodologii și protocoale standardizate, monitorizarea indicatorilor de calitate și asigurarea continuității programului după finalizarea proiectului.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea accesului echitabil la servicii moderne de prevenție și diagnostic precoce al cancerului de sân, printr-o abordare integrată, multidisciplinară și centrată pe pacient.

Proiectul este finanțat în proporție de peste 81% din fonduri europene (FSE+), iar aproape 97% din valoarea totală este nerambursabilă.

Valoare totală eligibilă: 261.263.760,67 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri FSE+: 212.156.477,75 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 40.190.817,66 lei

Data finalizării proiectului: 31.12.2029

Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de cancer, pentru că nu erau disponibile în momentul procesului de analiză.

Citiți și: OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene

Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei, atât la nivel mondial, cât și european și național, arată o analiză a INSP.

În România, acesta ocupă primul loc în rândul cancerelor feminine, reprezentând 26,9% din totalul cazurilor noi, cu peste 12.000 de diagnostice înregistrate în 2020.

În același an, aproape 3.500 de femei au murit din cauza acestei boli, rata mortalității fiind de 30,7 la 100.000 de femei. Deși incidența este ușor sub media europeană, mortalitatea rămâne mai ridicată, iar supraviețuirea la 5 ani (75%) este sub media UE (82%), situație corelată în principal cu rata foarte scăzută de participare la screening mamografic, de doar 9% în România.