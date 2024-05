Iohannis i-a confirmat lui Zelenski participarea la summitul pentru pace. Cei doi lideri au discutat și despre un nou pachet de ajutor militar aflat în pregătire

Președintele Klaus Iohannis a confirmat participarea la summitul global pentru pace privind războiul din Ucraina, a anunțat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o convorbire telefonică cu omologul său român, în cadrul căreia cei doi au discutat și despre un nou pachet de ajutor militar.

“Am vorbit cu Klaus Iohannis și i-am mulțumit României pentru sprijinul acordat, inclusiv pentru un nou pachet de ajutor militar care este în curs de pregătire. L-am informat pe președintele Iohannis cu privire la situația actuală de pe câmpul de luptă și la principalele nevoi de apărare ale Ucrainei, în special diverse tipuri de sisteme de apărare aeriană“, a spus Zelenski, după discuția telefonică.

I spoke with @KlausIohannis and thanked Romania for its support, including a new military aid package that is currently being prepared.

I briefed President Iohannis on the current battlefield situation and Ukraine’s key defense needs, specifically various types of air defense… pic.twitter.com/JXeqAXfJtF

