Iohannis și Zelenski au semnat declarația politică prin care au decis ridicarea relației bilaterale România-Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic

România și Ucraina au decis ridicarea relației bilaterale la nivel de Parteneriat Strategic printr-o declarație politică semnată marți, la Palatul Cotroceni, de președinții Klaus Iohannis și Volodimir Zekenski, cu ocazia primei vizite la București a liderului ucrainean.

“Președinții României și Ucrainei au avut convorbiri, în urma cărora au subliniat că împărtășesc viziunea relațiilor dintre România și Ucraina ca un Parteneriat Strategic bazat pe principiile bunei vecinătăți, pe valori democratice comune și pe respectarea dreptului internațional”, se arată în declarația adoptată după convorbirile bilaterale și semnată înainte de conferința de presă.

“Am decis să construim un Parteneriat Strategic între Ucraina și România și am cerut echipelor noastre să înceapă să lucreze în acest sens, fără întârziere“, menționează Iohannis și Zelenski în textul semnat, aceasta fiind a doua declarație politică semnată de cei doi lideri în mai puțin de jumătate de an, după ce, la 1 iunie 2023, la summitul Comunității Politice Europene de la Chișinău, președinții celor două țări au adoptat o declarație comună bilaterală cu privire la integrarea euroatlantică a Ucrainei.

Vorbind apoi într-o conferință comună de presă alături de Zelenski, Klaus Iohannis a precizat că România și Ucraina își doresc o relaţie bilaterală bazată pe încredere şi valori comune, cu o viziune pe termen lung şi axată pe proiecte concrete în beneficiul cetăţenilor noştri şi al întregii regiuni.

“Această vizită are un caracter istoric pentru relația bilaterală și transmite un mesaj puternic privind angajamentul nostru constructiv. (…) De aceea, am decis astăzi, împreună, să începem concret procesul pentru a ridica relaţia dintre România şi Ucraina la nivel de parteneriat strategic”, a afirmat şeful statului, la Palatul Cotroceni, în conferinţa de presă cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski.

“Parteneriatul dintre România și Ucraina este un factor de stabilitate în Europa și dincolo de aceasta“, a spus și liderul ucrainean, după ce a precizat că a convenit cu liderul român un parteneriat strategic pe viitor între România și Ucraina și a subliniat că ambii lideri au dat indicații echipelor pentru a pregăti fundamentul acestui act.

I am delighted to be visiting Bucharest for the first time since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. I’d like to thank President @KlausIohannis and his team, as well as all Romanians, for their genuine support for Ukraine and Ukrainians through this violent and tough period. pic.twitter.com/L8T2KrkkHB

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2023