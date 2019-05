Ion Jinga, ambasadorul României la ONU: Din 1991, România a contribuit cu peste 12.500 de  militari, polițiști, jandarmi și ofițeri de pază şi protecţie în misiunile ONU de menţinere a păcii

Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a susținut marţi, 7 mai 2019, o intervenție în Consiliul de Securitate, în cadrul dezbaterii deschise pe tema “Investind în pace: Îmbunătăţirea siguranţei şi a performanţei personalului de menţinere a păcii”. Reuniunea a fost prezidată de către doamna Retno L.P. Marsudi, ministrul afacerilor externe al Indoneziei, ţară care deţine preşedinţia Consiliului de Securitate al ONU în luna mai 2019, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro

În intervenția sa, ambasadorul României a reiterat importanţa misiunilor de menţinerea păcii, ca instrument eficient în implementarea principalului mandat al multilateralismului, şi ca simbol al solidarităţii internaţionale în promovarea păcii şi securităţii în lume.

În context, diplomatul român a subliniat importanța recunoașterii interdependenței dintre pace, justiție și dezvoltare, și a precizat că aceasta se regăsește în motto-ul campaniei naționale pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, în perioada 2020-2021: “Romania for the UN Security Council: A Long-Term Commitment to Peace, Justice and Development”.

Prezentând importanţa acordată de România operațiilor ONU de menținere a păcii, Ion Jinga a arătat că:

„Începând cu anul 1991 și până în prezent, România a contribuit cu peste 12.500 de militari, polițiști, jandarmi și ofițeri de pază şi protecţie, care au servit sub drapelul ONU în 25 de misiuni de menţinere a păcii din întreaga lume”.

A evocat expertiza naţională în domeniu, arătând că personalul român urmează, în perioada de predislocare, un curs pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de comunicare în engleză sau franceză, a abilităţilor de îndeplinire a unor sarcini conexe în conformitate cu mandatul misiunii şi a abilităţilor de acordare a măsurilor de prim ajutor.

Ambasadorul Ion I. Jinga a precizat că România a întreprins măsuri concrete pe linia pregătirii unor ofiţeri străini. A menţionat în acest sens Cursul Internaţional Superior al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri din cadrul Jandarmeriei Române, predat în limba franceză, care respectă standardele ONU şi versiunea recentă a materialelor de pregătire efectuată înaintea dislocării, şi care a pregătit peste 240 de ofiţeri francofoni din 28 de state europene, africane şi asiatice.

De asemenea, Serviciul de Pază şi Protecţie din România este singura structură de acest tip care furnizează unităţi de protecţie apropiată compuse din ofiţeri ce au ca sarcină protejarea oficialilor ONU de rang înalt. Prin intermediul Centrului Naţional de Pregătire al SPP, ofiţeri de protecţie din alte state membre ONU urmează Cursul Ofiţerilor de Protecţie Apropiată înainte de plecarea în misiune, graţie bunei colaborări dintre SPP şi Divizia ONU pentru Siguranţă şi Protecţie. De la înfiinţarea cursului în urmă cu 10 ani, aproximativ 300 de ofiţeri ONU au urmat acest curs.

Exprimând sprijinul pentru Rezoluţia Consiliului de Securitate 2436/2018 şi aprecierea pentru eforturile Secretariatului ONU de generare şi operaţionalizare a mecanismului de coordonare în sprijinul statelor contributoare cu trupe şi poliţişti, a amintit contribuţia României la nivel regional, prin crearea unei echipe mobile de instruire specializată în problematica de gen în misiunile de menţinere a păcii.

Diplomatul român a exprimat, de asemenea, susținerea față de inițiativa Secretarului-General ONU, Antonio Guterres, intitulată “Acţiunea pentru menținerea păcii”, care stabileşte complementaritatea, sinergiile şi coerenţa pentru îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii personalului de menţinerea păcii, arătând că în evoluţia cadrului intitulat „Strategic Guidance Framework for International Police Peacekeeping” (SGF), România a contribuit cu experţi naţionali pentru dezvoltarea doctrinei:

,,Personalul român certificat ONU, specializat în evaluare, în prezent dislocat în misiunile ONU din R.D. Congo şi Sudanul de Sud, este pregătit să participe la selecţia ofiţerilor din statele contributoare cu efective de poliţie pentru a alinia cerinţele misiunilor din teren cu competenţele profesionale specifice. De asemenea, România furnizează experţi militari în aviaţie şi geniu pentru care participă la grupurile de lucru on-line coordonate de Biroul ONU pentru Afaceri Militare, în vederea revizuirii şi optimizării manualelor şi ghidurilor de pregătire a capabilităţilor de menţinere a păcii şi instruire pre-dislocare” – Ion Jinga, reprezentatul permanent al României la ONU.