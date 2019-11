Ion Jinga, reprezentantul permanent al României la ONU, a moderat o dezbatere pe tema luptei împotriva traficului transfrontalier de arme mici şi uşoare

Reprezentantul Permanent al României la ONU a moderat în această săptămână, în marja Comisiei ONU pentru Securitate Internaţională şi Dezvoltare, o dezbatere pe tema luptei împotriva traficului transfrontalier de arme mici şi uşoare, potrivit comunicatului remis CaleaEuropeană.ro

Reprezentantul Permanent al României la Națiunile Unite, ambasadorul Ion I. Jinga, a moderat joi, 31 octombrie 2019, în calitate de preşedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la New York, dezbaterea intitulată “Lupta împotriva traficului transfrontalier de arme mici şi uşoare în spaţiul francofon”, organizat în marja celei de-a 74-a sesiuni a Comisiei pentru Securitate Inte rnaţională şi Dezarmare (Comisia I).

Evenimentul a fost co-organizat de Misiunea Permanentă a României la ONU New York, Misiunea Permanentă a Franţei la Conferinţa pentru Dezarmare de la Geneva, Misiunea Permanentă a Mali la ONU New York, Misiunea Permanentă a Marocului la ONU New York şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei.

Printre vorbitori s-au numărat ambasadorul francez Jean Claude Brunet, preşedinte al celei de-a treia conferinţe de revizuire a Programului de Acţiune al Naţiunilor Unite pentru Arme mici şi uşoare; Reprezentantul Permanent al Mali la ONU, ambasadorul Issa Konfourou; doamna Veronique Christory, consilieră în cadrul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii; domnul Ivor Fung, director al echipei pentru arme mici şi uşoare din cadrul Biroului ONU pentru Dezarmare şi ambasadorul Narjess Saidane, Reprezentant Permanent al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei la ONU.

Reprezentantul Permanent al României a arătat că evenimentul reprezintă o premieră, fiind primul organizat în limba franceză în marja Comisiei I, contribuind astfel la facilitarea unei discuţii inclusive cu reprezentanţi din state francofone afectate de traficul transfrontalier de arme mici şi lejere.

A subliniat că noua Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente – „Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor”, adoptată în noiembrie 2018, acordă o atenție sporită Africii, inclusiv spaţiului francofon, pe mai multe linii de acţiune.

În acest context, a precizat că printre obiectivele strategiei se numără sprijinirea capacității actorilor relevanți de a urmări, raporta, contracara și elimina armele mici şi uşoare ilicite, precum şi identificarea unor sinergii cu inițiativa Uniunii Africane privind „reducerea armelor la tăcere”, cu Declarația de la Bamako din anul 2000 privind armele mici şi uşoare ilicite și cu Strategia Uniunii africane împotriva armelor mici şi uşoare ilicite adoptată la Lomé în 2011.

Ambasadorul Ion Jinga a amintit, totodată, provocările asociate cu trasabilitatea armelor mici şi uşoare, în contextul în care acestea sunt uşor de fabricat, manevrat şi ascuns. Deşi astfel de arme nu pot genera conflicte armate, acumularea şi răspândirea lor crescută contribuie în mod semnificativ la agravarea conflictelor existente. Nu în ultimul rând, diplomatul român a reliefat rolul important pe care societatea civilă îl poate juca, din perspectiva conştientizării şi susţinerii politicilor de control la nivel internaţional privind traficul ilicit cu arme uşoare si de calibru mic.