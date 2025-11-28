Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al apărării naționale: “Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”

Ionuț Moșteanu a anunțat că și-a depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale, precizând că a discutat despre această decizie cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, președintele partidului USR, Dominic Fritz, mulțumindu-le pentru “susținere și încredere”.

Demisia acestuia survine după ce presa a dezvăluit neclarități în CV-ul legate de studiile și diplomele de absolvire obținute de Moșteanu.

Moșteanu afirmă că demisia este un gest făcut „cu asumare și respect față de Armata Română”, într-un context de securitate gravă pentru regiune.

„România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț”, a spus el, adăugând că nu dorește ca discuțiile legate de „formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani” să îi distragă pe cei aflați la conducerea țării de la misiunea lor.

El a mulțumit colegilor pentru activitatea comună de la preluarea mandatului: „Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni”.

Moșteanu a reamintit momentul preluării portofoliului: „Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie.”

În declarația sa, acesta subliniază că a încercat să își ducă mandatul cu responsabilitate.

„Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi – am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria”, a mai spus el.

În finalul declarației, fostul ministru spune că își asumă această decizie „cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește” și a transmis un mesaj politic privind viitorul României.

„România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă – Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme”, a adăugat el.

„Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum”, a mai spus Moșteanu, încheind mesajul cu: „Dumnezeu să ocrotească România!”