Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu participă la reuniunile informale ale miniștrilor Apărării și de Externe din UE, dedicate consolidării securității europene, sprijinului pentru Ucraina și situației din Gaza

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, participă la reuniunile informale cu omologii din UE, desfășurate în Copenhaga, capitala Danemarcei, țară care asigură președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro, întâlnirea informală a miniștrilor Apărării din UE va avea loc în perioada 28-29 august și va oferi ministrului Ionuț Moșteanu prilejul de a reconfirma „angajamentul României de a contribui activ la consolidarea securității europene și de a continua sprijinul ferm pentru Ucraina”.

Discuțiile se vor concentra pe consolidarea sprijinului militar oferit Ucrainei, precum și pe evoluțiile din cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM).

Reuniunea oferă prilejul unui schimb de opinii privind implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030 și a planului Readiness 2030. Miniștrii apărării vor discuta și despre adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) la noul context geopolitic și la evoluția amenințărilor actuale de securitate.

Întâlnirea miniștrilor Apărării din UE va fi urmată de cea a miniștrilor de externe din țările membre, desfășurată tot în capitala daneză, în perioada 29-30 august, România fiind reprezentantă de ministrul Oana Țoiu.

On my way to 🇩🇰 Copenhagen for the 🇪🇺EU informal Foreign Ministers’ meeting. On the agenda:

✅ the Russian aggression against Ukraine

✅ exchange on Russian frozen assets

✅ developments in Gaza and Iran

✅ working methods and EU coordination ahead of #UNGA 80. Ready to work… — Toiu Oana (@oana_toiu) August 29, 2025

MAE informează printr-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că discuțiile se vor concentra pe agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe asigurarea sprijinului pentru Ucraina, coordonarea acțiunilor statelor membre UE pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, precum și utilizarea activelor înghețate ale Rusiei.

Totodată, vor fi abordate evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și situația umanitară din Gaza.

Miniștrii vor mai avea un schimb de opinii asupra metodelor de lucru în Politica Externă și de Securitate Comună a UE, cu scopul de a asigura o eficiență îmbunătățită a procesului decizional.

Reuniunea va fi co-prezidată de către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, și de către ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, în calitate de președinție a Consiliului UE.

În marja reuniunii Gymnich, ministrul Oana Țoiu va avea întrevederi bilaterale cu parteneri europeni. Programul demnitarului include și o întâlnire cu membri ai comunității de români din Danemarca.

Reuniunile vin în urma recentelor atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, care au lovit și Delegația Uniunii Europene la Kiev.

Liderii instituțiilor UE au condamnat prompt atacurile, despre care au spus că „batjocoresc eforturile de pace”.

O reacție a renit și din partea României, prin ministrul de Externe, Oana Țoiu.

„Consternată de atacul aerian major de aseară al Rusiei asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile și pagube importante, inclusiv la clădirile care găzduiesc Delegația UE și British Council. Este încă o dovadă flagrantă a disprețului total al Rusiei față de eforturile internaționale pentru pace. Aceste atacuri se adaugă la lista lungă de crime de război comise de Rusia împotriva Ucrainei și a poporului ucrainean. Trebuie făcute toate eforturile pentru ca toți autorii să fie trași la răspundere. România este pe deplin solidară cu Ucraina și cu lupta sa legitimă pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale. Gândurile mele se îndreaptă către victime și familiile lor, precum și către personalul EUDEL și al British Council”, a scris Țoiu pe rețeaua de socializare X.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat într-o conferință de presă că Uniunea Europeană nu va slăbi presiunea asupra Rusiei și a dezvăluit că este în pregătire al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să fie gata până luna viitoare.