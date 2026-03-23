Iran/ Orientul Mijlociu: Mark Rutte se așteaptă ca aliații NATO să se unească pentru a-l sprijini pe Trump

Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a oferit duminică o susținere fermă eforturilor militare ale președintelui Donald Trump împotriva Iranului și a declarat, de asemenea, că se așteaptă ca statele NATO să se unească pentru a-l sprijini pe Trump.

„Din câte știu eu, noi ne unim întotdeauna”, i-a spus Rutte jurnalistei Margaret Brennan, în emisiunea Face the Nation de la CBS, relatează Politico.

Rutte a fost constant favorabil lui Trump, chiar dacă unele dintre principalele puteri europene — subliniind că NATO este concepută ca o alianță defensivă — și-au exprimat reticența de a-l ajuta pe Trump în războiul cu Iranul, inclusiv în eforturile SUA de a securiza Strâmtoarea Hormuz pentru tranzitul petrolierelelor.

Președintele american Donald Trump a lansat vineri un nou atac dur la adresa aliaților din NATO, acuzându-i că au refuzat să sprijine operațiunile militare americano-israeliene împotriva Iran, în pofida efectelor globale generate de conflict.

Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!”, a scris Trump cu majuscule într-o postare pe platforma sa Truth Social. “Lași, ne vom aduce aminte!’”, a mai postat liderul de la Casa Albă.

Rutte, exprimându-și totuși reținerea de a critica liderii europeni, a spus despre Trump: „Face acest lucru pentru a face întreaga lume mai sigură.”

Fost prim-ministru al Țările de Jos, Rutte i-a spus lui Brennan că puterilor europene le ia ceva timp să ajungă la un consens deoarece au fost excluse din planificarea inițială, pentru a păstra elementul surpriză al atacurilor americane și israeliene.

„Înțeleg frustrarea președintelui că durează ceva timp, dar cer, din nou, și puțină înțelegere, deoarece statele au trebuit să se pregătească pentru aceasta fără să știe”, a declarat Rutte.

Sprijinind actuala campanie militară, Rutte a comparat acțiunile împotriva Iranului cu eforturile globale de a împiedica Coreea de Nord să obțină arma nucleară.

„Am văzut în cazul Coreei de Nord că, dacă negociezi prea mult timp, poți pierde momentul în care mai poți rezolva problema, iar Coreea de Nord are acum capacitate nucleară”, a spus el, adăugând că un Iran înarmat nuclear ar reprezenta o amenințare clară pentru Israel, Europa și stabilitatea globală.

UE caută să limiteze fluxul de informații confidențiale către Ungaria, acuzată că ar fi "cârtița" Rusiei: Unii lideri iau cuvântul doar când este strict necesar și spun doar ce este necesar
UE caută să limiteze fluxul de informații confidențiale către Ungaria, acuzată că ar fi “cârtița” Rusiei: Unii lideri iau cuvântul doar când este strict necesar și spun doar ce este necesar
Ministrul sănătății, vizită de lucru la Bruxelles. Alexandru Rogobete, speaker la evenimentul „Prevenția în sănătatea mintală în era digitală în Europa”, organizat la Parlamentul European
Ministrul sănătății, vizită de lucru la Bruxelles. Alexandru Rogobete, speaker la evenimentul „Prevenția în sănătatea mintală în era digitală în Europa”, organizat la Parlamentul European
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

