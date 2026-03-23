Iran/ Orientul Mijlociu: Mark Rutte se așteaptă ca aliații NATO să se unească pentru a-l sprijini pe Trump

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a oferit duminică o susținere fermă eforturilor militare ale președintelui Donald Trump împotriva Iranului și a declarat, de asemenea, că se așteaptă ca statele NATO să se unească pentru a-l sprijini pe Trump.

„Din câte știu eu, noi ne unim întotdeauna”, i-a spus Rutte jurnalistei Margaret Brennan, în emisiunea Face the Nation de la CBS, relatează Politico.

Rutte a fost constant favorabil lui Trump, chiar dacă unele dintre principalele puteri europene — subliniind că NATO este concepută ca o alianță defensivă — și-au exprimat reticența de a-l ajuta pe Trump în războiul cu Iranul, inclusiv în eforturile SUA de a securiza Strâmtoarea Hormuz pentru tranzitul petrolierelelor.

Președintele american Donald Trump a lansat vineri un nou atac dur la adresa aliaților din NATO, acuzându-i că au refuzat să sprijine operațiunile militare americano-israeliene împotriva Iran, în pofida efectelor globale generate de conflict.

“Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!”, a scris Trump cu majuscule într-o postare pe platforma sa Truth Social. “Lași, ne vom aduce aminte!’”, a mai postat liderul de la Casa Albă.

Rutte, exprimându-și totuși reținerea de a critica liderii europeni, a spus despre Trump: „Face acest lucru pentru a face întreaga lume mai sigură.”

Fost prim-ministru al Țările de Jos, Rutte i-a spus lui Brennan că puterilor europene le ia ceva timp să ajungă la un consens deoarece au fost excluse din planificarea inițială, pentru a păstra elementul surpriză al atacurilor americane și israeliene.

„Înțeleg frustrarea președintelui că durează ceva timp, dar cer, din nou, și puțină înțelegere, deoarece statele au trebuit să se pregătească pentru aceasta fără să știe”, a declarat Rutte.

Sprijinind actuala campanie militară, Rutte a comparat acțiunile împotriva Iranului cu eforturile globale de a împiedica Coreea de Nord să obțină arma nucleară.

„Am văzut în cazul Coreei de Nord că, dacă negociezi prea mult timp, poți pierde momentul în care mai poți rezolva problema, iar Coreea de Nord are acum capacitate nucleară”, a spus el, adăugând că un Iran înarmat nuclear ar reprezenta o amenințare clară pentru Israel, Europa și stabilitatea globală.