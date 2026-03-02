Connect with us

ROMÂNIA

Iran: România va activa, alături de alte țări UE, mecanismul european de protecție civilă pentru repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu

Published

1 hour ago

on

© Guvernul României

Situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din regiune a fost analizată luni în ședința convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, Guvernul anunțând că România va activa, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul civil european pentru repatrierea cetățenilor români, informează Executivul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Autoritățile române își vor concentra eforturile pentru aducerea în țară în siguranță, cu prioritate, a cetățenilor români aflați în zona de risc. Astfel, în această seară, vor ajunge la București cetățeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, țară care are deschis spațiul aerian. Până în Egipt, aceste persoane au fost transportate pe cale terestră cu sprijinul statului român și datorită eforturilor diplomaților români. În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în țară, în siguranță, a pelerinilor și cetățenilor români aflați în Israel, care au solicitat sprijin consular.

De asemenea, autoritățile române pregătesc repatrierea cetățenilor români aflați în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război. Prioritate vor avea copiii și cazurile medicale. În acest scop, astăzi, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Externe se vor întâlni cu reprezentanții companiilor aeriene de transport pentru organizarea aducerii în țară a cetățenilor români din statele afectate de război, atunci când repatrierea va fi posibilă în condiții de siguranță. 

Tot astăzi, Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe se întâlnesc cu reprezentanții agențiilor de turism, prin intermediul cărora cetățenii români au ajuns în zona afectată de conflict, în calitate de turiști.

Autoritățile române, reprezentanții operatorilor de transport aerian și cei ai agențiilor de turism vor colabora, în baza obligațiilor legale, pentru aducerea în țară a turiștilor români sau a cetățenilor români care muncesc în aceste țări și solicită sprijinul statului.

De asemenea, România va activa, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul civil european pentru repatrierea cetățenilor români. 

Autoritățile române, prin serviciile consulare, vor rămâne în contact permanent cu cetățenii români din țările afectate de războiul din Orientul Mijlociu. 

La ședință au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu, vicepremierul și ministrul afacerilor interne Cătălin Predoiu, vicepremierul și ministrul apărării naționale, Radu Miruță, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul economiei, Irineu Darău, ministrul transporturilor și infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. 

Related Topics:

Related Topics:

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, solicită „clarificări și acțiuni clare” pentru siguranța și protecția cetățenilor europeni aflați în Orientul Mijlociu

Published

1 hour ago

on

March 2, 2026

By

© European Union 2026 - Source : EP

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a adresat o întrebare oficială Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în contextul deteriorării accelerate a situației de securitate din Orientul Mijlociu, solicitând clarificări și acțiuni concrete privind mecanismele activate pentru repatrierea cetățenilor europeni, inclusiv prin intermediul Serviciului European de Acțiune Externă și al Mecanismului de Protecție Civilă al UE.

„Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat vizibil. Închiderea spațiului aerian, escaladarea militară și amenințările explicite la adresa stabilității regionale ridică semne serioase de întrebare privind siguranța cetățenilor europeni aflați în zonă, inclusiv a românilor și mai ales a copiilor”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

De asemenea, Victor Negrescu a solicitat clarificări privind evaluările de risc referitoare la impactul conflictului asupra securității interne a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește posibile atacuri hibride, riscuri teroriste sau presiuni la frontierele externe.

Totodată, el a cerut informații concrete despre acțiunile diplomatice și de securitate ale UE pentru gestionarea situației și protejarea statelor membre, inclusiv prin cooperarea, pe care a descris-o drept de neclintit și care trebuie susținută, cu NATO, Statele Unite, Israel, Marea Britanie și partenerii regionali.

„În astfel de momente, responsabilitatea noastră și a instituțiilor europene este dublă: protejarea cetățenilor noștri și securitatea statelor membre UE”, a conchis Victor Negrescu.

Uniunea Europeană și statele sale membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu, inclusiv prin activarea, dacă este necesar, a Mecanismului de Protecție Civilă al UE, a declarat duminică șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. 

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.

La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.

Continue Reading

ROMÂNIA

Crypto Expo Europe. Directorul general al ICI București subliniază nevoia consolidării infrastructurii digitale, a cercetării aplicate și a cooperării dintre instituții publice, mediul academic și sectorul privat

Published

2 hours ago

on

March 2, 2026

By

© ICI București

Adrian-Victor Vevera, director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a fost keynote speaker în deschiderea celei de-a patra ediții Crypto Expo Europe, eveniment dedicat tehnologiilor blockchain și industriei crypto.

Potrivit unui comunicat al institutului, sesiunea de deschidere a abordat tema noii economii tehnologice europene și poziționarea României în acest context.

Alături de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, directorul general ICI București a evidențiat necesitatea consolidării infrastructurii digitale, a cercetării aplicate și a cooperării dintre instituții publice, mediul academic și sectorul privat.

„Dezvoltarea tehnologiilor emergente, inclusiv blockchain și inteligență artificială, trebuie susținută prin investiții în cercetare, infrastructură și competențe digitale. Un cadru de reglementare clar, precum MiCA, poate contribui la creșterea încrederii și la maturizarea pieței”, a declarat Adrian-Victor Vevera.

Evenimentul are loc în perioada 1–2 martie 2026 și găzduiește dezbateri, workshopuri și sesiuni de networking care acoperă teme esențiale pentru ecosistemul digital: finanțe descentralizate (DeFi), tokenizarea activelor reale, integrarea inteligenței artificiale cu blockchain, securitate cibernetică, adopție instituțională și impactul Regulamentului european MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Ediția din acest an are loc într-un moment de recalibrare a pieței activelor digitale, după ciclurile de creștere din 2024 și 2025, pe fondul unei volatilități accentuate și al apropierii termenului-limită din 1 iulie 2026 pentru conformarea deplină la regulamentul MiCA.

Continue Reading

CONSILIUL UE

Oana Țoiu, după reuniunea miniștrilor de externe din UE privind conflictul din Iran: Toți românii aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță

Published

6 hours ago

on

March 2, 2026

By

© Oana Țoiu/ Facebook

Toți cetățenii români aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt, în acest moment, în siguranță, a declarat duminică seara ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un briefing de presă susținut la sediul MAE, după participarea la o reuniune prin videoconferință a Consiliului Afaceri Externe al UE.

„Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri. Avem această informație importantă, mai ales pentru familiile cetățenilor români din regiune, până la acest moment nu există niciun incident care să fi fost raportat către misiunile noastre sau către autoritățile țărilor din Orientul Mijlociu. Din informațiile pe care le avem până la acest moment, toți cetățenii României sunt în siguranță, grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mijlociu anterior acestei situații de insecuritate crescută sunt cu însoțitori adulți și în legătură directă cu echipele noastre consulare, aceasta rămâne prioritatea noastră. Reluăm îndemnul către cetățenii României de a se înscrie în baza de date pentru a putea să menținem legătura cu ei. Desigur, suntem într-un context de anxietate crescută, recunoaștem asta, (…) am alocat resurse suplimentare astăzi atât în call center-ul central, cât și la nivelul misiunilor, acolo unde a fost posibil, vom continua să facem asta pe parcursul zilelor următoare”, a spus Oana Țoiu, potrivit Agerpres.

 

Șefa diplomației române a precizat că a participat la o ședință a Consiliului Afacerilor Externe, convocată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, în care a discutat împreună cu ceilalți miniștri despre evoluțiile recente din regiune.

„Situația din Israel și Iran rămâne extrem de tensionată, tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută, asta s-a întâmplat atât pe parcursul nopții, cât și pe parcursul zilei de astăzi. Reiau însă această concluzie, care este foarte importantă: cetățenii României sunt în siguranță, țările din regiune au reușit să își apere spațiul aerian, toți cetățenii României sunt în acest moment, din informațiile pe care le avem, la cazare în siguranță și nu avem indicii pe baza cărora să presupunem că acest lucru, nivelul dumnealor de siguranță este diferit în zile care urmează. Desigur, într-o regiune cu un risc crescut și cu un grad de anxietate semnificativ este dificil de anticipat durata și intensitatea ostilităților în zilele care urmează, însă cele mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene oglindesc abordarea pe care o avem și noi în România prin Ministerul Afacerilor Externe, aceea de a ține cont de recomandările țărilor în care se află cetățenii noștri. În acest moment, recomandarea este prioritizarea siguranței personale și, prin urmare, prudență în a alege, inclusiv deplasarea pe cale terestră spre punctele de trecere ale frontierei”, a menționat ministrul.

Citiți și

“România este în deplină siguranță”, asigură Nicușor Dan pe fondul situației din Orientul Mijlociu

Nu există indicii privind o amenințare militară la adresa României, transmite MApN pe fondul situației din Iran: Sistemul de la Deveselu asigură protecția balistică

Oana Țoiu a subliniat că autoritățile române – ministerele, împreună cu premierul Ilie Bolojan și cu președintele Nicușor Dan – analizează planuri de evacuare a cetățenilor români din zonele afectate.

Ea a anunțat că luni, la ora 9:30, va avea loc o ședință la Guvern, prezidată de premierul Ilie Bolojan, la care vor participa reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și vicepremierii, pentru a discuta planurile propuse de celula de criză a MAE.

„Menționăm însă că este foarte important să ținem cont de faptul că nu pot fi anticipate evoluțiile în regiune, ceea ce înseamnă că vom rămâne adepții prioritizării siguranței cetățenilor români, așa că, în funcție de recomandările țărilor respective, vom prezenta și planurile de evacuare ulterior, când va fi posibil, când o să fie redeschis spațiul aerian sau când tranzitul spre țările care au spațiul aerian deschis să fie considerate sigure”, a spus Oana Țoiu.

Continue Reading

