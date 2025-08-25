Iranul reia marți negocierile nucleare la Geneva cu Franța, Germania și Regatul Unit

Iranul va relua marți, la Geneva, discuțiile privind programul său nuclear cu Franța, Regatul Unit și Germania, cele trei state europene semnatare ale acordului din 2015, a transmis televiziunea de stat iraniană, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Cele trei capitale au avertizat că vor restabili sancțiunile ONU dacă nu se ajunge la o soluție până la sfârșitul lunii august.

„Acest nou ciclu de negocieri”, după cel din iulie de la Istanbul, „se va desfășura la nivel de miniștri adjuncți ai afacerilor externe, la Geneva”, a precizat televiziunea iraniană. Delegația de la Teheran va fi condusă de Majid Takht-Ravanchi, conform agenției Tasnim.

Acordul nuclear semnat în 2015 de Iran cu Franța, Marea Britanie, Germania, Statele Unite, Rusia și China prevedea limitarea programului nuclear iranian în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale. Înțelegerea a fost, însă, grav afectată după ce Washingtonul s-a retras unilateral în 2018, sub prim administrație Donald Trump. Ca reacție, Iranul a început să încalce treptat angajamentele, inclusiv în privința nivelului de îmbogățire a uraniului.

Deși Franța, Marea Britanie și Germania au afirmat atunci angajamentul pentru respectarea acordului, mecanismul propus pentru a compensa sancțiunile americane nu a funcționat. În consecință, multe companii occidentale au părăsit Iranul, iar țara s-a confruntat cu o criză economică și inflație puternică.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără armă nucleară care îmbogățește uraniu la 60%, un nivel mult peste limita de 3,67% stabilită prin acord. Pentru fabricarea unei arme nucleare este necesară o îmbogățire de 90%.

Statele occidentale și Israelul suspectează Teheranul că urmărește obținerea unei bombe nucleare, acuzație respinsă ferm de Republica Islamică, care insistă asupra dreptului său de a dezvolta energie nucleară în scopuri civile.

Reluarea negocierilor are loc într-un context tensionat, după conflictul de 12 zile dintre Israel și Iran, în iunie, și loviturile americane care au vizat distrugerea instalațiilor nucleare iraniene.