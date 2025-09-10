INTERNAȚIONAL
Iranul și AIEA au ajuns la un acord privind reluarea inspecțiilor ONU la toate facilitățile nucleare, inclusiv la cele bombardate de SUA și Israel
Teheranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) au ajuns la un acord privind revenirea inspectorilor ONU în toate instalațiile nucleare ale Iranului, inclusiv cele lovite de atacurile Israelului și SUA din iunie, relatează The Guardian.
Confirmarea a venit din partea directorului general al AIEA, Rafael Grossi, după o întâlnire de trei ore, luni, la Cairo, cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi. Grossi a descris înțelegerea ca fiind „un important pas în direcția cea bună”, dar a precizat că textul integral al acordului nu va fi publicat.
In Cairo today, agreed with Iran’s Foreign Minister @araghchi on practical modalities to resume inspection activities in Iran. This is an important step in the right direction.
Grateful to Egypt’s @MfaEgypt Badr Abdelatty for his commitment and engagement. pic.twitter.com/ATg4AtH6C3
— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 9, 2025
Acordul privind revenirea inspectorilor ONU este una dintre condițiile preliminare stabilite de Franța, Germania și Regatul Unit pentru a amâna planul de reimpunere a sancțiunilor severe ale ONU asupra Iranului la sfârșitul acestei luni.
Araghchi a subliniat că documentul respectă cadrul legal intern al Iranului: „În textul acordului cu agenția, legea parlamentului a fost explicit acceptată și s-a menționat că trebuie să acționăm în cadrul legal. Asta înseamnă că totul trebuie aprobat de Consiliul Suprem de Securitate Națională.” Potrivit ministrului, această aprobare a fost deja obținută.
Grossi a recunoscut dificultatea negocierilor, având în vedere că parlamentul iranian adoptase o lege care interzicea revenirea inspectorilor fără garanții privind securitatea viitoare a siturilor nucleare, garanții ce depășesc mandatul agenției.
„Acest document tehnic cu Iranul oferă acces la toate facilitățile și instalațiile din Iran și prevede raportarea necesară privind toate siturile atacate, inclusiv materialul nuclear”, a explicat el, făcând referire la stocul iranian de 440 kg de uraniu îmbogățit la 60%.
Diplomatul ONU a recunoscut că acordul nu a fost încă pus în aplicare și că ar putea apărea dificultăți în acest proces. Totuși, el speră că acordul „va fi considerat un semn că se poate ajunge la un consens și că nimic nu poate înlocui dialogul”.
În Iran, unii parlamentari cer acces la textul integral, însă legislativul este în vacanță trei săptămâni, ceea ce amână orice dezbatere publică. Între timp, scepticismul persistă: conservatorii iranieni se tem că AIEA ar putea transmite informațiile obținute către SUA sau Israel, care le-ar putea folosi pentru noi atacuri.
Pe plan diplomatic, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că acordul „ar putea fi un pas decisiv pentru diplomația nucleară dacă este implementat rapid de Iran”.
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
România este solidară cu Polonia, care a neutralizat în noaptea de marți spre miercuri drone ruse în interiorul propriului spațiu aerian, iar, dacă va fi cazul, procedurile sunt pregătite “pentru a reacționa la fel” în România, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan.
“A fost o măsură justificată. Toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea“, a adăugat șeful statului, în cadrul unor declarații de presă.
Nicușor Dan a explicat că în România au fost cazuri cu drone care au căzut accidental. “Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a spus președintele, conform Agerpres.
El a subliniat că România este pregătită în urma legii pe care Parlamentul a aprobat-o și a procedurilor stabilite în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), conchide sursa citată.
România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.
„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk.
„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios”, a mai spus Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.
După reuniunea de la nivelul Consiliului Nord-Atlantic al NATO, secretarul general Mark Rutte a condamnat Moscova, avertizându-l pe liderul rus Vladimir Putin că alianța transatlantică este „pregătită” pentru noi incursiuni.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
La o zi după discursul Maiei Sandu, Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei
Într-o rezoluție adoptată miercuri după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta Republicii Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și au cerut țărilor UE să deschid rapid negocierile de aderare cu Chișinăul.
Textul, adoptat miercuri cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 abțineri în cadrul unei sesiuni plenare a Parlamentului European la Strasbourg, subliniază că încercările repetate ale Moscovei de a interveni în procesele democratice ale Republicii Moldova vizează în mod clar să destabilizeze această țară și să o întoarcă de la calea democrației, făcând-o să își revoce deciziile suverane, mai cu seamă cele legate de viitoarea aderare la UE.
Eurodeputații salută angajamentul exemplar al Republicii Moldova față de reformele legate de aderarea la UE și progresele constante înregistrate în acest sens, în pofida provocărilor interne și externe semnificative – inclusiv războiul de agresiune total al Rusiei împotriva Ucrainei și amenințările hibride specifice ale Kremlinului. Aceștia își reafirmă sprijinul de neclintit pentru perspectivele Republicii Moldova de aderare la UE și îndeamnă Consiliul să deschidă rapid negocierile de aderare cu clusterul 1 (elemente fundamentale), ca recunoaștere a progreselor substanțiale înregistrate de Republica Moldova pe calea reformelor esențiale.
Intensificarea comunicării strategice pentru a combate discursurile false
Deputații subliniază că viitoarele alegeri parlamentare sunt menite să determine consolidarea democratică a Republicii Moldova și progresele înregistrate în direcția aderării la UE si doresc ca UE să sprijine în continuare țara în asigurarea unui vot liber, corect și transparent. Parlamentul îndeamnă autoritățile naționale, societatea civilă și UE să își îmbunătățească comunicarea strategică, pentru a contracara discursurile false promovate de Rusia. În plus, deputații iau act de contribuția importantă a organizațiilor societății civile la combaterea dezinformării și a influenței răuvoitoare exercitate de actorii politici care se opun reformelor și de agenții Rusiei.
Rezoluția afirmă că reforma cuprinzătoare a sistemului de justiție și lupta împotriva corupției sunt esențiale, atât pentru reziliența Republicii Moldova împotriva ingerințelor străine și a amenințărilor hibride, cât și pentru succesul reformelor democratice și al celor legate de aderarea la UE. Textul recunoaște, de asemenea, eforturile susținute ale Republicii Moldova de a construi un sistem judiciar independent, imparțial, responsabil și profesionist.
SOTEU 2025: “Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!”, îndeamnă Ursula von der Leyen, la o zi după discursul Maiei Sandu privind extinderea UE
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat miercuri, în plenul Parlamentului European, pentru accelerarea procesului de extindere, subliniind că viitorul Republicii Moldova, al Ucrainei și al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea Europeană. La o zi după ce președinta Republicii Moldova Maia Sandu a susținut un discurs solemn de la același pupitru al democrației europene în care a pledat pentru integrarea europeană a țării sale și a Ucrainei, Ursula von der Leyen a răspuns în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene cu îndemnul: “Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!“.
Maia Sandu, recurs la istoria extinderii UE: Cele mai multe democrații nu erau depline când au aderat. Nu cerem “scurtături”, dar este o “cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și a o proteja de Rusia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit marți în plenul Parlamentului European de la Strasbourg un discurs cu profunde accente istorice și politice, cerând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru accelerarea parcursului european al țării sale, despre care a afirmat că este o „cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și de a feri de amenințarea rusă, dar o cursă pentru care Moldova nu cere „scurtături”.
Discursul președintei Republicii Moldova în casa democrației europene este menit să stimuleze caracterul decisiv al alegerilor de la finalul acestei luni, să contracareze tacticile hibride ale Rusiei și să favorizeze ireversibilitatea parcursului european.
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.
„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk, conform Deutsche Welle.
El a informat parlamentul că trei drone au fost confirmate ca fiind doborâte, iar a patra a fost probabil distrusă.
Articolul 4 din Tratatul NATO se referă la cazul în care un stat membru se simte amenințat de o altă țară sau de o organizație teroristă. Statele membre încep atunci consultări oficiale la cererea statului membru amenințat. Discuțiile vizează existența unei amenințări și modalitățile de combatere a acesteia, deciziile fiind luate în unanimitate. Articolul 4 nu înseamnă însă că va exista o presiune directă pentru a acționa.
„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios”, a mai declarat Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.
„Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul polonez.
La ce se referă articolele 4 și 5 din Tratatul NATO?
Articolul 4 Tratatul Nord-Atlantic se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
Articolul 4 – Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți.
Reacții de solidaritate cu Polonia
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Și România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
