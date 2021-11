Iratxe García Pérez, realeasă în funcția de lider al Grupului S&D din PE: Grupul nostru a fost „forța motrice” din spatele activității Comisiei Europene în ultimii doi ani

Grupul S&D din Parlamentul European a reales-o, miercuri, pe Iratxe García Pérez în funcția de lider al Grupului social-democraților pentru a doua jumătate a mandatului, potrivit comunicatului oficial.

„Sunt onorată de încrederea pe care mi-a acordat-o Grupul S&D și mă angajez să continui munca noastră grea în următorii doi ani și jumătate. Cu o conducere incluzivă și colectivă, grupul nostru a fost capabil să fie forța motrice din spatele activității Comisiei în ultimii doi ani”, a declarat Iratxe García Pérez.

„Împreună am parcurs un drum lung, dar mai avem încă multe de făcut pentru a ne consolida Uniunea și pentru a aduce mai multă solidaritate, durabilitate, egalitate și o tranziție echitabilă pentru toți”, a scris aceasta, pe Twitter.

Honoured and grateful for my colleagues’ trust to continue as president of @TheProgressives.

