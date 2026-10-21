Iratxe García Pérez, realeasă în funcția de președintă a Grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European

Eurodeputata Iratxe García Pérez a fost realeasă în funcția de președintă a Grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European pentru următorii doi ani și jumătate. Odată cu reînnoirea mandatului, aceasta devine președinta cu cea mai îndelungată perioadă la conducere din istoria grupului, conducând al doilea cel mai mare grup politic din Parlamentul European, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro

„Această realegere nu este doar a mea. Este un mandat comun și o responsabilitate de a răspunde cerințelor cetățenilor noștri într-unul dintre cele mai dificile momente. Nu putem vorbi despre o Europă puternică atât timp cât cetățenii se simt neputincioși în fața creșterii costurilor pentru locuințe, alimente și energie”, a precizat lidera de Grup.

Aceasta a subliniat nevoia urgentă de a sprijini familiile și tinerii europeni în atenuarea costurilor vieții: „Pentru că suveranitatea europeană nu înseamnă doar să avem capacitatea de a ne apăra frontierele. Înseamnă și ca o familie să poată porni căldura fără teama facturii, iar tinerii să se poată muta din casa părinților și să își construiască viitorul fără ca o locuință să devină un lux.”

Iratxe García Pérez susține că familia sa politică a plasat locuințele în centrul agendei europene: „De aceea luptăm pentru locuri de muncă de calitate, salarii echitabile, energie curată și accesibilă și pentru o tranziție digitală care să îi protejeze pe lucrători și pe copiii noștri de abuzurile marilor platforme.”

„Avem nevoie de o majoritate cu adevărat proeuropeană, angajată în apărarea democrației, a drepturilor sociale, a protecției mediului și a statului de drept. O majoritate care, cu transparență și responsabilitate, să adopte politici care îmbunătățesc cu adevărat viețile cetățenilor noștri. Vă mulțumesc din suflet pentru încredere, pentru sprijin și pentru oportunitatea de a continua să conduc această familie. Sunt convinsă că, împreună, putem schimba viețile oamenilor”, a mai transmis europarlamentarul social-democrat.