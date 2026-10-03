Irineu Darău: Industria auto și cea nucleară sunt mizele României în negocierile privind noile instrumente de politică industrială ale UE

Industria auto și industria nucleară reprezintă două mize pentru România în negocierile privind Industrial Accelerator Act, a afirmat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o postare publicată vineri pe Facebook, după participarea la Consiliul Competitivitate de la Bruxelles.

Ministrul a susținut totodată necesitatea unei finanțări europene predictibile, a accesului echitabil al statelor membre la investiții și a unor reguli clare pentru evaluarea fuziunilor și achizițiilor.

Darău a subliniat importanța participării României la deciziile prin care Uniunea Europeană își redefinește politica industrială, cu poziții care să susțină dezvoltarea capacităților și atragerea investițiilor în țară.

„În discuțiile și negocierile privind Industrial Accelerator Act, pentru noi sunt două mize foarte concrete: industria auto și industria nucleară”, a precizat ministrul.

Acesta a arătat că România dispune deja de capacități, investiții și competențe în cele două sectoare, pe care urmărește să le valorifice în contextul noilor instrumente europene de politică industrială.

„Nu uităm de obiectivul nostru: să construim mai multă industrie și să atragem mai multe investiții în România”, a transmis Darău.

Ministrul a discutat aceste interese și în cadrul întâlnirilor bilaterale cu Kerstin Jorna, directorul general al Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri a Comisiei Europene (DG GROW), și cu Sébastien Martin, ministrul delegat francez pentru industrie.

Un alt subiect abordat la Consiliul Competitivitate a fost viitorul legislației europene privind cipurile, Chips Act. Darău a susținut dezvoltarea capacității tehnologice a Europei și reducerea dependențelor în domeniile strategice, insistând însă asupra necesității unor resurse adecvate și a deschiderii către cooperare.

„Autonomia nu trebuie să însemne izolare, iar ambițiile trebuie susținute și de instrumente pe măsură. Am susținut nevoia unei finanțări europene predictibile și a unui acces echitabil la proiecte și investiții pentru toate statele membre”, a afirmat acesta.

În acest context, ministrul a cerut ca noua politică industrială să ofere oportunități și ecosistemelor tehnologice aflate în dezvoltare, inclusiv celui românesc, precum și întreprinderilor mici și mijlocii.

„Dacă vrem să apară noi centre de tehnologie în Europa, trebuie să facem loc și IMM-urilor și ecosistemelor care abia acum apar și cresc. Altfel, riscăm să investim tot acolo unde există deja cea mai mare capacitate”, a avertizat Darău.

În privința noilor reguli pentru fuziuni și achiziții, ministrul a salutat atenția acordată inovării, cercetării și potențialului tehnologiilor, dincolo de situația actuală a unei piețe. Introducerea unor criterii noi trebuie însă însoțită de claritate pentru companiile care iau decizii de investiții, a subliniat el.

„Companiile trebuie să știe clar cum vor fi evaluate: ce anume contează, ce trebuie demonstrat și după ce reguli se ia decizia”, a explicat ministrul, adăugând că „predictibilitatea contează enorm atunci când decizi unde și cât investești”.