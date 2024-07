IRIS², programul UE pentru crearea unui sistem de sateliți pentru armatele și agențiile sale de spionaj, se confruntă cu depășiri majore ale costurilor și întârzieri

Uniunea Europeană a transferat vineri prima tranșă de 1,5 miliarde de euro din profiturile excepționale generate de activele rusești blocate.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, aceste venituri generate de operatorii UE și deținute de depozitarii centrali de valori mobiliare (CSD) din activele suverane rusești imobilizate au fost puse la dispoziția Comisiei de către Euroclear ca primă tranșă la 23 iulie.

”UE este alături de Ucraina. Astăzi, transferăm încasări de 1,5 miliarde de euro din activele rusești inghețate pentru apărarea și reconstrucția Ucrainei. Nu există un simbol sau o utilizare mai bună a banilor Kremlinului decât a face din Ucraina și toată Europa un loc mai sigur pentru a trăi”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

The EU stands with Ukraine.

Today we transfer €1.5 billion in proceeds from immobilised Russian assets to the defence and reconstruction of Ukraine.

There is no better symbol or use for the Kremlin’s money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. pic.twitter.com/keDyf9Dzzd

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2024