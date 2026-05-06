Irlanda a demarat o investigație împotriva Shein în legătură cu transferul datelor utilizatorilor europeni către China

Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda a deschis o investigație privind retailerul online chinez Shein în legătură cu transferul datelor utilizatorilor europeni către China, a anunțat marți autoritatea de reglementare de la Dublin.

DPC, care are competența de a impune amenzi semnificative, va examina și evalua în ce măsură sediul companiei pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa din Dublin a respectat obligațiile relevante prevăzute de normele UE privind protecția datelor, cunoscute sub denumirea de Regulamentul general privind protecția datelor, potrivit unui comunicat citat de Reuters.

Atunci când datele cu caracter personal sunt transferate către o țară din afara UE, GDPR impune ca acestea să beneficieze de un nivel de protecție echivalent cu cel oferit în interiorul Uniunii Europene, conform autorității de reglementare.

Anul trecut, DPC a amendat platforma chineză TikTok cu 530 de milioane de euro (619 milioane de dolari) din cauza preocupărilor legate de modul în care protejează informațiile utilizatorilor și a ordonat suspendarea transferurilor de date către China, dacă procesarea nu este adusă în conformitate.

„Acțiunile recente ale DPC, împreună cu plângerile depuse la alte autorități europene de supraveghere, au adus în prim-plan transferurile de date către China, în special”, a declarat adjunctul comisarului DPC, Graham Doyle.

Acesta a adăugat că investigația reprezintă o prioritate strategică pentru instituție.

Potrivit Reuters, Shein a transmis că este „pe deplin angajată în respectarea regulilor”, potrivit unui purtător de cuvânt, menționând că firma a fost „în dialog activ cu DPC în ultimele luni privind abordarea sa în materie de protecție a datelor”.

„Tratăm obligațiile noastre privind protecția datelor cu maximă seriozitate și suntem pe deplin angajați să respectăm GDPR și toate legile aplicabile în domeniu”, a declarat reprezentantul companiei.

Investigația este prima de acest tip deschisă împotriva retailerului online de la înființarea sediului său regional EMEA în Dublin, în 2023.

DPC este principalul regulator din UE pentru multe dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, datorită amplasării sediilor lor regionale în Irlanda, și a aplicat amenzi de peste 4 miliarde de euro pentru încălcări ale GDPR din 2020 până în prezent.

O instanță irlandeză urmează să se pronunțe în curând asupra apelului formulat de TikTok împotriva deciziei DPC privind transferurile de date către China. Ordinul de suspendare a acestor transferuri a fost suspendat temporar până la pronunțarea unei hotărâri.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a intensificat măsurile împotriva platformelor de comerț online precum Shein și Temu, pe fondul preocupărilor legate de protecția consumatorilor, siguranța produselor și respectarea normelor privind datele personale. Autoritățile europene analizează practicile acestor companii în baza unor reglementări precum Regulamentul general privind protecția datelor și Digital Services Act, vizând inclusiv modul în care sunt gestionate datele utilizatorilor, transparența ofertelor și conformitatea produselor vândute pe piața europeană. În paralel, Comisia Europeană a solicitat informații suplimentare și a avertizat asupra posibilelor sancțiuni, într-un efort mai amplu de a asigura condiții echitabile de concurență și respectarea standardelor UE de către marile platforme globale.



La începutul lui 2026, Comisia Europeană a inițiat proceduri oficiale împotriva Shein pentru practici care creează dependență, lipsa transparenței sistemelor de recomandare și vânzarea de produse ilegale, în contextul în care o amplă operațiune operațiune vamală a UE a scos la iveală că majoritatea produselor cosmetice, suplimentelor alimentare și echipamentelor de protecție achiziționate online din afara UE nu respectă standardele europene.

Uniunea Europeană urmează să aplice începând cu 1 iulie 2026, o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu valoarea sub 150 euro care intră în UE, în mare măsură prin comerțul electronic.